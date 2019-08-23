Пользователи твиттера поделились крутыми лайфхаками, которые реально работают

25 2 77 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользовательница твиттера под ником Лана Ипекакуана запустила тред. В нем люди делятся всякими полезными советами, которые действительно помогают. Тут можно найти рекомендации на все случаи жизни — от мытья ванн до того, какие лекарства давать или не давать собакам.

Мы в AdMe.ru уже нашли для себя кое-что интересное (резинка для волос в ванне). Может, и у вас есть работающие лайфхаки? Расскажите нам — мы с удовольствием их опробуем.

1. С чего все началось

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

А что вы возьмете на заметку?