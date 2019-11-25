17 случаев, когда чувство ревности напрочь отключило у людей рассудок
Всем известно, что крепкие отношения между мужчиной и женщиной строятся на доверии. Поэтому стоит полагаться на честность своего партнера и не идти на поводу у гнетущей ревности. Однако иногда холодный рассудок все же покидает влюбленных, а чувство собственничества овладевает настолько сильно, что мы начинаем совершать уж очень странные поступки.
AdMe.ru наткнулся в сети на 17 историй о выходках ревнивых безумцев, которые перешли все границы.
-
Заканчивается рабочий день. Мы с коллегой, длинноволосым раздолбаем, стоим в курилке, пыхтим. Заходит наш руководитель, уже с портфельчиком и в пальтишке, жмет руки на прощание, а потом рукой машет и говорит, мол, постою с вами, покурю. Закуривает, нервно косится на длинноволосого коллегу и говорит:
— Только близко ко мне не подходи, ладно?
Мы в недоумении. Тот поясняет:
— Вчера жена сняла с моего пальто твой длинный светлый волос и долго с подозрением смотрела. Я ей рассказал про то, что со мной длинноволосый чувак работает. Она так вроде поняла, но давай не будем обострять... © axuta.ru / pikabu
-
Как-то раз девушка моего друга во сне произнесла незнакомое мужское имя. Друг так близко принял это к сердцу, что целый месяц включал диктофон на ночь, а потом переслушивал все эти записи в надежде поймать ее с поличным.
-
Я врач. Постоянные пациенты — редкость. Пролечившись, люди делают выводы или идут к другому врачу, потому что стыдно. Но есть один пациент, который приходит с завидной постоянностью. И каждый раз — с букетом цветов (в качестве извинений за пренебрежение к моим наставлениям и рекомендациям). Всегда цветы оставляю на работе, но последний букет был авторский и очень красивый — забрала домой. Муж устроил истерику, будто я сплю с пациентами на работе. И ничего, что я венеролог... © Yuriy8 / pikabu
-
Один мой приятель решил как-то проверить, не копается ли ревнивая супруга в его переписках в VK и «Одноклассниках». Создал и там и там по фейковому женскому аккаунту и начал переписку сам с собой. Мол, как нам хорошо вместе, когда уже разведешься, когда увидимся и прочее «люблю-не-могу». Прошла пара недель — никакой реакции от супруги. Успокоился — все в порядке. А через полгода узнает, что она ему изменяет. Та на разборках выдала: «Да ты первый мне изменять начал! Я только отомстила!» Объяснять что-то уже поздно — развод. © shadof / pikabu
-
До сих пор смеюсь. Я не думал, что так можно показать свою верность.
Мама: «Ты куда собрался?»
Папа: «Я до работы съезжу, объект проверю».
Мама: «Что-то мне кажется, ты обманываешь...»
Папа: «Если хочешь, могу зубы дома оставить».
P. S. У отца съемные зубные протезы на обеих челюстях. © nikanetu59 / pikabu
-
Мой друг несколько раз втихаря портил короткие юбки своей девушки: пятнами чернил от ручки, ее тональным кремом, даже жвачку клеил. Способы выбирал специально такие, чтобы она думала, что сама испачкалась. Делал это, чтобы в итоге в ее гардеробе не осталось вещей такой длины.
-
У одной девушки был ревнивый парень. И ревновал он по поводу и без повода. Куда бы она ни шла, он обязательно должен был знать, что да зачем. А у нее было одно пристрастие — любила петь и даже ходила на дополнительные занятия по вокалу. Учитель был прыщавый и стеснительный молодой человек. Во время одного урока он, послушав ее пение, покраснел и спросил:
— Простите... Могу я поинтересоваться, у вас случайно не наступили «те самые» дни?
Девушка опешила и сказала, что, да, именно сегодня и начались. А еще поинтересовалась, как он догадался. Молодой человек, краснея, объяснил, что это сразу слышно, мол, в такие дни голос меняется. Занятие прервали, но девушка запомнила этот любопытный факт. И вот спустя некоторое время ее ревнивый парень спрашивает:
— У тебя сегодня занятие по пению. Давай подвезу?
Она, совершенно ничего не подозревая, выдает:
— Сегодня я не пойду. У меня месячные начались.
Можете себе представить реакцию ревнивца. © Neremarus / pikabu
-
Моя бывшая жена разбудила меня, чтобы наорать за то, что ей приснился сон, в котором я ей изменил. © Juicy_Mummy / reddit
-
Знакомая с предыдущей работы искала в Instagram девушек, которые были максимально похожи на нее, — худых брюнеток с каре. Она воровала их фото (снимки, где они держали букеты цветов или сидели в дорогих машинах, но не было видно лица) и постила в своем аккаунте, чтобы парень, который ей нравился, приревновал и написал ей.
-
Первый парень у меня появился годам к 15. Он был таким сказочным блондином с голубыми глазами — мечта глупой школьницы (ни в коем случае не хочу оскорбить блондинов и школьниц). И вот гуляем мы с ним как-то за ручку по городу и я решила сказать что-нибудь милое (ну я так хотела).
— Знаешь, мне всегда блондины нравились, — говорю я.
— Да? А мне рыжие! — ответил он.
И все бы ничего, только я русая.
— Соня — такая красотка, я сначала с ней мутить хотел, но не вышло. И вот я с тобой, — добил он меня.
Так я осознала, что очень ревнивая и что парень у меня не самый умный. Короче, не сложилось у нас с ним. © oyshit / pikabu
-
В колледже я встречалась с парнем, который был весьма неприятным человеком. Я рассталась с ним, а потом: он ворвался в прачечную моего жилого комплекса и украл все мое нижнее белье из стиральной машины; постоянно ездил по нашему комплексу (у него была шумная машина), чтобы я знала, что он всегда следит за мной; бросил шлакоблок в окно моей спальни, пока я лежала в постели. © Cash_Johnny / reddit
-
В начале 2000-х папа нашел паспорт. Еще старого образца, с буквами СССР на красной обложке. Принес домой, показывает маме и говорит, что завтра вечером, сразу после работы, поедет по адресу прописки возвращать потерю хозяйке. Мама открывает документ, согласно кивая: «Да-да. Надо вернуть поскорее...» И тут она видит фото эффектной блондинки с темными глазами и крупными локонами, красиво ниспадающими на плечи. Хоть фотка и черно-белая была, да еще и в паспорте, девушка была ну, в самом деле, знойная красавица — такой только в фильмах сниматься. А надо заметить, что мама всегда была о-о-о-очень ревнивой. Она поднимает глаза на папу и, уже изменившимся голосом с металлическими нотками, говорит: «Так ты к ней ОДИН ехать собрался?! Ничего не знаю, поедем вместе...» Папа слабо сопротивляется типа: зимой, ехать на автобусе через весь город, вечером, с детьми... Мама, уже начиная закипать, листает паспорт дальше, чтобы адрес посмотреть. И тут натыкается на другую страницу с более «свежей» фотографией (для тех, кто не знает: советский паспорт не меняли по прошествии времени, как теперь, а просто вклеивали в него новую, более актуальную фотку в 45 лет). Так вот с этой фотографии на нас смотрела толстая, грустная и уставшая тетка с усиками.
P. S. Папа поехал возвращать документ один. Потому что, как справедливо заметила мама, «не, ну зачем всем вместе-то тащиться?!». © Banzaya / pikabu
-
У нас с мужем практикуется такая забава: приходя домой, он иногда шутливо-грозно спрашивает меня: «Где он?!» Любовник то есть. Тут как-то муж ждет меня домой на обед. Я врываюсь в квартиру и с порога грозно ору: «Где она?!» — и вижу в туалете тетеньку — председателя нашего ТСЖ, зашедшую, как выяснилось, опломбировать счетчики расхода воды. Тетенька покраснела и быстро ретировалась со словами: «Э-э-э... Я пошла. Пусть вам муж все объясняет». © Region89 / pikabu
-
Моя мама когда-то рассталась со своим парнем, потому что тот был слишком ревнив, а моя мама явно не настолько ревнива и ему это не нравилось. © Kringspier_Des_Heren / reddit
-
Есть человек, по которому умираю. Видимся по выходным. За пару месяцев до своего дня рождения он высказал пожелание, чтобы в качестве подарка я связала ему свитер, дал денег на пряжу. Свитер связался быстро, был выгулян владельцем на работу и оценен сослуживцами. А мне стало казаться, что надо подарить что-то еще: подумаешь, какой-то свитер, все-таки юбилей — 45. Я знала, что раньше — до развода, ипотеки и алиментов — он любил духи Yves Saint Laurent. А сейчас не до них. Долго сомневалась, не обижу ли дорогим подарком, да и 6 тысяч не лишние. В итоге за день до праздника зашла в магазин и все-таки купила. Решила, что утром проснется и я ему подарю. Пришла к нему. Он вышел в прихожую, чтобы снять с меня дубленку, и я почувствовала, какой он мрачный. Списала на стресс из-за дня рождения. К вечеру — еще хуже: он подвыпил и стал ругать себя, что после бронхита никак опять бегать по утрам заставить себя не может.
— А давай я тебя отвлеку маленько, — встала и достала из сумки коробку с духами. — Смотри, что я тебе купила.
Дело было при свете ночника.
— Что? Одеколон? На фига? У меня полно этого го... — тут он разглядел надпись. — YSL? Дура, — впервые в жизни сказал. — Не надо было!
Потом пауза, поцеловал и сказал спасибо. Опять поцеловал и опять спасибо.
— Ты уже поблагодарил.
— Я только сейчас понял. Ты зашла — сразу мужским парфюмом пахнуло. Ну, думаю, все, доигрались в гостевой брак — нашла другого. Чудом сдержался, чтобы не сказать. Оказывается, вон оно что. © Fierzha / pikabu
-
Недавно еду на велосипеде, а он у меня в последнее время начал поскрипывать, все руки не доходят почистить и смазать. Навстречу идет парень, говорит с кем-то по телефону. Проезжаю мимо него и слышу, как он говорит кому-то: «Да это велосипед скрипит...» И через несколько секунд уже громко так: «ДА Я ТЕБЕ ГОВОРЮ, ЭТО ВЕЛОСИПЕД, ДОСТАЛА!!!» Парень, прости, если что, я не специально! © nikolash / pikabu
-
Моя подруга создала отдельный Instagram-аккаунт с фото маникюра. Она «накрутила» подписчиков, специально рекламировала страницу, чтобы были лайки под фото. Сделала она это, чтобы аккаунт выглядел максимально естественно, а она, в свою очередь, могла подписываться на девушек из числа подписчиков своего парня, не вызывая при этом подозрений. Восхищаюсь ее стратегией, если честно.
А вы ревнивый человек или чаще ревнуют вас?
Фото на превью pikabu / nikolash