Пользователи твиттера рассказывают о странностях своих котов
Неделю назад девушка из Бразилии создала тред, где предложила пользователям твиттера поделиться странностями, которые они замечали у своих кошек. Кстати, эта бразильянка под ником poorly drawn cats («плохо нарисованные кошки») уже успела полюбиться интернету своими минималистичными рисунками хвостатых. Подписчики присылают ей фото своих любимцев, а она воплощает их образы на бумаге.
Тред получился иллюстрированным, ведь практически каждое сообщение в нем сопровождалось фотографией. Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались над проделками этих котов и тоже поделились друг с другом странностями в поведении своих питомцев.
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А вы замечали подобные странности за своими котами? Расскажите нам о них.
Фото на превью ⧝ ʟ ᴏ ʀ ᴇ ʟ ᴇ ɪ ⧝ / Twitter