Порой хватает одного взгляда на вещь, чтобы понять, что дальнейшее существование без нее просто невозможно
Современных дизайнеров хлебом не корми — дай только придумывать крутые штуки, на которые не жалко любых денег. Привычные нам календари, кресла и столики, маски для сна, чехлы для мобильных телефонов и даже чашки превращаются в шедевр, которым можно хвастаться перед гостями.
AdMe.ru подобрал 26 примеров, когда дизайнерская рука создала произведения искусства из ничем не примечательных товаров.
Когда хочется просто утонуть в мягкости
Толстовка для вина, чтобы мимимиметр зашкаливал
Поднос с ручками и столик — два в одном
Пригодится, если вы пытаетесь избавиться от телефонной зависимости
Круг-джентльмен, который всегда составит вам компанию
Маска для сна в виде раскрытой книжки
Необычные бокалы для шампанского
Чехол-невидимка
Если после вечеринки осталось недопитое вино
С сюрпризом на дне
Если нужно копить на несколько целей одновременно
Часы «Затмение»
Для любителей кофе с собой
Для тех, кто не любит покупать много мебели
Для самых мечтательных снов
Самолет готов к посадке!
Календарь, в котором роль листков выполняют салфетки
Как можно выбирать другие намордники, увидев такой?
Сумка с дополнительным дном, которое можно отстегнуть
Вместо того чтобы зачеркивать дни, можно их просто протыкать
Часы, которые показывают только нужную цифру
Визитка со встроенной мини-флешкой
Чашки будто бы проваливаются сквозь стол
Тостер в виде дефибриллятора
Носочек для авокадо, чтоб не мерз
100%-я защита от дождя
А вам в последнее время встречались товары, которые дизайнеры переделали до неузнаваемости?
Фото на превью lovesac.com