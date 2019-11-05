Пользователи сети вспомнили о вещах, которые все делают, но мало кто в этом признается

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Мы способны делать массу странных вещей, даже не отдавая себе в этом отчета. Особенно в моменты, когда нас никто не видит. Но и в самых причудливых привычках мы вовсе не одиноки. Они присущи тысячам людей, просто никто в этом не сознается. Впрочем, нашлись смельчаки, которые не побоялись раскрыть свои маленькие, но весьма неловкие секреты. И теперь остается только диву даваться, как много у нас может быть общего с совершенно незнакомыми личностями.