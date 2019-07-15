Пользователи сети вспомнили фразы, которые все мы хотя бы раз слышали от своих родителей

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Пожалуй, никто не станет спорить с тем, что наши родители — волшебники. Всего лишь одним словом в детстве они могли заставить нас съесть невкусную кашу, надеть шапку или пойти делать ненавистные уроки. Что удивительно, практически в каждой семье это были одни и те же слова. И порой мы даже не замечаем, как начинаем говорить что-то похожее уже своим детям.

Пользовательница интернета составила топ фраз мам и пап из нашего детства. И под ее постом собралось несколько тысяч комментариев. Люди узнавали себя и своих родителей, а также добавляли новые цитаты. Мы в AdMe.ru прочитали их все и отобрали те, которые можно назвать классикой отечественных воспитательных традиций.

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