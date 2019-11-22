Пользователи сети рассказали, в какие странные ситуации они попадали за границей. И нам стало неловко вместе с ними
Перед поездкой в путешествие мы составляем списки достопримечательностей, ресторанов, которые стоит посетить, местных деликатесов, которые стоит попробовать. Некоторые туристы учат несколько слов на языке страны, в которую едут, чтобы впечатлить ее жителей. Но всех мелочей не учтешь, и с каждым может произойти неловкий случай, который потом станет байкой, привезенной из отпуска. Например, в Италии вы можете заказать пиццу-пепперони, но получить не то, что вы хотели, потому что peperoni — это по-итальянски «перец».
Мы в AdMe.ru изучили форумы и отыскали ситуации, героям которых сложно позавидовать. Их опыт позволит нам как минимум избежать казусов, которые с ними приключились.
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Был я как-то раз в Риме. А если едешь в Италию, то все говорят, что нужно попробовать местные пиццу, пасту и кофе. Первые 2 пункта я выполнил сразу, как только прилетел, а вот кофе никогда особо не любил. У себя на родине, если и приходилось его пить, я брал самый «легкий» вариант — латте. И вот захожу я в итальянскую кафешку, сажусь за столик и прошу на английском: «Дайте, пожалуйста, латте». Приносят мне заказ... а там молоко. Вот так я и узнал, как по-итальянски будет «молоко». © Lockheart / Pikabu
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Я из Индии. Когда я была в Дюссельдорфе, в Германии, мы с моим немецким другом пошли в ресторан. Это была моя первая поездка в Европу. Мой друг пошел в туалет, а я попросила официантку принести воды. Она приносит, но газированную. Я говорю, что хотела бы воду без газа, на что она отвечает, что бутилированная будет стоить € 5, и спрашивает, принести ее или воду из-под крана. Меня это очень оскорбило, я решила, что она расистка, смотрю ей в глаза и говорю: «Значит, так вы обслуживаете людей со смуглой кожей?» Тут возвращается мой друг и объясняет, что в Германии все пьют воду из-под крана (в Индии нет) и официантка не хотела меня задеть. Мне было очень стыдно. © Priya Swaminathan / Quora
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Мой одногруппник рассказал мне историю, которая произошла с его семьей в первую их ночь в Америке. Они из Китая, и приехали в США 31 октября, в Хеллоуин. Они никогда не слышали об этом празднике. Весь вечер к их дому приходили люди в странных страшных костюмах и звонили в дверь. Все это время они провели под столом, прижавшись друг к другу и везде выключив свет, в полном ужасе от того, что происходит. © hobofats / Reddit
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Я из Румынии, и у нас, когда ты едешь в автобусе, ты можешь попросить водителя остановиться в любом месте, где тебе нужно. Это не правило, здесь все зависит от водителя, но так принято, и обычно они останавливаются. Когда, будучи в Англии, я обратился с такой просьбой к водителю автобуса, он посмотрел на меня так, будто я прилетел с другой планеты. © Julian Filaret / Quora
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Это случилось в Сингапуре. Прямо перед моим отелем была остановка автобуса, который едет до метро. В первый день моей поездки я собрался в город, жду транспорт, на остановке больше никого нет. Подъезжает автобус, ближе всего ко мне передняя дверь, и я смотрю на водителя в надежде, что он ее откроет. Но открывается средняя, из нее выходят пассажиры, и я решаю запрыгнуть в нее, а то вдруг автобус уедет. Довольный собой, с улыбкой иду по салону, и тут меня зовет водитель. Он начинает отчитывать меня за то, что я не дождался, пока он откроет переднюю дверь. Он заставил меня выйти и войти правильно, а все за этим наблюдали. Следующие 3 дня до метро я ходил пешком. © Varun Deshpande / Quora
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Я в Индии наткнулся в ресторане на группу израильских туристов. Одного из них — мужчину лет 65 — угостил по-тихому сигаретой (жена ему запрещала курить). Мужик оказался из Мелитополя, в Израиле с конца 80-х. Стоим перед рестораном, курим. На балкон выходит его жена:
— Немедленно брось сигарету! Шо это за бородатый поц возле тебя крутится?
— Майя, это еврей из Москвы!
— Он знает иврит?
— Нет.
— Пошли его, выброси окурок и немедленно поднимайся в ресторан!
Мужик мне:
— Слышал? Я пошел.
— Слушай, а почему вы оба говорили на русском?
— Ну, если бы мы в твоем присутствии говорили на иврите, которого ты не понимаешь, то это было бы бестактно по отношению к тебе. © PivBear / Pikabu
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Когда я вошел в класс к школьникам в Китае, все 20 детей закричали. Я рыжий. © vedasultenfuss / Reddit
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Это случилось, когда я летела из Индии на учебу в США. Я из среднего класса, и в моей семье принято знать цену деньгам. Отец дал мне с собой $ 1 500. Это были деньги на расходы в аэропорту и на первый месяц аренды квартиры. Во время 5-часовой пересадки во Франкфурте я очень проголодалась. Я подошла туда, где продавали сэндвичи, и не успела рассмотреть меню, как ко мне обратилась кассир:
— Чем я могу вам помочь?
— Я хочу заказать вегетарианский сэндвич.
— Хорошо. Какой хлеб?
Я слышала такое в первый раз и даже не знала, что ответить.
— Обычный.
— У нас весь хлеб обычный. Вам черный, белый или цельнозерновой?
— Белый, — вздыхаю с облегчением, его я и имела в виду.
— Хорошо. Что положить внутрь?
— Простите... Я вас не понимаю.
— Какие овощи положить в сэндвич? — кассир начала нервничать. — Томаты, лук, листья салата?
— Да.
— Какой соус? Мексиканский, дижонская горчица, острый?
— Кетчуп, — ответила я (я не знала ничего из того, что она перечислила).
К этому времени уже собралась очередь из 5 человек, я хотела поскорее забрать сэндвич и уйти. Но тут подошло время самой ужасной части этой ситуации:
— С вас $ 6,99, — она, конечно же, имела в виду 6 долларов и 99 центов.
Я стою в шоке. $ 699 за сэндвич? У меня с собой всего $ 1 500, а останется только $ 801.
— Наличные или карта?
— Простите... Мне не нужен сэндвич, у меня нет денег.
Она вмиг покраснела, а я была готова исчезнуть и буквально убежала оттуда. Только в США я поняла, как это было глупо. И я больше не покупала билеты на рейсы с пересадкой во Франкфурте. © Parvathy Nair / Quora
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Я из Румынии, но недавно переехал в Англию. Как-то моя бывшая девушка позвонила мне и попросила купить ей прокладки. Я не задумывался о том, как это будет по-английски, пока не зашел в аптеку и не сказал: «Мне нужны... Эм-м-м... Вы знаете, у моей девушки идет кровь, и мне нужно что-то, чтобы ее остановить». Фармацевт смотрит на меня и отвечает, что мне нужно звонить в скорую, а не обращаться в аптеку. Я говорю, что это не обязательно, ведь это происходит каждый месяц, пытаюсь объяснить, что мне нужно, и тут надо мной начинает смеяться вся очередь вместе с фармацевтом. Я готов был провалиться сквозь землю. Это был последний раз, когда я покупал что-то подобное для своей девушки! © Julian Filaret / Quora
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В турецком языке слово «паста» обозначает «торт на день рождения». Когда мой муж в первый раз летел на самолете в США, он увидел слово «паста» в меню на борту и был так этим тронут, что заказал этот «тортик». Он очень расстроился, получив свой заказ. © TurksDelight / Reddit
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Я переехала на учебу в США в 2008 году, и самая неловкая ситуация произошла со мной, когда я пошла в супермаркет. У себя дома я редко ходила за продуктами, этим занимались родители. Я немного стеснялась задавать вопросы, поэтому смотрела, как делают другие. И вот стою я на кассе, передо мной рассчитывается парень. Кассир берет разделитель товаров и кладет его перед моими покупками. Я говорю, что это не мое, и прошу не добавлять это к моим покупкам. Кассир вопросительно на меня посмотрела. Я еще раз повторяю ей, что это не мое. Не знаю, поняла она меня или проигнорировала, но она отложила разделитель и начала пробивать товары. Только спустя время я поняла, для чего его используют, и мне до сих пор стыдно, когда я представляю, что она обо мне подумала. © Dude / Quora
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Я из Индии, и в августе 2011 года я впервые приехал в США. В это время очень жарко, и я ношу шорты. С собой у меня было 2 пары, ходил в них везде: на вечеринки с однокурсниками, в бар и так далее. Через неделю вижу друга из Индии, он говорит: «Моя подруга сказала, что ты приходил к ней в этом в гости, это так?» Прежде чем успеваю ответить, он продолжает: «Эту одежду тут носят как трусы. В них не ходят по улице». Тут до меня доходит вся нелепость ситуации. Еще неделю я ни с кем не разговаривал. Позже я вспомнил, что в этих «шортах» меня видели не только друзья, но и вся семья моей подруги: ее отец, мать, сестра. © Ashish Kushwaha / Quora
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Рассказывал мне эту историю отец. Его друг поехал отдыхать в Румынию, там встретил земляков, и решили они это дело отметить, знатно напились в баре и разошлись по номерам в отеле. Утром приходит на завтрак, а там только русские сидят, никаких иностранцев. Спрашивает у обслуживающего персонала, почему никого нет, а ему отвечают, что, оказывается, ночью было землетрясение, и все немцы, англичане и французы принялись поскорее заказывать автобусы в посольства и разъехались, а русские спят, их не разбудишь. После друг отца и говорит: «Я чувствовал, что меня качает, думаю, вот это я погулял, что уже даже лежа качает». © eyeswideshut27 / Pikabu
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Я была в Сингапуре и во время поездки в такси открыла пачку чипсов. Внезапно водитель пересекает разметку и резко тормозит. Он поворачивается и с отвращением смотрит на меня. От него я и узнала, что по закону у них есть в общественном транспорте запрещено. © Priya Swaminathan / Quora
А вы попадали в неловкие ситуации во время путешествий?
Фото на превью Julian Filaret / Quora