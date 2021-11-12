Пользователи твиттера рассказали, что, по их мнению, выдает глупого человека с потрохами
У каждого свое представление о том, какого человека можно назвать глупцом. Вероятно, поэтому пользовательница под ником svetachalova решила спросить у обитателей твиттера, какой критерий глупости для них значимее остальных.
Мы в AdMe.ru всегда говорим, что важно уважать разные мнения, поэтому сегодня решили показать вам, что считают недостатком ума и сообразительности современные люди.
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А какие фразы или действия для вас показатель глупости?
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