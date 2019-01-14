Пользователи твиттера делятся своими наблюдениями о несоответствии названий книг их содержанию. И в этом что-то есть

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В твиттере никогда не бывает скучно. Вот и на этот раз девушка с ником олеsя пожаловалась, что уже 3 часа читает «Мастера и Маргариту», а их там все нет. Другие пользователи подхватили этот шаблон и тоже стали сетовать на то, что названия книг никак не соответствуют по смыслу их содержанию. Что получилось в итоге, смотрите в статье.

Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже могут быть такие варианты, так что смело пишите нам в комментариях.

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Фото на превью zabuivchivaya / twitter

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