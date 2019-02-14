Пользователи твиттера рассказывают о странностях своих котов

  • 36
    2
  • 13
  • 18
  • 7.3k

Неделю назад девушка из Бразилии создала тред, где предложила пользователям твиттера поделиться странностями, которые они замечали у своих кошек. Кстати, эта бразильянка под ником poorly drawn cats («плохо нарисованные кошки») уже успела полюбиться интернету своими минималистичными рисунками хвостатых. Подписчики присылают ей фото своих любимцев, а она воплощает их образы на бумаге.

Тред получился иллюстрированным, ведь практически каждое сообщение в нем сопровождалось фотографией. Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались над проделками этих котов и тоже поделились друг с другом странностями в поведении своих питомцев.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

А вы замечали подобные странности за своими котами? Расскажите нам о них.

Фото на превью ⧝ ʟ ᴏ ʀ ᴇ ʟ ᴇ ɪ ⧝ / Twitter

  • 36
    2
  • 13
  • 18
  • 7.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль