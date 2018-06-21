Пользователи твиттера точно знают, как поднять настроение. И сейчас вы в этом убедитесь
Твиттер не перестает нас радовать остроумными сообщениями, и мы ему за это очень благодарны. Ведь наша статья пополнилась такими шедеврами, как рассказ о секретах сибирской травницы или криком души к производителям кроссовок. Заинтригованы?
AdMe.ru приготовил для вас 20 самых крутых твитов, которые гарантированно поднимут вам настроение.
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Может, у вас тоже есть чем с нами поделиться? Расскажите нам про свои самые любимые твиты.