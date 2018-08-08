Пользователи интернета видят рифмы и слагают умопомрачительные четверостишия (Про депрессию — шедевр)
Порой для того, чтобы вдохновиться на самовыражение в творчестве, нужно лишь увидеть примечательную надпись. Неважно, этикетка это в магазине, надпись на заборе или вывеска. У людей тут же возникают идеи занимательных четверостиший, которыми они охотно делятся в сети.
AdMe.ru собрал шедевры народного творчества на тему поэзии, чтобы вы изумились тонкости юмора пользователей интернета.
1.
В путях дорожных переплетов,
В орбите всех земных колец
Есть за одним из поворотов
Не остановка
2.
Ему не нужен дихлофос и мел —
Идет на дело налегке, без чемоданчиков.
Он быстр, хитер, коварен и умел,
Великий
3.
Смотрю в календарь — опускаются руки,
Три месяца ждать еще лета...
Напьюсь и куплю
4.
Как-то летом на рассвете
Заглянул в военкомат.
Там рисует пентаграммы
5.
За уйму верст, парсеков неизученных
Сидит в норе зеленый истукан
И кушает отростками могучими
Полезное
6.
Познав в замужестве все горе,
От равнодушия до храпа,
Наташа пишет на заборе:
7.
Реальность вселила в сознанья задворки
Отчаянье, страх и боль
8.
Гранита наук идеалы
Изгрыз я в мелкое крошево.
Перешел на
9.
Я не злодей и не проказник,
Но чувствую — пришла пора:
Как лось, покинувший заказник,
Я
10.
Товарищ!
Не будь отчизне обузой!
Интроверт и нытик —
позор современной нации!
Вон даже
11.
Оппонент пригрозил в комментариях
Перебрать твоей жизни досье?
Обвини его в связях с матерью:
Мол, прикройте
12.
Оля яростно ревнива —
Нож в руке, в глазах кураж.
Прост, но ладен план незримый:
13.
Я проводил вчера дошуг
Ш любовницей в поштели,
Но тут пришел ее шупруг
И в жубы мне вметелил.
Эх, ешли б не был я так глуп,
Не ражлучал бы пару —
Шейчаш бы ел шпокойно шуп,
Водил швою
14.
Мозг — словно плавленый сырок
В обертке утренней зевоты,
Когда
15.
Радость, шум, ажиотаж
В сельском поселении.
Банк открылся, принимают
16.
Всем владеть на свете есть мечта,
Но давно закончилось уж детство.
Лист зеленый, сорванный с куста
17.
Время утекает рекой,
Счастье не в бабле и не в яхте,
Смысл этой жизни простой
18.
Не думай о секундах свысока.
Наступит время для весенней сессии,
И застучит, как дятел, у виска
19.
Потеряла честь Галина
И до дома не дошла,
В ней смешались воедино
Какие четверостишия вам понравились? Возможно, у вас тоже родилась идея подобного творчества? Поделитесь с нами!
Фото на превью Kirovskiy / pikabu