Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

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У каждого из нас есть старые снимки, но часто ли мы сравниваем их с актуальными кадрами и замечаем, как меняемся сначала в мелочах, а потом и вполне существенно? В наших смартфонах сотни селфи, но даже фотографии с разницей в 2–3 года уже могут показать, что время не стоит на месте, и пользователи сети доказали это на своем примере.

В Twitter создали тред, где нужно было показать одно из своих старых фото и актуальный снимок. Мы в AdMe.ru и сами удивились, насколько глобальные изменения происходят с нами всего за несколько лет, и именно такие сравнения помогают это увидеть.

1.

© feministgayry / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

2.

© pumpkabae14 / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

3.

© inger_nyman / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

4.

© emilyholt04 / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

5.

© dormantgay / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

6.

© ShanaeLontine / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

7.

© RebekahExley2 / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

8.

© letsgohcme / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

9.

© michaelaleexxx / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

10.

© Shamblyprincess / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

11.

© Maririve23 / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

12.

© TiaraRose1996 / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

13.

© nopermisyonobat / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

14.

© 80fox_ / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

15.

© lexieosbornee / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

16.

© calliesclark / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

17.

© curlyysabri / Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

И хвостатый бонус!

© bunsenbernerbmd /Twitter  

Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать

Покажите нам одно из ваших первых селфи и ваше фото сейчас, и расскажите, насколько кардинально вы изменились.

Фото на превью feministgayry / Twitter

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