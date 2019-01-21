20 пользователей твиттера рассказали о своих самых странных привычках

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У каждого из нас есть маленькие секреты, которые мы тщательно прячем даже от близких, но можем рассказать незнакомцу, потому что считаем эти пунктики странными. Пользователи твиттера поделились такими тайнами и обнаружили людей, которые делают то же самое. Кажетесь себе немного параноиком или ищете телепата рядом? Не только вы.