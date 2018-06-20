Посмотрите на доказательства того, что реальность — это не всегда то, что вы видите
Если вам кажется, что ваши глаза вас обманывают, вам не кажется. Мы собрали для вас действительно крутые фотографии, к которым стоит приглядеться дважды, а то и трижды, чтобы понять, что там действительно происходит. Заинтригованы? Тогда милости просим знакомиться с нашей статьей.
AdMe.ru предлагает вам совершить путешествие в мир иллюзий, где все немного не так и не то.
Этот парень выглядит так, как будто сошел с полотен великих художников
Фото с воздуха. Нью-Дели, Индия
Бесконечный стол
Удивительная картина тумана на озере
Это пудинг
Просто закат, а кажется, что картина
Там есть лягушка
Когда тень выдает
Здание — слово белое пламя
Преломляющая пленка на окне может создать в вашей комнате этот потрясающий эффект
Кит — не кит вовсе, а пластиковая инсталляция
Ощущение, что это огромный замок на песке
У нас сломались глаза
Вы тоже это видите?
Пол, который создает иллюзию глубины
Ван ЛеГог
Ну как, нам удалось обмануть ваши глаза? Расскажите нам, что вас больше всего удивило.
Фото на превью Dudemanbrosirguy / reddit