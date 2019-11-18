Пользователи Twitter сравнивают свои первые и сегодняшние селфи и доказывают, что время умеет перевоплощать
У каждого из нас есть старые снимки, но часто ли мы сравниваем их с актуальными кадрами и замечаем, как меняемся сначала в мелочах, а потом и вполне существенно? В наших смартфонах сотни селфи, но даже фотографии с разницей в 2–3 года уже могут показать, что время не стоит на месте, и пользователи сети доказали это на своем примере.
В Twitter создали тред, где нужно было показать одно из своих старых фото и актуальный снимок. Мы в AdMe.ru и сами удивились, насколько глобальные изменения происходят с нами всего за несколько лет, и именно такие сравнения помогают это увидеть.
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И хвостатый бонус!
Покажите нам одно из ваших первых селфи и ваше фото сейчас, и расскажите, насколько кардинально вы изменились.
Фото на превью feministgayry / Twitter