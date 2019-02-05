Знаете ли вы 12 правил безопасности, которые в любой момент могут спасти чью-то жизнь?

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Супергерои в фильмах никогда не теряются в сложных ситуациях. Умеют и жгут наложить, и огонь потушить, и из проруби вытащат в два счета. Только вот в реальной жизни все немного иначе. Не каждый может быстро сориентироваться и спасти себя и других от опасности.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить правила первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Предлагаем и вам проверить себя.

1. Человек упал с большой высоты, есть возможность внутренних повреждений или переломов. Каковы ваши действия до приезда скорой?

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Подробно про действия в такой ситуации вы можете прочитать здесь.

2. Представьте, что в офисе пожар, который точно самому не потушить. Перед тем как выбраться, вы...

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Подробнее о правилах поведения во время пожара читайте здесь.

3. Человек надышался угарного газа во время пожара. Каким будет ваше первое действие?

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Подробнее о первой помощи в этой ситуации смотрите здесь.

4. Что первым делом нужно сделать при сильном обморожении?

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Подробнее о первой помощи при обморожении читайте тут.

5. Что делать, если в незнакомом городе вы, гуляя с друзьями, отстали от них и потерялись (а телефона нет)?

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Как вести себя, если вы потерялись (неважно, в городе или в лесу), можно прочитать здесь.

6. Какую первую помощь нужно оказать человеку с сильным ожогом?

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О первой помощи при ожогах можно прочитать здесь.

7. Как вы поступите, если оказались в центре обрушения и не можете выбраться?

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О правилах поведения при завалах вы можете почитать здесь.

8. Какими будут ваши первые действия до приезда скорой, если перед вами человек, отравившийся лекарствами, и он в сознании?

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О первой помощи при отравлении лекарственными средствами вы можете почитать здесь.

9. Если у вас на глазах человек провалился под лед, что вы будете делать?

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Правила поведения на льду и оказания первой помощи вы можете узнать тут.

10. Помните ли вы правила оказания первой помощи при ранении? Представьте, что перед вами человек и из его руки пульсирующей струей вытекает ярко-алая кровь

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Правила поведения при сильном кровотечении изложены здесь.

11. Что делать первым делом, если человек упал в обморок?

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О помощи во время обморока вы можете узнать тут.

12. Как быстро помочь тому, кто подавился?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Как действовать, если человек подавился, можно посмотреть здесь.

На сколько вопросов вам удалось ответить правильно?

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