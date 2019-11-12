Пользователи сети вспомнили поступки, которые они не могут простить родным и друзьям

Мне было лет 10. Я копила деньги на собаку колли. В те времена, в 1980-е, щенок служебной породы стоил 60 руб. Я недоедала в школе (ныкала деньги, выданные на завтраки). Ныкала по 10 копеек на мороженое, которые бабуля выдавала. И накопила целых 80 руб. Страшные деньги! Поделилась своей мечтой с папой. Он меня поддержал, сказал: "Да, доченька! Собака - это здорово! Ты дай мне 10 руб., у меня есть знакомый, а у него есть щенки. Я пойду узнаю". Я дала. Он приходит вечером под хмельком. Я: "Ну, ты узнал?!" Он: "Нет пока". Так потихоньку он выцыганил у меня все 80 руб. А я как папина дочка верила! То он щенка самого красивого выбирал. Вот он почти уже забрал, но нужно опять дать 3 руб. Я каждый день ждала дома щенка! Несколько месяцев! А он на мои крохи с мужиками в подворотне пил. Конечно, я купила собаку. В 18 лет. Дога. Но эти нервы и надежду, политую дешевым винищем родным отцом, я не забуду никогда. © pdtplf / Pikabu