Пользователи твиттера делятся глупостями, в которые они искренне верили в детстве

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Вы когда-нибудь задумывались о том, в какую же чепуху мы так сильно верили, когда были маленькими? Пользователь твиттера под ником @turbojed решил провести небольшое расследование и предложил рассказать пользователям о самых смешных и дурацких мифах, преследовавших нас в детстве.