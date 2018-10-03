Пользователи твиттера делятся ситуациями, когда им хотелось провалиться сквозь землю от стыда

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователь твиттера под ником @Wizard_Severus начала новый флешмоб, в котором предложила людям поделиться историями своих эпичных провалов. Откликнулось довольно много добровольцев, и в итоге курьезных случаев набралось на целую статью.

AdMe.ru предлагает читать этот пост каждый раз, когда вам покажется, что ваш день не задался.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Может, и у вас есть подобные истории? Поделитесь с нами, обещаем, не будем смеяться (но это не точно).