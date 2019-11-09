Пользователи сети рассказали, почему они развелись после 20+ лет брака
К сожалению, даже счастливые браки порой заканчиваются разводом. Причем разводятся не только молодые пары, но и те, что прожили вместе не одно десятилетие. У пользователей Reddit нашлось несколько сотен историй о том, как распадались браки, которые длились больше 20 лет. Причины были более чем весомые: супруги прогоняли родственников, избавлялись от домашних животных, крали семейные деньги, ставили маячки на машины друг друга, уходили с головой в интернет-общение и даже сдавали своих суженых в психиатрическую клинику.
Мы в AdMe.ru прочитали все рассказы и публикуем те, что больше других берут за душу.
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Родители мужа много лет жили несчастливо, а когда он ушел в армию, развелись. Даже на наших свадебных фотографиях они отказались быть вместе в одном кадре. Безумие! Оба создали новые семьи. Но через некоторое время мне позвонила новая жена свекра и в истерике рассказала, что нашла мужа в постели с моей прежней свекровью. Это было 10 лет назад. Родители мужа снова поженились и с тех пор делают вид, что никогда не расставались. © s0much2say
- Отец много лет вел себя деспотично. Запретил матери общаться с родным братом: боялся потерять авторитет мужчины в семье. Через 6 лет мой старший брат высказал папе все, что думает о его манипулятивном и токсичном поведении. Отец обвинил маму в том, что она настроила сына против него. Атмосфера дома стала невыносимой, и тогда отец ушел, объявив, что здесь ему больше не рады. Это было 5 лет назад. На развод не подавали. Недавно выяснилось, что отец (ему 60) уже год встречается с 25-летней девушкой. Мама до сих не оправилась оттого, что оказалась брошена, несмотря на жертвы, на которые пошла ради семьи. © Mister-Fisker
- Прожили вместе 23 года. Я регулярно лгал, а она прощала. Последней каплей стало мое признание в долге из-за игровой зависимости. Думаю, жена простила бы вранье, но она не смирилась с пристрастием и вероятностью, что я снова вернусь в азартные игры. Я начал посещать группу реабилитации, но семью было уже не вернуть. Тем не менее я не играю уже 3 года. Победить проблему стало проще, когда я нашел поддержку в лице других людей. © Vharaek
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Родители подали на развод после инсульта и вынужденной отставки отца. В силу определенных причин это был единственный шанс сохранить его пенсию и продлить медицинскую страховку. Без этого родители не смогли бы выплачивать ипотеку и получать инсулин для папы. К счастью, страховой агент — близкий друг семьи. Он нашел законодательные лазейки, позволяющие родителям по-прежнему жить в одном доме. Потребовалось 2 года, чтобы все это уладить. В памяти остались слова отца: «Церковь считает нас женатой парой, и это единственное, что важно». © bumblebeesnotface
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Работаю в юридической фирме, которая занимается семейным правом. У нас было 8 клиентов, разводившихся после 20 с лишним лет брака. Все они — высокопоставленные военные, чьи жены открыли свои истинные чувства, когда дети выросли и уехали из дома. Я сначала удивлялся, но потом понял, что по какой-то причине эти женщины думали, что их обязанности перед мужьями и семьями подходят к концу и настало время пожить для себя. © AfghanHokie
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Родители разошлись после 30 лет брака. Отец изменял маме годами и, думаю, сам попросил о разводе. Мама оставалась с ним, потому что не имела средств, чтобы начать заново. Всю жизнь они оплачивали обучение отца, поэтому мама не получила образования. Кроме того у нее не было семьи или кого-то другого, кто мог бы помочь ей. © thepettypineapple
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Муж тайно ходил по стрип-клубам. Он крал по $ 200 в неделю со счетов семьи и моего бизнеса, чтобы платить за это увлечение. Потерял работу, потому что уходил в клуб во время ланча и уже не возвращался в офис. Он прошел небольшое лечение, и я осталась с ним ради детей. Год назад выяснилось, что зависимость вернулась. Прошло много времени. 21 год я делала то, что было лучше для других. Отмечать 22-ю годовщину не намерена. Остаться одной страшно. Я не ненавижу мужа. Мне просто его жаль. Знаю, что ему будет грустно и одиноко, когда я уйду. Но остаться с ним — значит чувствовать, как каждый день мою душу вырывают из тела. © msscahlett
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Однажды отец на полгода ушел с работы из-за травмы. Мама устроилась на полставки, чтобы оплачивать счета. Отец тут же заподозрил ее в измене. Следил за ней, поставил маячок на ее машину, приходил на работу и устраивал сцены, задавал коллегам неудобные вопросы, запил. Каким обиженным он выглядел, когда мама сказала, что подает на развод после 24 лет вместе! Впрочем, оправился он быстро. Стоило рассказать какой-то женщине свою печальную историю, как он тут же переехал к ней. 2 года он донимал ее, пока не оказался на улице. Пара недель потребовалась, чтобы найти новую женщину, которая пригласила его жить вместе. © bumsydinosaur
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Родители встретились в школе и были женаты 22 года. Когда мне было 6 лет, они развелись. Папа женился и развелся снова. Мама больше не выходила замуж. В день моей свадьбы родители оказались под одной крышей впервые за 30 лет и стали флиртовать, как подростки. С тех пор они стали встречаться и делают это уже больше 5 лет. Все это время они любят смущать меня, публикуя подробности своей личной жизни в соцсетях. © RoboOverlord
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Мама не позволяла нам уезжать дальше чем на 40 миль от Чикаго. Черт, когда я поступил в колледж, она рыдала, чтобы отец убедил меня выбрать вуз поближе к дому. Он не выдержал и подал на развод после 25 лет брака. Усугубляла ситуацию и депрессия мамы после смерти бабушки. Все, на что ее хватало, — это сходить на работу (она водитель школьного автобуса), прийти домой, поспать, приготовить ужин из полуфабрикатов и потом пойти играть в «Angry Birds» на планшете. Хорошая новость состоит в том, что я и мои сестры теперь знаем, как не надо строить отношения. © acewing
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Отец не любит развлекаться и постоянно на всем экономит. Сначала это было финансовой необходимостью, но потом переросло в психоз. Мама же мечтала повидать мир, когда выйдет на пенсию. Она поняла, что если ничего не изменит, то так и проживет остаток дней в этом доме, не делая ничего, кроме вещей, которые заставляют время лететь быстрее. Тогда она подала на развод после 27 лет брака. Сначала мне было больно узнать об этом решении, но с годами я ее понял. Я вижу двух более счастливых людей, и меня это тоже делает счастливым. © depthandbloom
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Мои друзья были вместе 30 лет практически в идеальном браке. Они не ругались и хорошо ладили. Просто они перестали любить друг друга. Когда они поняли, что пора, пошли в бар и договорились разделить имущество пополам. Муж снял жилье неподалеку, чтобы дети могли сами ходить между домами родителей. Через полгода после развода они нашли новых партнеров и даже стали ходить на двойные свидания. © TheBrontosaurus
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Моя подруга и ее муж были женаты 30 лет. Она была домохозяйкой, он зарабатывал большие деньги. Дети выросли и уехали, супруги стали искать заново точки соприкосновения. Может быть, все бы обошлось, если бы в дело не вмешался дедуля. Он тяжело заболел, и выяснилось, что он собирается завещать $ 4 млн своему сыну. А муж моей подруги не хотел делиться наследством и по совету адвоката развелся буквально за несколько дней. © KarateKid1984
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Мы вместе 21 год, и я собираюсь подавать на развод. Дети выросли, стали независимы. А я тем временем не могу добиться от жены даже пяти минут внимания. Она круглосуточно общается в чатах, обедает с мужчинами, которых встретила в интернете («Клянусь, они просто друзья»), отключает службы геолокации, выходя из дома. Я убежден, что она мне изменяет. Полгода назад она начала делать себе ресницы и брови, загорать, ходить на спорт и массаж. Ее бесит, если я спрашиваю, куда она идет и будет ли домой к ужину. Я пожил так какое-то время и понял, что ей не нужно ничего от меня. Так что пусть занимается своими делами. © TheDadVan
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Я был женат на прекрасной женщине 27 лет. У нас была дочь и идеальная семья. Однажды я завел интрижку на стороне, и это разбило жене сердце. Мы все еще остаемся друзьями, и я вижу ее как минимум раз в неделю, но мне хотелось бы повернуть время вспять и никогда не совершать того, что я сделал. Мне 60, я живу один, и все, что у меня есть, — это воспоминания и сожаления. © ch1959
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Муж убил собаку. Она состарилась и не могла оставаться одна больше чем на 7 часов. Если мы не успевали выгулять ее, она пи́сала на цементный пол в подвале. Я каждый день следила за этим, прибирала. Но мы в это время покупали новый дом. Муж решил, что собаке туда нельзя. Не посоветовавшись со мной, он сделал так, что собака просто исчезла из дома, пока я была на работе. Мне пришлось утешать младших сыновей тем вечером. Их травма стала последней каплей. Я больше не смогу открыть сердце мужу. © attpoizen
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После 47 лет брака жена съехала с катушек. Она сотню раз кричала на меня, потом заперла меня в приемном покое психушки. Когда я вернулся домой, я не нашел ни машины, ни собаки, только записку: «Я так больше не могу!» Как так?! И вот в итоге я остался один в 71 год. Ее семья не верит мне. Я провел День благодарения и Рождество в полном одиночестве впервые с 1972 года. Остается только надеяться, что я найду новую любовь. © oldrocker99
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Мы были женаты 20 лет, а сейчас мы на грани. Жизнь меняет людей. Когда отношения только начинаются, они развиваются и расцветают. С годами появляются дети и работа на полный день. Времени друг на друга не хватает. Поскольку не происходит ничего хорошего, остаются только распри и огорчения. Честно говоря, брак может быть гораздо тяжелее, чем кажется со стороны. Дети держат вас вместе, и остается только надеяться, что вернутся чувства из прошлого. И это пример двух человек, которые стараются делать все правильно. © luckyleighton
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Начал развод после 25 лет брака, потому что мы долгое время оставались вместе только ради детей. Но в итоге, когда дети съехали, я снова влюбился в свою жену. Рад, что не стал торопиться и мы до сих пор вместе. © murmathon
Известны ли вам истории о людях, которые решили резко изменить свою жизнь и развелись после 20 лет брака?
Фото на превью s0much2say / Reddit