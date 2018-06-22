Порой один кадр может быть куда интересней, чем целый фильм, и вот свежая порция тому доказательств

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Слышали выражение «кадр на миллион»? Оно как раз про фотографии из этой подборки. Ведь к ним, пожалуй, у любого человека найдется миллион вопросов. Вот как объяснить, зачем обезьяна гонится на собаке за козой, почему у обыкновенного пса компания в баре лучше, чем у многих стильных красавцев, или для чего водитель превратил свой шикарный Bentley в огромный арбуз? Постараемся ответить хотя бы на несколько из этих вопросов.

AdMe.ru собрал 23 снимка, авторы которых успели включить фотоаппарат в самый интересный момент.

Вот так могли бы спасаться от накатывающей волны герои остросюжетного боевика

Настоящий король защищает свой замок в любой ситуации

Кажется, именно так выглядит безвыходная ситуация

Этот котик явно следует девизу «Вижу цель, верю в себя, не замечаю преград»

Когда работа становится чересчур однообразной, нужно просто посмотреть на нее под другим углом

Пожалуй, никто не хотел бы оказаться на месте этого козлика

Просто в болгарской столице Софии слегка дождливо

Тот момент, когда тебе завидуют все дворняги района

Когда в душе ты пират

Иногда для хорошего кадра не хватает лишь руки сильной женщины. Ну, или 9 рук

Когда одного Bentley недостаточно, чтобы привлечь внимание всех окружающих

«Моя дочь выглядит так, будто только что единолично расправилась с целой армией ситхов»

Когда решил с сегодняшнего дня сесть на диету, но сомнения все-таки остались

Этот парень точно сможет объяснить на пальцах, как делается трюк

Когда находишь окно в мультяшную вселенную

Тот момент, когда страдает не только твой кошелек, но и твоя гордость

Когда тебе сказали встать в угол, но не уточнили, в какой

Просто девушка вывела свою кошку погулять, листайте дальше

Когда ветер решил добавить немного драмы в обыкновенное совместное селфи

Кажется, этот олень распробовал все плюсы экологического туризма

Когда реальность оказывается куда круче любого мультфильма

Тот момент, когда понимаешь, что знак «Дорожные работы» был установлен на трассе не просто так

Постойте, вы, кажется, не из моего стада

Это были наши варианты объяснения происходящего на этих снимках, если у вас есть другие версии — пишите скорее.