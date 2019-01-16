Пользователи твиттера вспомнили, какие привычки и запреты бывших удивляли их больше всего
Отношения с бывшими нередко достойны если не романа, то хотя бы рассказа — язвительного или романтичного, трагичного или смешного, но в любом случае полного эмоций и ярких воспоминаний. Некоторые бывшие запоминаются привычками, которые сложно придумать специально. Именно о таких особенностях рассказали пользователи твиттера.
Мы в AdMe.ru иногда смеялись с рассказчиками, а иногда хотели обнять их и поддержать. Интересно, что почувствуете вы.
- Категорически отказывалась ночевать у меня. Заказывала такси в час ночи, проезжала пару кварталов до своего дома, а утром так же на такси ко мне. Порой я не успевал проснуться к этому времени. @polhovich
- У меня вот была ситуация, когда девушка запрещала при ней затачивать ножи. Приходилось ждать, когда она уйдет из квартиры, чтобы наточить нож. @Yoghikitt
- Мой бывший запрещал мне сливать масло из-под шпрот в раковину, говоря, что это надо делать только в унитаз. С тех пор, как мы расстались, каждый раз испытываю массу удовольствия, выливая масло из-под шпрот в раковину. @carrot_queeen
- Один чувак запрещал мне есть колбасу, которую привозил от бабули. Потому что это была его любимая колбаса. Он прямо следил за ее «статусом» в холодильнике. @Selfish_Muse
- С одним мне нельзя было грызть семечки и фисташки (потому что это неженственно), другой пытался запрещать гулять с друзьями, дату рождения которых я не помню. @DieLeere69
- Одна бывшая пыталась не то что запретить играть, а вообще хранить дома губную гармошку! @Grey1123
- Нельзя было обниматься ни с кем при встрече и есть сгущенку. @poohiethewin
- Был уверен, что белье должно сушиться только на балконе, даже когда он открытый. Наличие сушилки для белья в комнате или ванной вызывало корчи и истерику. А на вопрос, где сушить одежду, если пошел дождь, ответ был: «А ты разве не смотришь на небо перед тем, как начать стирку?» @n0ir93
- Когда я предлагал бывшей куда-то сходить, она говорила, что туда не хочет. Я спрашивал, куда она хочет, и ответ был: «Что ты меня спрашиваешь, ты же мужик, вот и решай». @ozzy8128
- Средняя полка в холодильнике — это полка для продуктов на завтрак (считал, что у всех так). Если на нее положить что-то не для завтрака или, наоборот, завтрак положить не на среднюю полку — скандал. Я спросила: «А что, если я хочу съесть йогурт не на завтрак, а на ужин?» — его замкнуло. @malahovabymusic
- Пытался учить ножевому бою, заставляя драться свернутыми журналами. @wlkwthmnhll
- Мой бывший запрещал носить открытую обувь, так как у меня греческая стопа, а он считал, что только египетская стопа идеальна (это когда большой палец длиннее остальных). Нормально было. Еще умолял сделать пластику как раз пальцев ног. @bedyuhol
- Нельзя было постить в инстаграм не предупредив, чтобы первый лайк был ее. @Skafelis
- Как-то моему соседу на день рождения подарили хомяков. Моя девушка рыдала в гардеробной 5 часов и не выходила из нее, потому что этот подарок не был согласован, а она их может бояться. @mitrofanbelov
- Один чувак запрещал есть больше строго отмеренного количества еды в тарелке, даже если не наелась, потому что все рассчитано. Он же оставлял по утрам записку, где вместе с «Люблю тебя» было «Ты долго спишь, электричество за обогреватель запишу на твой счет». @mementomorrigan
- Любил идиотские звуки. Мог минут 5 стоять в дверях и скрипеть ими. @radio_ada
- Единственное, что вспомнилось: бывший муж складировал пакеты для пакетов и не разрешал использовать их для мусора, прямо бесился. Для мусора — только специально купленные пакеты. В итоге я думала, что пакет для пакетов выживет нас из кухни. @JuliaSerisava
- Есть мороженое в стаканчике нужно только ложкой. Просто ртом нельзя. @MsPutintseva
- Запрещал мне закалывать челку, потому что у меня большой высокий лоб и я напоминала ему злую королеву из какого-то мультика, которую он боялся в детстве. @0lha0
- У меня был чувак, систематизировавший еду. Например, была «утренняя еда», и с утра нельзя есть что-то кроме бутербродов и каш. Чипсы, «бичпакеты» — это «походная еда», и она только для походов. Но если вышел с утра из дома, то можно на голодный желудок есть чипсы, потому что типа поход. @hrenovuha
- Запрещала мне общаться со всеми друзьями по имени Саша, аргументируя тем, что «слишком много Саньков вокруг тебя». @i_sailor
- Мне бывший не разрешал ходить в зал, потому что думал, что я подкачаюсь и уйду к другому какому-нибудь крутому качку. В итоге я разжирела и он ушел от меня. @kovalyash
А с вами случалось нечто подобное?