Пользователи сети развеяли 19 мифов, которые годами вводили всех в заблуждение

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Учитывая, что теория плоской Земли в наши дни по-прежнему вызывает жаркие споры, можно представить, сколько еще очевидных на первый взгляд вещей могут вводить людей в заблуждение. Оказывается, даже о таких повседневных продуктах, как яйца, мед и орехи, у некоторых из нас сложилось ошибочное мнение. Впрочем, узнавать новое никогда не поздно и всегда интересно.