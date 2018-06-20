Посмотрите на доказательства того, что реальность — это не всегда то, что вы видите

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Если вам кажется, что ваши глаза вас обманывают, вам не кажется. Мы собрали для вас действительно крутые фотографии, к которым стоит приглядеться дважды, а то и трижды, чтобы понять, что там действительно происходит. Заинтригованы? Тогда милости просим знакомиться с нашей статьей.

AdMe.ru предлагает вам совершить путешествие в мир иллюзий, где все немного не так и не то.

Этот парень выглядит так, как будто сошел с полотен великих художников

Фото с воздуха. Нью-Дели, Индия

Бесконечный стол

Удивительная картина тумана на озере

Это пудинг

Просто закат, а кажется, что картина

Там есть лягушка

Когда тень выдает

Здание — слово белое пламя

Преломляющая пленка на окне может создать в вашей комнате этот потрясающий эффект

Кит — не кит вовсе, а пластиковая инсталляция

Ощущение, что это огромный замок на песке

У нас сломались глаза

Вы тоже это видите?

Пол, который создает иллюзию глубины

Ван ЛеГог

Ну как, нам удалось обмануть ваши глаза? Расскажите нам, что вас больше всего удивило.