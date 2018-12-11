Пользователи твиттера вспоминают свои яркие образы на детских утренниках (Спойлер: и это отнюдь не Снежинки)

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А вы помните, как волшебно было на Новый год в детском саду? Девочки в белых юбочках из марли, мальчики в нарядных жилетах и воспитательницы-Снегурочки, запах мандаринов и стихи под елочкой. Некоторые оригинальные костюмы до сих пор хранятся у нас в памяти (и на антресолях). Вот и пользовательница твиттера под ником lysergay решила поделиться рассказом о своем новогоднем костюме, а другие люди ее поддержали своими историями. Самые занимательные из них мы разместили в нашей статье.