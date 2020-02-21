Пользователи твиттера рассказали истории о своих встречах со звездами, в которые верится с трудом

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Твиттер по праву можно назвать Клондайком офигенных рассказов. На этот раз девушка с ником kyrie_miserere решила поделиться своей историей встречи со знаменитостью в месте, где этого меньше всего можно было ожидать. А остальные пользователи сети подхватили ее идею и начали выкладывать в этот тред свои приключения. Верить или не верить им — дело каждого, но нам кажется, что все возможно в этом мире.

Мы в AdMe.ru мечтаем случайно встретить своих кумиров, но, увы, пока не можем пополнить копилку треда. А вы?

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Бонус: тут же подтянулись и шикарные комментарии

А кого из знаменитостей вы хотели бы встретить? Или, может быть, у вас есть фото со звездами?

Фото на превью PsihMary / twitter

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