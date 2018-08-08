Пользователи интернета видят рифмы и слагают умопомрачительные четверостишия (Про депрессию — шедевр)

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Порой для того, чтобы вдохновиться на самовыражение в творчестве, нужно лишь увидеть примечательную надпись. Неважно, этикетка это в магазине, надпись на заборе или вывеска. У людей тут же возникают идеи занимательных четверостиший, которыми они охотно делятся в сети.

AdMe.ru собрал шедевры народного творчества на тему поэзии, чтобы вы изумились тонкости юмора пользователей интернета.

1.

В путях дорожных переплетов,

В орбите всех земных колец

Есть за одним из поворотов

Не остановка

2.

Ему не нужен дихлофос и мел —

Идет на дело налегке, без чемоданчиков.

Он быстр, хитер, коварен и умел,

Великий

3.

Смотрю в календарь — опускаются руки,

Три месяца ждать еще лета...

Напьюсь и куплю

4.

Как-то летом на рассвете

Заглянул в военкомат.

Там рисует пентаграммы

5.

За уйму верст, парсеков неизученных

Сидит в норе зеленый истукан

И кушает отростками могучими

Полезное

6.

Познав в замужестве все горе,

От равнодушия до храпа,

Наташа пишет на заборе:

7.

Реальность вселила в сознанья задворки

Отчаянье, страх и боль

8.

Гранита наук идеалы

Изгрыз я в мелкое крошево.

Перешел на

9.

Я не злодей и не проказник,

Но чувствую — пришла пора:

Как лось, покинувший заказник,

Я

10.

Товарищ!

Не будь отчизне обузой!

Интроверт и нытик —

позор современной нации!

Вон даже

11.

Оппонент пригрозил в комментариях

Перебрать твоей жизни досье?

Обвини его в связях с матерью:

Мол, прикройте

12.

Оля яростно ревнива —

Нож в руке, в глазах кураж.

Прост, но ладен план незримый:

13.

Я проводил вчера дошуг

Ш любовницей в поштели,

Но тут пришел ее шупруг

И в жубы мне вметелил. Эх, ешли б не был я так глуп,

Не ражлучал бы пару —

Шейчаш бы ел шпокойно шуп,

Водил швою

14.

Мозг — словно плавленый сырок

В обертке утренней зевоты,

Когда

15.

Радость, шум, ажиотаж

В сельском поселении.

Банк открылся, принимают

16.

Всем владеть на свете есть мечта,

Но давно закончилось уж детство.

Лист зеленый, сорванный с куста

17.

Время утекает рекой,

Счастье не в бабле и не в яхте,

Смысл этой жизни простой

18.

Не думай о секундах свысока.

Наступит время для весенней сессии,

И застучит, как дятел, у виска

19.

Потеряла честь Галина

И до дома не дошла,

В ней смешались воедино

Какие четверостишия вам понравились? Возможно, у вас тоже родилась идея подобного творчества? Поделитесь с нами!