Пользователи твиттера рассказывают о странностях своих котов

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Неделю назад девушка из Бразилии создала тред, где предложила пользователям твиттера поделиться странностями, которые они замечали у своих кошек. Кстати, эта бразильянка под ником poorly drawn cats («плохо нарисованные кошки») уже успела полюбиться интернету своими минималистичными рисунками хвостатых. Подписчики присылают ей фото своих любимцев, а она воплощает их образы на бумаге.

Тред получился иллюстрированным, ведь практически каждое сообщение в нем сопровождалось фотографией. Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались над проделками этих котов и тоже поделились друг с другом странностями в поведении своих питомцев.

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