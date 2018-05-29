Посмотрите, как меняется реальность, стоит вам только приглядеться
Казалось бы, что еще нового можно сказать на тему «Показалось». Однако снова и снова мы находим то, чем можем вас удивить и рассмешить. Не верите? Загляните в нашу статью, где мы собрали удивительные иллюзии и крутые совпадения одновременно.
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Крутая прическа, погодите...
Дракарис. Огнедышащая альпака
Птица из птиц
Собака стоит передом или задом?
Маскировка уровня Бог
А вот тут маскировка подкачала
Нет, это не удивленный инопланетянин, это эмблема чемпионата мира по футболу
Истина где-то рядом
Выглядит настолько реалистично и зловеще, что мы чувствуем, как побежали мурашки по спине
Котенок с ручками?!
У нас сломались глаза
Это не гусеницы
«Сегодня пересматривал старые фотки и увидел снимки „планет“. Увеличил и вспомнил, что фотографировал под микроскопом. Вот „планета“ След Шариковой Ручки»
«Мой 9-летний сын запечатлел звездное небо. Но на самом деле это плывущие по воде клочки пены»
Бонус: какой стрррашный лев!
Ну как, нам удалось обмануть ваше зрение?
Фото на превью tstorey25 / reddit