Пользователи сети вспомнили о вещах, которые все делают, но мало кто в этом признается
Мы способны делать массу странных вещей, даже не отдавая себе в этом отчета. Особенно в моменты, когда нас никто не видит. Но и в самых причудливых привычках мы вовсе не одиноки. Они присущи тысячам людей, просто никто в этом не сознается. Впрочем, нашлись смельчаки, которые не побоялись раскрыть свои маленькие, но весьма неловкие секреты. И теперь остается только диву даваться, как много у нас может быть общего с совершенно незнакомыми личностями.
Мы в AdMe.ru поинтересовались у пользователей сети, какие необычные привычки они замечали за собой. Готовы поспорить, что большинство этих действий и мыслей покажется вам знакомым.
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Когда что-то перестает работать, я просто оставляю вещь на некоторое время, надеясь, что в следующий раз она заработает, хотя ничего для этого не делаю. © Oudeis16 / Reddit
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Иногда я испытываю желание сделать нечто очень странное или глупое, что в реальности я бы никогда не сделал (например, выехать на встречную полосу или прыгнуть под поезд в метро). © JonasK291104 / Reddit
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Идя по улице, я начинаю беспокоиться о своей походке и о том, не выгляжу ли я глупо со стороны. © Madwolf28 / Reddit
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Когда я выхожу из магазина, ничего не купив, все, о чем я могу думать, это: «Веди себя естественно, ты не сделал ничего плохого». © supermarkusa / Twitter
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Я подпеваю музыке из заставки киностудии 20th Century Fox перед началом фильма. © Sim Masood / Quora
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Больше всего в покупке вещей через интернет я ненавижу то, что мне нужно встать и взять свою банковскую карту. © Jarcelofit / Twitter
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Порой я внезапно осознаю, как странно звучат какие-либо слова. И чем чаще я повторяю их вслух, тем более странно они для меня звучат. © oblivious- / Reddit
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Я придумываю остроумный ответ или весомый аргумент спустя 5 минут после разговора с человеком, а затем в течение получаса воспроизвожу эту сцену у себя в голове. © PerfectionGamer / Quora
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Когда я никак не могу расслышать то, что человек повторил мне уже в третий раз, я просто киваю и смеюсь. © RadarDash / Reddit
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Я иногда думаю: «Какой страшненький ребенок...» © cdjinx / Reddit
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Я один притворяюсь, будто веду кулинарное шоу, когда готовлю что-то на кухне? © ColdWaterJim / Reddit
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У меня есть пакет с пакетами. © shmoopy_bear / Reddit
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Я придумываю отмазки, чтобы не идти на встречу с друзьями или другие мероприятия, когда просто хочется остаться дома. © Back2Bach / Reddit
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Достаю телефон, чтобы узнать время, затем кладу его обратно в карман. Спустя пару секунд я осознаю, что понятия не имею, который час, и мне нужно проверить еще раз. © MVPJunkie / Twitter
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Когда я спрашиваю у кого-то, как его зовут, вечно забываю в этот момент слушать. © TraeGilley / Twitter
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Я представляю, что было бы, если бы я неожиданно ударил или поцеловал своего собеседника. © Drayve / Reddit
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Когда я спрашиваю о цене товара и оказывается, что мне не хватает на него денег, я веду себя так, будто еще сомневаюсь, стоит ли его покупать. © MVPJunkie / Twitter
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А вы тоже долго не открываете сообщение, чтобы человек думал, будто вы его еще не прочитали? © CalmYourVag / Reddit
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Я разговариваю с животными, словно они меня понимают. © bomfd / Reddit
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Когда в магазине кто-то преграждает мне путь к продукту, я делаю вид, что рассматриваю что-то другое. © MVPJunkie / Twitter
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Я испытываю неописуемое удовольствие, откладывая на потом дела, которыми я не хотел заниматься. © rumpusbutnotwild / Reddit
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Иногда я потягиваюсь и незаметно нюхаю подмышки, проверяя, справляется ли дезодорант со своей задачей. © beepborpimajorp / Reddit
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Я жутко паникую, когда кассир уже начинает обслуживать следующего покупателя, а я еще не сложил деньги в кошелек. © MVPJunkie / Twitter
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Я открываю холодильник по нескольку раз в надежде, что там появится что-то новенькое. © Virgin_Headquarters / Reddit
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Я часто проверяю, не прячутся ли убийцы за шторкой для душа. © MVPJunkie / Twitter
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Мечтаю провалиться под землю, когда внезапно вспоминаю о глупых поступках, которые совершил много лет назад. © Bkbee / Reddit
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Видя сообщение, я представляю, что ответил бы на него, а спустя несколько часов осознаю, что так и не сделал этого. © TopHatz / Reddit
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Я очень медленно закрываю дверцу холодильника, чтобы увидеть, как внутри гаснет свет. © Sim Masood / Quora
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Иногда я смотрю на людей через всю комнату и думаю: «Интересно, они могут читать мои мысли?» © MoonBasic / Reddit
А вы многое из этого замечали за собой? Какими еще безобидными, но весьма странными привычками можно было бы дополнить данный список?
Фото на превью Oudeis16 / Reddit