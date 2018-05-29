Посмотрите, как меняется реальность, стоит вам только приглядеться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Казалось бы, что еще нового можно сказать на тему «Показалось». Однако снова и снова мы находим то, чем можем вас удивить и рассмешить. Не верите? Загляните в нашу статью, где мы собрали удивительные иллюзии и крутые совпадения одновременно.

AdMe.ru предлагает вам отбросить все дела и расслабиться вместе с нами.

Крутая прическа, погодите...

Дракарис. Огнедышащая альпака

Птица из птиц

Собака стоит передом или задом?

Маскировка уровня Бог

А вот тут маскировка подкачала

Нет, это не удивленный инопланетянин, это эмблема чемпионата мира по футболу

Истина где-то рядом

Выглядит настолько реалистично и зловеще, что мы чувствуем, как побежали мурашки по спине

Котенок с ручками?!

У нас сломались глаза

Это не гусеницы

«Сегодня пересматривал старые фотки и увидел снимки „планет“. Увеличил и вспомнил, что фотографировал под микроскопом. Вот „планета“ След Шариковой Ручки»

«Мой 9-летний сын запечатлел звездное небо. Но на самом деле это плывущие по воде клочки пены»

Бонус: какой стрррашный лев!

Ну как, нам удалось обмануть ваше зрение?