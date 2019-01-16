Пользователи твиттера вспомнили, какие привычки и запреты бывших удивляли их больше всего

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Отношения с бывшими нередко достойны если не романа, то хотя бы рассказа — язвительного или романтичного, трагичного или смешного, но в любом случае полного эмоций и ярких воспоминаний. Некоторые бывшие запоминаются привычками, которые сложно придумать специально. Именно о таких особенностях рассказали пользователи твиттера.