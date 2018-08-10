Пользователи твиттера знают, как поднять настроение себе и окружающим, и вот 20 тому доказательств

Есть такие люди, которые не упустят шанса продемонстрировать свое чувство юмора, где бы они ни находились. В нашей статье мы собрали самые яркие примеры остроумия пользователей твиттера, и мы надеемся, что и вы пополните нашу коллекцию смешных твитов. Просто напишите в комментариях свои любимые шутки, и мы посмеемся над ними вместе.

AdMe.ru собрал для вас твиты, которые поднимут настроение даже самым большим букам.

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2 Комментарии
  • 10 августа 2018
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