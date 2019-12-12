Пользователи твиттера подвели итоги десятилетия, сравнив свои фотографии 2009-го и 2019-го
Заканчивается очередное десятилетие, и перед Новым годом в социальных сетях снова начался флешмоб, в котором люди делятся фотографиями себя в 2009-м и 2019 годах. Наивные дети и подростки на глазах превратились в уверенных в себе, стильных взрослых, взрослые стали успешнее, кто-то сбросил вес или радикально изменил жизнь, но все одинаково радуются, что стали старше.
Мы в AdMe.ru с любопытством пересмотрели множество снимков и делимся теми, которые покорили наши сердца.
1. Понадобилось 10 лет, чтобы найти пиджак по размеру
2. «Найдите отличия»
3. «Первое селфи я сделал 10 лет назад после того, как меня уволили из пиццерии. Второе сделано в самолете, когда я отправился на свои вторые европейские гастроли. Я мало улыбаюсь, надо это исправить»
4. «Я выиграла в этом челлендже»
5. «Дело такое. Оказалось, я так сильно прячу фотографии периода с 2003-го по 2010-й, что сам потратил полчаса на поиски хоть одного фото за то время. Не знаю, кому там повезло вырасти красивым, у меня поменялась стрижка, и я понял, что улыбка не мой конек».
6. «Поняла, что улыбаться лучше с закрытым ртом или не улыбаться совсем»
7. Тщательно выбирайте оправу для очков
8. «Мои зубы выросли, и я стал выше»
9. «По романтичности я в своем 2009-м. Стала оптимистичнее. Стала верить в лучшее»
10. "Сдалась и тоже участвую"
11. Даже из обычного мальчика может вырасти потенциальный "мистер Вселенная"
12. "Многое случилось за 10 лет"
13. "Для всех моих одноклассников, которые 5 лет дразнили меня за то, что я отдала 35 см волос на благотворительность"
14. "Может, успею запрыгнуть на этот поезд"
15. "33 и 43 года. Перестала красить волосы"
16. В начале 2010-го был в глубокой депрессии и употреблял запрещенные вещества. В 2019-м стал счастливее, чище и краснее. Предпочитаю себя в версии 2019 года"
17. "10 и 20 лет. Открыла существование бровей"
19. «В 2010-м получил степень магистра инновационных технологий в Университете Восточного Лондона. В 2019-м бросил работу, чтобы объехать весь мир на мотоцикле»
Как за эти 10 лет изменилась ваша жизнь?
Фото на превью BiqtchPuddin / Twitter