Пользователи твиттера точно знают, как поднять настроение. И сейчас вы в этом убедитесь

Твиттер не перестает нас радовать остроумными сообщениями, и мы ему за это очень благодарны. Ведь наша статья пополнилась такими шедеврами, как рассказ о секретах сибирской травницы или криком души к производителям кроссовок. Заинтригованы?

AdMe.ru приготовил для вас 20 самых крутых твитов, которые гарантированно поднимут вам настроение.

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Может, у вас тоже есть чем с нами поделиться? Расскажите нам про свои самые любимые твиты.

15 На склад!
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