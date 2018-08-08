Пользователи интернета видят рифмы и слагают умопомрачительные четверостишия (Про депрессию — шедевр)

Порой для того, чтобы вдохновиться на самовыражение в творчестве, нужно лишь увидеть примечательную надпись. Неважно, этикетка это в магазине, надпись на заборе или вывеска. У людей тут же возникают идеи занимательных четверостиший, которыми они охотно делятся в сети.

AdMe.ru собрал шедевры народного творчества на тему поэзии, чтобы вы изумились тонкости юмора пользователей интернета.

1.

В путях дорожных переплетов,
В орбите всех земных колец
Есть за одним из поворотов
Не остановка

2.

Ему не нужен дихлофос и мел —
Идет на дело налегке, без чемоданчиков.
Он быстр, хитер, коварен и умел,
Великий

3.

Смотрю в календарь — опускаются руки,
Три месяца ждать еще лета...
Напьюсь и куплю

4.

Как-то летом на рассвете
Заглянул в военкомат.
Там рисует пентаграммы

5.

За уйму верст, парсеков неизученных
Сидит в норе зеленый истукан
И кушает отростками могучими
Полезное

6.

Познав в замужестве все горе,
От равнодушия до храпа,
Наташа пишет на заборе:

7.

Реальность вселила в сознанья задворки
Отчаянье, страх и боль

8.

Гранита наук идеалы
Изгрыз я в мелкое крошево.
Перешел на

9.

Я не злодей и не проказник,
Но чувствую — пришла пора:
Как лось, покинувший заказник,
Я

10.

Товарищ!
Не будь отчизне обузой!
Интроверт и нытик —
позор современной нации!
Вон даже

11.

Оппонент пригрозил в комментариях
Перебрать твоей жизни досье?
Обвини его в связях с матерью:
Мол, прикройте

12.

Оля яростно ревнива —
Нож в руке, в глазах кураж.
Прост, но ладен план незримый:

13.

Я проводил вчера дошуг
Ш любовницей в поштели,
Но тут пришел ее шупруг
И в жубы мне вметелил.

Эх, ешли б не был я так глуп,
Не ражлучал бы пару —
Шейчаш бы ел шпокойно шуп,
Водил швою

14.

Мозг — словно плавленый сырок
В обертке утренней зевоты,
Когда

15.

Радость, шум, ажиотаж
В сельском поселении.
Банк открылся, принимают

16.

Всем владеть на свете есть мечта,
Но давно закончилось уж детство.
Лист зеленый, сорванный с куста

17.

Время утекает рекой,
Счастье не в бабле и не в яхте,
Смысл этой жизни простой

18.

Не думай о секундах свысока.
Наступит время для весенней сессии,
И застучит, как дятел, у виска

19.

Потеряла честь Галина
И до дома не дошла,
В ней смешались воедино

Какие четверостишия вам понравились? Возможно, у вас тоже родилась идея подобного творчества? Поделитесь с нами!

Фото на превью Kirovskiy / pikabu

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7 Комментарии
  • 8 августа 2018
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  • 9084

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