Пользователи твиттера рассказали истории о своих встречах со звездами, в которые верится с трудом
Твиттер по праву можно назвать Клондайком офигенных рассказов. На этот раз девушка с ником kyrie_miserere решила поделиться своей историей встречи со знаменитостью в месте, где этого меньше всего можно было ожидать. А остальные пользователи сети подхватили ее идею и начали выкладывать в этот тред свои приключения. Верить или не верить им — дело каждого, но нам кажется, что все возможно в этом мире.
Мы в AdMe.ru мечтаем случайно встретить своих кумиров, но, увы, пока не можем пополнить копилку треда. А вы?
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Бонус: тут же подтянулись и шикарные комментарии
А кого из знаменитостей вы хотели бы встретить? Или, может быть, у вас есть фото со звездами?
Фото на превью PsihMary / twitter