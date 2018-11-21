20+ вещей, которые раздражают людей не меньше скрипа мела по доске
Все мы периодически раздражаемся и выходим из себя. Порой достаточно и пары секунд, чтобы вскипеть из-за какой-нибудь тетушки, перекрывшей проход в супермаркете. В социальной сети Reddit пользователи обсудили, что способно вывести их из себя. И некоторые вещи действительно стоило бы запретить на законодательном уровне.
AdMe.ru решил поделиться с вами комментариями пользователей Reddit, в которых они рассказали, что заставляет их терять душевное равновесие.
- О, это чувство, когда страница в браузере грузится слишком медленно... Кликаешь на объект и из-за неторопливой загрузки вмиг попадаешь на новую страницу или какое-то объявление.
- Я не люблю противных боссов.
- Мой пунктик — не только противные боссы, но и такие же коллеги. Бухгалтер с моей работы вела себя так, будто она большой начальник или владелец компании. У нее был безумный набор правил. Например, документы она принимала только с большими скрепками. Однажды я использовала маленькие скрепки, тогда она подошла к моему столу, бросила мне бумаги и сказала: «Я ненавижу маленькие скрепки».
- Я терпеть не могу мокрые носки.
- Не могу понять, как можно, находясь в состоянии опьянения или под кайфом, садиться за руль. Да, конечно, можешь поставить на кон свою жизнь. Но почему ты подвергаешь риску других?
- Мусор везде. И это заставляет меня грустить и злиться одновременно.
- Люди, которые лезут без очереди, мне неприятны, они нетерпеливые и невнимательные.
- Несколько месяцев назад диджей на радио рассказывала, как ее отправили обратно с линии посадки, потому что она пыталась сесть в группу A с посадочным талоном группы C. В эфире дама очень расстраивалась и делала акцент на том, что она летает так постоянно — до этого случая никто ее не останавливал.
Другие диджеи и все звонившие ей в эфир отвечали, что она неправа и заслуживает того, чтобы ее отправили на заднюю линию. Что не так с людьми, которые думают, что они особенные и намного лучше, чем все вокруг?!
- Когда люди запросто оставляют свои продуктовые тележки посреди прохода или в самых оживленных местах, так и хочется сказать: «Слушай, чувак, я перенесу твою тележку туда, где ты ее не найдешь. Лучше не испытывай меня».
- Когда мой друг пишет от моего имени с аккаунта в тиндере, мне стыдно смотреть людям в глаза.
- Люди позволяют себе смеяться над теми, кто имеет лишний вес, и это неправильно. Не стоит судить других по их внешнему виду, а тем более издеваться над такими людьми.
Я закипаю, когда слышу, как подкалывают полного человека в спортзале. Так и хочется усмирить шутников. Ну почему люди имеют право так вести себя с теми, кто просто хочет стать лучше?
- Я довольно мягкий парень, пока кто-нибудь не попытается вытащить из моих ушей наушники.
- Не переношу, когда трут одним куском пенопласта о другой... Бр-р-р-р. Сразу же начинаю скрежетать зубами.
- Почему-то парикмахеры постоянно любят разговаривать со мной во время стрижки. Я просто хочу расслабиться, но они всегда пытаются заговорить. В парикмахерской, куда я хожу, есть лишь одна девушка, которая без болтовни выполняет свою работу. Когда я попадаю к ней, я просто счастлив. Вот бы мастера заранее спрашивали, хочу ли я поговорить с ними. Я бы каждый раз отказывался.
- Мне неприятно, когда кто-то хамит обслуживающему персоналу: кассиру, официанту, уборщику. Если бы они были по эту сторону кассы, вы бы с ними так не разговаривали. Если вы недовольны компанией, это не повод высказывать все обслуживающему персоналу. Вам что-то не нравится? Спокойно выскажитесь и уходите.
- Мой голос звучит в записи так пронзительно и резко, будто кто-то издевается надо мной. Ненавижу эту дамочку на записях.
- Не понимаю людей, которые бездумно репостят что-то без проверки фактов.
- Да, я где-то читал, что это Муссолини на самом деле потопил «Титаник», а глупые земляне обвиняют айсберги в попытках ускорить глобальное потепление.
- В моем списке те, кто не возвращает вещи или портит их. Как-то я одолжил новую книгу приятелю. Когда тот вернул ее, она выглядела так, будто провела в библиотеке лет 40. Самое странное, что он даже не дочитал ее до конца. Как она превратилась в это, если ты даже не потрудился ее прочитать?!
- Родители, которые внушают своим детям мысль о том, что им все позволено.
- Люди, которые любят встать на дороге и загородить проход в общественных местах типа супермаркетов. Например, замирают у двери и начинают что-то искать в сумке. Хочется закричать: «Отойдите в сторону! Вы стоите у нас на пути!»
- Не понимаю, почему в своих аккаунтах люди размещают столько селфи-фоток. Конечно, мне должно быть все равно, но я не могу перестать думать, что кто-то любуется личным профилем, полным «себяшек».
- Меня напрягает, когда люди переписываются в кинотеатрах.
- Поражает количество тех, кто сходит с эскалатора, делает один шаг вперед и останавливается, чтобы посмотреть, куда идти дальше. Люди, которые ехали следом за ними, оказываются просто заблокированными. Почему вы не можете сделать дополнительные 5 шагов, чтобы отойти в сторону и уже потом осмотреться?!
- Ох уж эти любители в огромных количествах использовать парфюм. Дайте мне дышать!
- Некоторые преподаватели / профессора / инструкторы бывают неадекватны и выплескивают свой гнев на студентов. Когда вы задаете вопрос по поводу какого-то их поступка (например, почему они сняли вам баллы), они принимают это как личную обиду, воспринимают все злобно и в штыки.
- Мне тяжело терпеть громкое смачное жевание или причмокивание. Мой старый сосед по комнате ел как настоящий верблюд. Я не мог этого слышать, поэтому ложился на диван и изо всех сил сдерживал рвотные позывы. Клянусь, этот звук преследует меня во сне.
- Когда кашляют и не прикрывают рот...
- Жестокое обращение с животными недопустимо. Для людей, которые так поступают, есть специальное место в аду.
- Не люблю людей, которые не уважают чужое «нет».
- Для меня это люди, которые медленно идут перед вами по тротуару или коридору.
И им удается еще как-то извиваться, чтобы встать на вашем пути, когда вы пытаетесь обогнать их!
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Мне неприятно, когда рядом слишком громко говорят по телефону. Или смотрят на нем глупые видео с включенным на полную мощность звуком.
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Лактоза... Если говорить о том, чего я не переношу, то это лактоза.
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