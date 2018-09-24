30+ емких твитов, в которых вся правда о воспитании детей умещается в несколько слов
Быть родителем — ни с чем не сравнимый жизненный опыт. Вот почему любая мама или любой папа легко может написать целый роман о воспитании детей. А пользователи твиттера вспомнили о том, что краткость — сестра таланта. И решили описать, что такое воспитывать детей и быть родителем, всего в нескольких словах.
AdMe.ru решил узнать, что из этого получилось, и собрал самые занимательные версии.
Некоторые пользователи решили поделиться своими ассоциациями на тему родительства и воспитания в философском ключе
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Другие дали понять, что к такой серьезной теме лучше относиться с юмором
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А некоторые поделились коронными, по их мнению, фразами родителей и детей
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А как описали бы вы в нескольких словах, что значит быть родителем и воспитывать детей?
Фото на превью Dad Jokes / twitter