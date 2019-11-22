Пользователи сети рассказали, в какие странные ситуации они попадали за границей. И нам стало неловко вместе с ними

Это случилось, когда я летела из Индии на учебу в США. Я из среднего класса, и в моей семье принято знать цену деньгам. Отец дал мне с собой $ 1 500. Это были деньги на расходы в аэропорту и на первый месяц аренды квартиры. Во время 5-часовой пересадки во Франкфурте я очень проголодалась. Я подошла туда, где продавали сэндвичи, и не успела рассмотреть меню, как ко мне обратилась кассир:

— Чем я могу вам помочь?

— Я хочу заказать вегетарианский сэндвич.

— Хорошо. Какой хлеб?

Я слышала такое в первый раз и даже не знала, что ответить.

— Обычный.

— У нас весь хлеб обычный. Вам черный, белый или цельнозерновой?

— Белый, — вздыхаю с облегчением, его я и имела в виду.

— Хорошо. Что положить внутрь?

— Простите... Я вас не понимаю.

— Какие овощи положить в сэндвич? — кассир начала нервничать. — Томаты, лук, листья салата?

— Да.

— Какой соус? Мексиканский, дижонская горчица, острый?

— Кетчуп, — ответила я (я не знала ничего из того, что она перечислила).

К этому времени уже собралась очередь из 5 человек, я хотела поскорее забрать сэндвич и уйти. Но тут подошло время самой ужасной части этой ситуации:

— С вас $ 6,99, — она, конечно же, имела в виду 6 долларов и 99 центов.

Я стою в шоке. $ 699 за сэндвич? У меня с собой всего $ 1 500, а останется только $ 801.

— Наличные или карта?

— Простите... Мне не нужен сэндвич, у меня нет денег.

Она вмиг покраснела, а я была готова исчезнуть и буквально убежала оттуда. Только в США я поняла, как это было глупо. И я больше не покупала билеты на рейсы с пересадкой во Франкфурте. © Parvathy Nair / Quora