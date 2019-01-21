20 пользователей твиттера рассказали о своих самых странных привычках
У каждого из нас есть маленькие секреты, которые мы тщательно прячем даже от близких, но можем рассказать незнакомцу, потому что считаем эти пунктики странными. Пользователи твиттера поделились такими тайнами и обнаружили людей, которые делают то же самое. Кажетесь себе немного параноиком или ищете телепата рядом? Не только вы.
Мы в AdMe.ru смеялись, боялись и переживали вместе с авторами этих твитов. Может, и вы найдете в этих признаниях себя.
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А у вас есть безобидные привычки, которые вы хотели бы сохранить в тайне от мира?
Фото на превью aroc__1987 / Twitter