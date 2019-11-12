Пользователи сети вспомнили поступки, которые они не могут простить родным и друзьям
Мы в AdMe.ru очень сочувствуем тем, кто столкнулся с некрасивым поведением родных и друзей. Мы собрали грустные истории людей, которые анонимно написали о своих переживаниях в интернете, а в ответ получили мощную поддержку от других пользователей. Надеемся, это помогло героям нашей подборки почувствовать себя лучше.
- Мальчик Миша рос то ли в бедной, то ли в жадной семье. Конструкторы лего были его страстью. За неимением оных он даже лепил детальки из пластилина, замораживал их и пытался конструировать. И тут так совпало, что как раз к его дню рождения съехалось много родни. Узнав об увлечениях мальца, сразу несколько человек купили ему разного рода лего. Но предприимчивая бабушка, даже не дав рассмотреть как следует, унесла коробки в свою комнату под лозунгом "Отдам, когда все разъедутся". Не буду описывать процесс ожидания, но однажды бабула позвала внука и указала ему на стоящие уже собранные игрушки в серванте, сказав, что так и быть, теперь он может поиграть. Миша, проглотив обиду, достал игрушки и обалдел: детали были намертво склеены. "А ты шо, их разламывать хотел, ирод? Эти игрушки сделаны, чтобы один раз и на всю жизнь собрали, не выдумывай". Короче, конструктор продолжал и дальше стоять в серванте, терзая детское сердце. Миша рассказывал, что на полном серьезе хотел склеить ее сервиз - чашки с блюдцами. Но жизнь все расставила по своим местам и Миша таки стал архитектором, чем обязан своему не сломленному детскому увлечению. © Estee / Pikabu
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Мне было лет 17. Я копил на поездку к девушке в другой город за 700 км. Мы познакомились летом, много гуляли, и как же было обидно, когда оказалось, что она из другого города. После ее отъезда я обещал, что приеду. Деньги мне были нужны к августу. Тем временем мать с отчимом купили дачу, и денег стало мало. Мы договорились: я даю им деньги взаймы, а в августе мне их отдают - и я еду к девушке. Наступает август, деньги мне не отдают под предлогом, что ехать одному мне в другой город так далеко опасно и это глупая идея. После ругани оказывается, что денег у них мало и вообще я всю семью оставляю умирать голодной смертью. К девушке я не поехал, деньги мне не вернули. Это была моя первая любовь, вспоминаю, как она ревела в трубку, прося приехать, ведь я обещал. Вспоминаю - аж дергает. © JLoru4Ho / Pikabu
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Моя мама встречалась с очень плохим человеком. Он бил меня и ругал, и мама позволяла ему это. Однажды мне было страшно за свою жизнь, когда они дрались. Мне пришлось схватить ремень и ударить его по спине, чтобы отстранить его от нее. Он преследовал меня по лестнице и угрожал сломать мне шею. Мне было 9 лет. Несмотря на все это, мама родила от него ребенка. Он не платит алименты. Он оправдывает свое поведение тем, что его отец относился к нему так же. Я не его сын. Он никогда не был женат на моей маме. У меня нет причин общаться с ним, даже если он отец моей младшей сестры. Я надеюсь, что она знает, что ее папа - кусок дерьма. © Owens2019 / Reddit
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Мои первые отношения закончились из-за общей подруги, которая говорила гадости за моей спиной. Ей удалось убедить моего парня, что меня интересует только учеба, а для тусовок с ним я не подхожу. А я хотела обеспечить нам финансовую стабильность, чтобы он мог продолжить свою художественную карьеру. После того как мы расстались, она попыталась завести с моим бывшим отношения, но попытка с треском провалилась. Я все еще общаюсь с бывшим, мы вернули нашу дружбу. Но то, что уничтожила подруга, уже никогда не будет прежним. Насколько я помню, она единственный человек, которого мне так и не удалось простить. © Heile_Arondight / Reddit
- От меня муж ушел. У нас все отлично было, строили дом, планировали детей. Утром мы гуляли по магазинам, шуточки, комплименты, а в обед он пошел почистить машину, щетка сломалась, так он веник взял, по-тихому вынес рюкзак с одеждой и документами и выключил телефон. Сижу и смеюсь - очень мужской поступок, да и веник жалко, чем подметать-то. Оставил он мне кредит на его ноутбук на мое имя и долг знакомому в 20 тыс. А если учесть, что по его требованию я с работы ушла, то вообще веселье. Женаты 5 лет. © mieru / Pikabu
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Мне было лет 10. Я копила деньги на собаку колли. В те времена, в 1980-е, щенок служебной породы стоил 60 руб. Я недоедала в школе (ныкала деньги, выданные на завтраки). Ныкала по 10 копеек на мороженое, которые бабуля выдавала. И накопила целых 80 руб. Страшные деньги! Поделилась своей мечтой с папой. Он меня поддержал, сказал: "Да, доченька! Собака - это здорово! Ты дай мне 10 руб., у меня есть знакомый, а у него есть щенки. Я пойду узнаю". Я дала. Он приходит вечером под хмельком. Я: "Ну, ты узнал?!" Он: "Нет пока". Так потихоньку он выцыганил у меня все 80 руб. А я как папина дочка верила! То он щенка самого красивого выбирал. Вот он почти уже забрал, но нужно опять дать 3 руб. Я каждый день ждала дома щенка! Несколько месяцев! А он на мои крохи с мужиками в подворотне пил. Конечно, я купила собаку. В 18 лет. Дога. Но эти нервы и надежду, политую дешевым винищем родным отцом, я не забуду никогда. © pdtplf / Pikabu
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Лет 5 назад друг попросил взаймы. Ни много ни мало 150 тыс. руб. Условились, что отдаст через полтора месяца. Вот проходит срок, денежек нет. Жду, друг же. Прошло еще полмесяца - нет денег. Звоню - абонент недоступен. Начал искать его вживую, пошел к нему домой - там живут другие люди. Причем живут уже почти месяц, квартира продана. Нашел его в "Одноклассниках", спросил о деньгах - не ответил. После 4-го вопроса этот козел меня заблокировал. И только через 4 месяца после злополучного займа узнаю от знакомых, что он уже давно укатил в Германию на ПМЖ. Следовательно, этот гад взял мои деньги без намерения отдавать, свалил в другую страну и просто забил? А ведь дружили 8 лет как-никак. Но когда-нибудь я поеду туда, найду его и просто спрошу: "Друг, ну на фига?!" А потом можно будет и умереть спокойно. © zayarniy67 / Pikabu
- Вся моя семья собралась в отпуск, а я узнала об этом только тогда, когда они сказали, что мне предстоит ухаживать за домашним животным. Я написала им сообщение о том, что я чувствую, что мне очень больно. Ответ: мое сообщение испортило им отпуск, мне надо просто принять ситуацию. Они думали, что я уже взрослая (21) и не нуждаюсь больше в семейных поездках. Но я бы поехала и заплатила за себя сама, а они меня даже не пригласили, хотя взяли с собой моего 19-летнего брата, который не очень-то хотел ехать. Они прислали фотографии с отдыха, где все счастливо улыбаются. Я никогда не чувствовала себя такой брошенной. Я заперта в доме, забочусь о животном, в то время как они веселятся на отдыхе. У меня разбито сердце. © Akravillion / Reddit
История про моего первого мужа. Жили на тот момент уже 5 лет, все хорошо вроде было, работал небольшими вахтами по области. И вот угораздило меня попасть в больницу на операцию. В палате лежали еще 4 девушки, одну привезли экстренно с какого-то поселка с кровотечением. И она рассказывала свою историю: встречается с мужчиной, какой он хороший и романтичный, свадьба не за горами и т. д. От избытка чувств даже фотографию показала, где возле реки, в красивом месте, стояли в обнимку она и мой муж. © TerraPeppa / Пикабу
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Мне было 10 лет, когда мои мама и папа расстались. Мы ожидали этого, но не знали, что мама уже собрала свои и наши с сестрой вещи. Однажды после школы мама отвела нас к своим родителям и сказала, что мы останемся там на некоторое время. Прошло 6 лет, прежде чем мы съехали от них в собственное жилье. За это время мой отец снова женился - на женщине, у которой была дочь, и она перекрасила мою комнату. Теперь это была ее комната. Когда я приходила к папе, я спала на диване, а дочь его новой жены спала на моей кровати. © Ironsweetiez / Reddit
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Когда мне было 7 или 8, мы с родителями поехали к морю. Присмотреть за квартирой попросили моего сводного брата. По возвращении мы обнаружили в холодильнике баллон со сливками, ананас, бананы, клубнику, виноград и шоколад. Когда я на все это раскрыла свою маленькую пасть, мне было сказано, что все это не для меня. Приедет брат и заберет. Был 1995-й или 1996-й. Ну, вы поняли. Баллон со сливками и ананас я увидела в реальности впервые. Прошло полтора месяца. Фрукты умерли смертью фруктов. Через полгода на тот свет отправился баллон со сливками. Через 10 лет оказалось, что это был подарок брата для нас. © alphabita / Pikabu
Бонус
Как вы считаете, всегда ли стоит забывать плохое и прощать близких? Или бывают проступки, которые не могут быть прощены?
Фото на превью TerraPeppa / Pikabu