Пользователи твиттера рассказали, что, по их мнению, выдает глупого человека с потрохами

У каждого свое представление о том, какого человека можно назвать глупцом. Вероятно, поэтому пользовательница под ником svetachalova решила спросить у обитателей твиттера, какой критерий глупости для них значимее остальных.

Мы в AdMe.ru всегда говорим, что важно уважать разные мнения, поэтому сегодня решили показать вам, что считают недостатком ума и сообразительности современные люди.

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