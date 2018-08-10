Пользователи твиттера знают, как поднять настроение себе и окружающим, и вот 20 тому доказательств
Есть такие люди, которые не упустят шанса продемонстрировать свое чувство юмора, где бы они ни находились. В нашей статье мы собрали самые яркие примеры остроумия пользователей твиттера, и мы надеемся, что и вы пополните нашу коллекцию смешных твитов. Просто напишите в комментариях свои любимые шутки, и мы посмеемся над ними вместе.
AdMe.ru собрал для вас твиты, которые поднимут настроение даже самым большим букам.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.