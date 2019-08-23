Пользователи твиттера поделились крутыми лайфхаками, которые реально работают
Пользовательница твиттера под ником Лана Ипекакуана запустила тред. В нем люди делятся всякими полезными советами, которые действительно помогают. Тут можно найти рекомендации на все случаи жизни — от мытья ванн до того, какие лекарства давать или не давать собакам.
Мы в AdMe.ru уже нашли для себя кое-что интересное (резинка для волос в ванне). Может, и у вас есть работающие лайфхаки? Расскажите нам — мы с удовольствием их опробуем.
1. С чего все началось
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А что вы возьмете на заметку?
Фото на превью Nanodesuizlesu / twitter