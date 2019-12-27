Пользователи сети развеяли 19 мифов, которые годами вводили всех в заблуждение
Учитывая, что теория плоской Земли в наши дни по-прежнему вызывает жаркие споры, можно представить, сколько еще очевидных на первый взгляд вещей могут вводить людей в заблуждение. Оказывается, даже о таких повседневных продуктах, как яйца, мед и орехи, у некоторых из нас сложилось ошибочное мнение. Впрочем, узнавать новое никогда не поздно и всегда интересно.
Мы в AdMe.Ru задались целью пролить свет на мифы, в которые многие до сих пор верят. И помогли нам в этом пользователи соцсетей.
-
Один дождевой червяк не превратится в двух, если разрезать его пополам. Выжить сможет лишь та половина, где находится рот, другая же умирает. © Redshift2k5 / Reddit
-
То, что спагетти придумали в Италии. На самом деле родина спагетти — Китай. © Minhaj Hassan / Quora
-
Яйца, которые мы покупаем в магазине, — пустышки. Из них никогда бы не вылупились птенцы. © radical_ulk_ / Twitter
-
То, что выпечка не поднимется, если вы будете шуметь рядом с духовкой. Это неправда. Вы можете хоть на полной громкости слушать музыку на кухне — это никак не повлияет на химические процессы, происходящие при выпечке хлебобулочных изделий. © agentprimus / Reddit
-
Считается, что перекись водорода — хороший антисептик. На самом деле она не только бесполезна, но даже может помешать лечению. © Matt Miller / Quora
-
То, что обручальное кольцо носится на безымянном пальце, потому что это единственный палец с веной, ведущей к сердцу. В действительности все пальцы имеют вены, которые соединяются с сердцем. © carolinablue199 / Reddit
-
То, что свиньи обожают грязь. На самом деле это одни из самых чистоплотных животных. Просто у свиней нет потовых желез, а грязь помогает им охлаждаться. © Minhaj Hassan / Quora
-
Льюис Кэрролл никогда не называл своего персонажа Безумным Шляпником. В романе его звали просто Шляпник. © Donjanelle Robinson / Quora
-
Арахис не орех. На самом деле он относится к классу бобовых. Кстати, фисташки, кешью и миндаль тоже ошибочно называют орехами. Технически они семечки. © TheEmperorChing23 / Reddit
- Салат «Цезарь» назван не в честь Юлия Цезаря, а в честь его создателя — итальянского ресторатора Цезаря Кардини, который впервые приготовил это блюдо в своем заведении в Тихуане (Мексика) в 1924 году. © juniorlax16 / Reddit
-
Баллоны для дайвинга наполнены воздухом, а не чистым кислородом. Кислород токсичен для человека на глубине от 6 м. © _scottwar / Reddit
-
То, что молоко — лучшее лакомство для котов. На самом деле коты не переносят лактозу, поэтому давать им молоко крайне не рекомендуется, так как это может вызвать у них расстройство желудка. © Minhaj Hassan / Quora
-
То, что кровь якобы имеет синий цвет, пока не вступит в реакцию с кислородом. Она всегда красная, но разных оттенков. Наши вены кажутся синими из-за того, как кожа поглощает и отражает свет. © Hilarious_83 / Reddit
-
Сумма углов треугольника не всегда равна 180°. Все, что вы учили на уроках геометрии в средней школе, касается лишь евклидовой плоскости. К примеру, на сфере сумма углов треугольника всегда превышает 180°. © Unknown author / Reddit
-
Античные статуи изначально не были мраморно-белыми, их окрашивали в яркие цвета. До наших дней краска попросту не сохранилась. © Matt Miller / Quora
-
То, что бананы растут на деревьях. Технически банановое дерево — это высокая трава. © Vandit Khandewal / Quora
-
Если вы оставите телефон подключенным к сети на какое-то время после того, как он полностью зарядится, это навредит аккумулятору или уменьшит его емкость. На самом деле это миф. Современные смартфоны очень рационально управляют питанием. То, что вы подолгу оставляете устройство подключенным к сети, никак не сказывается на сроке службы батареи. © Aabishkar Wagle / Quora
-
Ворон и ворона — разные птицы, хоть и очень похожие внешне. Ворон крупнее, имеет более длинные и заостренные хвост и крылья, более крепкие лапы. Ворона же миниатюрнее, ее хвост короче и имеет квадратную или веерообразную форму. © astute_newt / Reddit
-
То, что у меда есть срок годности. На самом деле он может храниться сотни лет. © Minhaj Hassan / Quora
О каких вещах вы знали, а какие стали для вас настоящим открытием? Может, вы хотели бы пролить свет на другие очевидные факты, которые многих вводят в заблуждение?
Фото на превью Cassowary Colorizations / flickr, Carole Raddato / flickr