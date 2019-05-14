Пользователи твиттера делятся глупостями, в которые они искренне верили в детстве
Вы когда-нибудь задумывались о том, в какую же чепуху мы так сильно верили, когда были маленькими? Пользователь твиттера под ником @turbojed решил провести небольшое расследование и предложил рассказать пользователям о самых смешных и дурацких мифах, преследовавших нас в детстве.
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- Думала, что лежачие полицейские — это реальные люди, которые лежат на дороге и по ним проезжают машины. @aksinjaaa
- Когда родители достали из шкафа старый телевизор, был крайне удивлен, что он показывает те же программы, что и основной. Думал, что будет показывать новости 8-летней давности. @stupid_nickname
- Думал, что есть специальная жвачка, которая надувает пузыри, потому что у меня не получалось. А еще думал, что в мыльных пузырях СЕКРЕТНЫЙ РАСТВОР. @J3d1_fm
- В 90-е по телеку крутили рекламу «работы за рубежом», там тетка говорила по сотовому телефону здоровенному, с антенной. Я думала, что работать за рубежом — это и есть иметь такой телефон и трындеть по нему целый день, и упрашивала бабушку, чтобы мне дали поработать за рубежом. @art_in_head
- В детстве был уверен, что дикторы в вечерних новостях реально приходят к нам в гости и рассказывают родителям о всяком разном, очень стеснялся их и даже здоровался. @shepard____
- В раннем детстве думал, что если поспать днем, то, когда проснешься, настанет завтра. Однажды мы с родителями должны были лететь в Баку на самолете, а мне этого так хотелось, что сам попросился поспать днем и очень расстроился, когда проснулся и узнал, что это так не работает. @dmrlx 10
- Искренне верил, что, если сильно уколоться иголкой, она попадет в вену и будет там течь, пока не воткнется в сердце. @master____q
- Росла в портовом городе. Лет до 6 думала, что абсолютно все мужчины — моряки, а их работа заключается в том, чтобы добывать тропические фрукты и японские конфеты. @polyanssskaya
- В детстве возле стройки видела, как краны поднимают бетонные плиты. Думала, что наш мир многослойный и краны укрепляют плитами небо нашего мира, чтобы верхний не провалился к нам, а наверху живут немцы, так как в Германию мой папа летал на самолете. @likeanice8
- В детстве брат проводил у меня руками над головой и гордо заявлял: «Я у тебя мозги украл». Я очень расстраивался и плакал, а мама ругалась на брата и говорила ему, чтоб вернул, — я только тогда успокаивался. До сих пор подозреваю, что вернул он не все. @steve_b_n_w
- Когда в детстве играл в видеоигры, думал, что надпись Loading переводится как «Ладно». Типа выбираешь в меню «Загрузить игру», нажимаешь Х, а игра тебе в ответ: «Ладно, сейчас загрузим». @mondo_kun
- Считала, что через обычный маленький порез, если его не заклеить пластырем, будет выливаться кровь, и так пока не умрешь. Когда легла с таким спать, была уверена, что не проснусь утром. @aurgelmyr
- Думала, что не вижу верхнюю часть хозяйки Тома («Том и Джерри»), потому что телек маленький. Как же я разочаровалась, когда на большом бабушкином телевизоре по-прежнему были видны только ноги. @Dash_Bilyk
- Не знаю, как от меня ускользнуло существование лестниц, но почему-то думала, что люди на все этажи выше первого забираются исключительно по ЛИАНАМ. Страшно испугалась, когда родители сказали, что мы переезжаем на третий. @vaasyanov
- Был уверен, что машина времени существует, и даже пытался ее найти (в кладовке). На вопрос, почему нет путешественников из будущего, отвечал, что только дураки путешествуют в прошлое, а нормальные люди хотят попасть в будущее. @zeffirsky
- Устроила истерику, когда мама впервые показала лаваш, — думала, что она пытается обмануть меня и накормить салфетками. @_sylf_
- Думала, что один раз покрашенные волосы всегда будут расти такого же цвета. И если захочешь вернуться к натуральному, то придется подбирать его по старым фотографиям и красить еще раз. @fairendahlk
- В детстве натыкался на одного и того же актера, который был одновременно в фильмах на предыдущем канале и на текущем. И никак не мог понять, как он и там, и там сразу может быть. @BLYATKostya
- Уже в сознательном возрасте придумал «теорию лифта»: что, если каждый раз, когда двери закрываются, при открытии перед вами другая реальность? Все выглядит так же, но что, если реальность уже не та, из которой вы заходили в лифт? @mrnodoping
А в какие глупости верили вы, когда были ребенком? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью svetachalova / twitter.com