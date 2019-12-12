Пользователи твиттера подвели итоги десятилетия, сравнив свои фотографии 2009-го и 2019-го

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Заканчивается очередное десятилетие, и перед Новым годом в социальных сетях снова начался флешмоб, в котором люди делятся фотографиями себя в 2009-м и 2019 годах. Наивные дети и подростки на глазах превратились в уверенных в себе, стильных взрослых, взрослые стали успешнее, кто-то сбросил вес или радикально изменил жизнь, но все одинаково радуются, что стали старше.

Мы в AdMe.ru с любопытством пересмотрели множество снимков и делимся теми, которые покорили наши сердца.

1. Понадобилось 10 лет, чтобы найти пиджак по размеру

2. «Найдите отличия»

3. «Первое селфи я сделал 10 лет назад после того, как меня уволили из пиццерии. Второе сделано в самолете, когда я отправился на свои вторые европейские гастроли. Я мало улыбаюсь, надо это исправить»

4. «Я выиграла в этом челлендже»

5. «Дело такое. Оказалось, я так сильно прячу фотографии периода с 2003-го по 2010-й, что сам потратил полчаса на поиски хоть одного фото за то время. Не знаю, кому там повезло вырасти красивым, у меня поменялась стрижка, и я понял, что улыбка не мой конек».

6. «Поняла, что улыбаться лучше с закрытым ртом или не улыбаться совсем»

7. Тщательно выбирайте оправу для очков

8. «Мои зубы выросли, и я стал выше»

9. «По романтичности я в своем 2009-м. Стала оптимистичнее. Стала верить в лучшее»

10. "Сдалась и тоже участвую"

11. Даже из обычного мальчика может вырасти потенциальный "мистер Вселенная"

12. "Многое случилось за 10 лет"

13. "Для всех моих одноклассников, которые 5 лет дразнили меня за то, что я отдала 35 см волос на благотворительность"

14. "Может, успею запрыгнуть на этот поезд"

15. "33 и 43 года. Перестала красить волосы"

16. В начале 2010-го был в глубокой депрессии и употреблял запрещенные вещества. В 2019-м стал счастливее, чище и краснее. Предпочитаю себя в версии 2019 года"

17. "10 и 20 лет. Открыла существование бровей"

19. «В 2010-м получил степень магистра инновационных технологий в Университете Восточного Лондона. В 2019-м бросил работу, чтобы объехать весь мир на мотоцикле»

Как за эти 10 лет изменилась ваша жизнь?