17 случаев, когда чувство ревности напрочь отключило у людей рассудок

Есть человек, по которому умираю. Видимся по выходным. За пару месяцев до своего дня рождения он высказал пожелание, чтобы в качестве подарка я связала ему свитер, дал денег на пряжу. Свитер связался быстро, был выгулян владельцем на работу и оценен сослуживцами. А мне стало казаться, что надо подарить что-то еще: подумаешь, какой-то свитер, все-таки юбилей — 45. Я знала, что раньше — до развода, ипотеки и алиментов — он любил духи Yves Saint Laurent. А сейчас не до них. Долго сомневалась, не обижу ли дорогим подарком, да и 6 тысяч не лишние. В итоге за день до праздника зашла в магазин и все-таки купила. Решила, что утром проснется и я ему подарю. Пришла к нему. Он вышел в прихожую, чтобы снять с меня дубленку, и я почувствовала, какой он мрачный. Списала на стресс из-за дня рождения. К вечеру — еще хуже: он подвыпил и стал ругать себя, что после бронхита никак опять бегать по утрам заставить себя не может.

— А давай я тебя отвлеку маленько, — встала и достала из сумки коробку с духами. — Смотри, что я тебе купила.

Дело было при свете ночника.

— Что? Одеколон? На фига? У меня полно этого го... — тут он разглядел надпись. — YSL? Дура, — впервые в жизни сказал. — Не надо было!

Потом пауза, поцеловал и сказал спасибо. Опять поцеловал и опять спасибо.

— Ты уже поблагодарил.

— Я только сейчас понял. Ты зашла — сразу мужским парфюмом пахнуло. Ну, думаю, все, доигрались в гостевой брак — нашла другого. Чудом сдержался, чтобы не сказать. Оказывается, вон оно что. © Fierzha / pikabu