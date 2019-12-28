Пользователи твиттера в шоке от того, как далеко шагнул прогресс. А теперь и мы

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Как сказал великий Шекспир, «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Технический прогресс так прочно вошел в нашу жизнь, что уже и не вспомнить, как же мы жили раньше без мобильных, умных домов, посудомоек и роботов-пылесосов. Да что говорить, если на нашей памяти даже домашние телефоны были далеко не у всех.