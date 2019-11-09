Пользователи сети рассказали, почему они развелись после 20+ лет брака

Мы вместе 21 год, и я собираюсь подавать на развод. Дети выросли, стали независимы. А я тем временем не могу добиться от жены даже пяти минут внимания. Она круглосуточно общается в чатах, обедает с мужчинами, которых встретила в интернете («Клянусь, они просто друзья»), отключает службы геолокации, выходя из дома. Я убежден, что она мне изменяет. Полгода назад она начала делать себе ресницы и брови, загорать, ходить на спорт и массаж. Ее бесит, если я спрашиваю, куда она идет и будет ли домой к ужину. Я пожил так какое-то время и понял, что ей не нужно ничего от меня. Так что пусть занимается своими делами. © TheDadVan

Я был женат на прекрасной женщине 27 лет. У нас была дочь и идеальная семья. Однажды я завел интрижку на стороне, и это разбило жене сердце. Мы все еще остаемся друзьями, и я вижу ее как минимум раз в неделю, но мне хотелось бы повернуть время вспять и никогда не совершать того, что я сделал. Мне 60, я живу один, и все, что у меня есть, — это воспоминания и сожаления. © ch1959