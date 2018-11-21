20+ вещей, которые раздражают людей не меньше скрипа мела по доске

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Все мы периодически раздражаемся и выходим из себя. Порой достаточно и пары секунд, чтобы вскипеть из-за какой-нибудь тетушки, перекрывшей проход в супермаркете. В социальной сети Reddit пользователи обсудили, что способно вывести их из себя. И некоторые вещи действительно стоило бы запретить на законодательном уровне.