Пользователи сети воссоздают фото своих предков, чтобы доказать: гены пальцем не задушишь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Гены человека несут информацию о наследственности. Некоторые генетические черты могут проявляться не в следующем поколении, а через одно. Поэтому не стоит удивляться ребенку, который лишь отдаленно похож на маму и папу. Впрочем, раз на раз не приходится: одни люди становятся копией своих родителей, а другие узнают себя в фотографиях бабушек и дедушек.

AdMe.ru собрал фото пользователей интернета, которые решили воссоздать старые снимки своих родителей, бабушек и дедушек. И у них это отлично получилось, ведь они так похожи на своих предков.

1. «25 лет разницы: моя мама и я»

2. Дедушка и внук

3. «Мой отец со мной и своей любимой машиной. И я со своим сыном. 1992 и 2017 год»

4. «Я с дочкой и отец со мной, 26 лет между фото»

5. Три поколения, пугающие мам до смерти

6. «Мама и я, ровно 30 лет разницы»

7. Отец и сын в 19 лет

8. «Мой отец на выпускном и я на своем спустя 30 лет»

9. «Моему мужу было 3 года, когда погиб его отец. Мы воссоздали старое фото в качестве подарка свекрови на Рождество. Это муж с нашим сыном»

10. «Я и дедушка. 1944 и 2013 год»

11. «Мой папа и я на футбольном фото»

12. Бабушка и внучка

13. «Отец и я перед первым полетом. Почти 30 лет разницы на фото»

14. «Нам здесь с мамой около 8 лет»

15. «Я и папа в свои 30 лет»

16. «Я и мой сын в „Мустанге“ моего отца»

17. «Мама и я. Стоунхендж спустя 34 года»

18. Три поколения пожарных, снятых на одном и том же месте: дедушка, отец и сын

А у вас есть фото, где вы особенно похожи на своих предков? Поделитесь в комментариях, пусть мир удивится вашей схожести!