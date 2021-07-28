Пользователи вспомнили, какие фразочки учителей врезались им в память похлеще, чем «дважды два — четыре»

Что вам больше всего запомнилось из школьных лет? Наверняка не скучные задачки и формулы. Первая любовь, обмен записками на уроках, прогулы и, конечно, меткие фразы любимых учителей. Иногда они ставили в ступор, смешили, а порой даже становились жизненным девизом. Именно эти высказывания бывшие ученики вспомнили в соответствующем треде.

Мы в AdMe.ru выудили самые душевные и нетривиальные фразы тех, кто когда-то учил нас не только наукам, но и уму-разуму.

Мой учитель музыки говорил: «Прежде чем нарушать правила, нужно их выучить и понять». © BoneWitchNun / Reddit

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Пошли в поход в летнем лагере. Я был не в форме, то и дело отставал от остальных. Поэтому мы с учителем шли позади, следили, чтобы никто не потерялся, и наткнулись на ветку, которая мешала пройти. Недолго думая, я отбросил ее в сторону. Слова учителя впоследствии стали моим девизом. Он сказал: «30 мальчиков прошли мимо. Чтобы ее убрать, понадобился один человек, который облегчил жизнь каждому, кто пойдет здесь после него». © Gambatte / Reddit

В старшей школе у меня был классный учитель английского — один из тех редких взрослых, которые относились к ученикам с уважением и в то же время стимулировали постигать знания. Помню, как он говорил нам: «Вы не такие взрослые, как вам кажется. Но гораздо более зрелые, чем считают ваши родители». © Ukiah / Reddit

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Учительница говорила: «Если когда-нибудь вы окажетесь в нищете, помните: буханка хлеба и кусок сыра обеспечат вам пищу на несколько дней». © MuddyBootsJohnson / Reddit

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Один мой учитель в старшей школе говорил: «Никогда не приходите в школу после выпускного». Как выяснилось, потому, что обычно преподавателей навещали ученики, которых никто не горел желанием видеть. А самые классные и талантливые никогда не приходили. © burgerg10 / Reddit

В первый же учебный день наш историк рассказал, что учился вместе с Биллом Гейтсом. Однажды будущий миллионер подошел к будущему учителю и попросил денег для инвестиции в стартап, но тот ответил отказом. «И вот я... преподаю историю старшеклассникам». © RomanovRyddle / Reddit

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Я был знатным прогульщиком. Учительница музыки каким-то образом раздобыла номер моего телефона и однажды позвонила. Она сказала: «Я звоню не для того, чтобы отругать тебя. Просто хочу убедиться, что все в порядке. Не ходи туда, где тебе неинтересно: будь то уроки или экзамен в среду. Ты умный мальчик и далеко пойдешь». © grim***th999 / Reddit

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У моего партнера был один учитель, который ходил по оживленным коридорам школы с пустой кружкой и кричал: «Горячий кофе, горячий кофе!» Он просто хотел, чтобы его пропустили. И это всегда срабатывало. © Dodney_Rangerfield / Reddit

Один из моих школьных учителей говорил: «Умный человек не всегда знает ответ на вопрос. Но он знает, где его найти». © Suspicious-Nature354 / Reddit

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Моя мать была та еще штучка и не сильно пеклась о нас с сестрами и братьями. Как-то она пришла на родительское собрание, где меня хвалили, чтобы присвоить себе лавры. В какой-то момент в классе остались только я, моя мать и учительница физики. Она абсолютно спокойно бросила матери вызов: «Почему вы так отвратительно относитесь к своей дочери? Она хорошая девочка и не заслуживает этого». Мать потеряла дар речи: никто и никогда не смел ей перечить. Она просто не знала, что сказать в ответ. С тех пор учительница физики стала для меня примером храброго человека, который умеет поддержать и не боится вразумить обидчика даже в присутствии жертвы. © TOMSDOTTIR / Reddit

Как-то раз учитель обещал дать мне рекомендательное письмо, но благополучно забыл об этом. Когда я в 3-й раз решил напомнить ему, начал с извинений за беспокойство. Он прервал меня и произнес: «Никогда не переставай защищать себя». Запомнил этот совет на всю жизнь. © Ded_Wait / Reddit

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«Ты просто один из тех, кому всегда будет сложно понять математику, сколько ни пытайся» — я принял эти слова учителя близко к сердцу. В результате сейчас я изучаю машиностроение в университете. © infinityking1 / Reddit

Наш физрук славился строгостью, подчас грубостью. Некоторые плакали из-за такого отношения. После того как мой папа умер, учитель не стал мягче. Но как-то раз после тренировки он остановил меня в холле и сказал: «Твой папа тобой гордился бы». Я была не готова к такому повороту событий и даже расплакалась. © lizzy_in_the_sky / Reddit

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Учитель химии сказал моей маме, что мои результаты станут гораздо лучше, если я начну задавать вопросы. Впоследствии я осознал, что этот принцип работает не только в учебе, но и в жизни. Поэтому задавайте вопросы! © Weaselywannabe / Reddit