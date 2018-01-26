Пользователи сети воссоздают фото своих предков, чтобы доказать: гены пальцем не задушишь
Гены человека несут информацию о наследственности. Некоторые генетические черты могут проявляться не в следующем поколении, а через одно. Поэтому не стоит удивляться ребенку, который лишь отдаленно похож на маму и папу. Впрочем, раз на раз не приходится: одни люди становятся копией своих родителей, а другие узнают себя в фотографиях бабушек и дедушек.
AdMe.ru собрал фото пользователей интернета, которые решили воссоздать старые снимки своих родителей, бабушек и дедушек. И у них это отлично получилось, ведь они так похожи на своих предков.
1. «25 лет разницы: моя мама и я»
2. Дедушка и внук
3. «Мой отец со мной и своей любимой машиной. И я со своим сыном. 1992 и 2017 год»
4. «Я с дочкой и отец со мной, 26 лет между фото»
5. Три поколения, пугающие мам до смерти
6. «Мама и я, ровно 30 лет разницы»
7. Отец и сын в 19 лет
8. «Мой отец на выпускном и я на своем спустя 30 лет»
9. «Моему мужу было 3 года, когда погиб его отец. Мы воссоздали старое фото в качестве подарка свекрови на Рождество. Это муж с нашим сыном»
10. «Я и дедушка. 1944 и 2013 год»
11. «Мой папа и я на футбольном фото»
12. Бабушка и внучка
13. «Отец и я перед первым полетом. Почти 30 лет разницы на фото»
14. «Нам здесь с мамой около 8 лет»
15. «Я и папа в свои 30 лет»
16. «Я и мой сын в „Мустанге“ моего отца»
17. «Мама и я. Стоунхендж спустя 34 года»
18. Три поколения пожарных, снятых на одном и том же месте: дедушка, отец и сын
А у вас есть фото, где вы особенно похожи на своих предков? Поделитесь в комментариях, пусть мир удивится вашей схожести!
Фото на превью SWNS