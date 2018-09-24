30+ емких твитов, в которых вся правда о воспитании детей умещается в несколько слов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть родителем — ни с чем не сравнимый жизненный опыт. Вот почему любая мама или любой папа легко может написать целый роман о воспитании детей. А пользователи твиттера вспомнили о том, что краткость — сестра таланта. И решили описать, что такое воспитывать детей и быть родителем, всего в нескольких словах.

AdMe.ru решил узнать, что из этого получилось, и собрал самые занимательные версии.

Некоторые пользователи решили поделиться своими ассоциациями на тему родительства и воспитания в философском ключе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Другие дали понять, что к такой серьезной теме лучше относиться с юмором

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А некоторые поделились коронными, по их мнению, фразами родителей и детей

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

А как описали бы вы в нескольких словах, что значит быть родителем и воспитывать детей?