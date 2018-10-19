Пользователи твиттера рассказывают о том, что люди вытворяют с их именами
Всем неприятно, когда их называют другим именем. Но как быть тем людям, которым родители дали сложные имена, или тем, кто живет в другой стране? Девушка с красивым именем Идаберга, после того как ее умудрились назвать Энгрибердой, поделилась в твиттере своим негодованием, ну и за ней подключились остальные.
Мы в AdMe.ru тоже сталкивались с такой несправедливостью (автора поста зовут Алена, но некоторые до сих пор уверены, что можно сказать и Лена). А если эта тема актуальна и для вас, делитесь в комментариях.
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История имеет продолжение
Фото на превью Anfisa3111 / twitter