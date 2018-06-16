Порой хватает одного взгляда на вещь, чтобы понять, что дальнейшее существование без нее просто невозможно

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Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями.

AdMe.ru подобрал 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.

Когда хочется просто утонуть в мягкости

Толстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливал

Поднос с ручками и столик — два в одном

Пригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимости

Круг-джентльмен, который всегда составит вам компанию

Маска для сна в виде раскрытой книжки

Необычные бокалы для шампанского

Чехол-невидимка

Если после вечеринки осталось недопитое вино

С сюрпризом на дне

Если нужно копить на несколько целей одновременно

Часы «Затмение»

Для любителей кофе с собой

Для тех, кто не любит покупать много мебели

Для самых мечтательных снов

Самолет готов к посадке!

Календарь, в котором роль листков выполняют салфетки

Как можно выбирать другие намордники, увидев такой?

Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнуть

Вместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкать

Часы, которые показывают только нужную цифру

Визитка со встроенной мини-флешкой

Чашки будто бы проваливаются сквозь стол

Тостер в виде дефибриллятора

Носочек для авокадо, чтоб не мерз

100%-я защита от дождя

А вам в последнее время встречались товары, которые дизайнеры переделали до неузнаваемости?