Знаете ли вы 12 правил безопасности, которые в любой момент могут спасти чью-то жизнь?
Супергерои в фильмах никогда не теряются в сложных ситуациях. Умеют и жгут наложить, и огонь потушить, и из проруби вытащат в два счета. Только вот в реальной жизни все немного иначе. Не каждый может быстро сориентироваться и спасти себя и других от опасности.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить правила первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Предлагаем и вам проверить себя.
1. Человек упал с большой высоты, есть возможность внутренних повреждений или переломов. Каковы ваши действия до приезда скорой?
Подробно про действия в такой ситуации вы можете прочитать здесь.
2. Представьте, что в офисе пожар, который точно самому не потушить. Перед тем как выбраться, вы...
Подробнее о правилах поведения во время пожара читайте здесь.
3. Человек надышался угарного газа во время пожара. Каким будет ваше первое действие?
Подробнее о первой помощи в этой ситуации смотрите здесь.
4. Что первым делом нужно сделать при сильном обморожении?
Подробнее о первой помощи при обморожении читайте тут.
5. Что делать, если в незнакомом городе вы, гуляя с друзьями, отстали от них и потерялись (а телефона нет)?
Как вести себя, если вы потерялись (неважно, в городе или в лесу), можно прочитать здесь.
6. Какую первую помощь нужно оказать человеку с сильным ожогом?
О первой помощи при ожогах можно прочитать здесь.
7. Как вы поступите, если оказались в центре обрушения и не можете выбраться?
О правилах поведения при завалах вы можете почитать здесь.
8. Какими будут ваши первые действия до приезда скорой, если перед вами человек, отравившийся лекарствами, и он в сознании?
О первой помощи при отравлении лекарственными средствами вы можете почитать здесь.
9. Если у вас на глазах человек провалился под лед, что вы будете делать?
Правила поведения на льду и оказания первой помощи вы можете узнать тут.
10. Помните ли вы правила оказания первой помощи при ранении? Представьте, что перед вами человек и из его руки пульсирующей струей вытекает ярко-алая кровь
Правила поведения при сильном кровотечении изложены здесь.
11. Что делать первым делом, если человек упал в обморок?
О помощи во время обморока вы можете узнать тут.
12. Как быстро помочь тому, кто подавился?
Как действовать, если человек подавился, можно посмотреть здесь.
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