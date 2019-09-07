20+ человек честно рассказали о вещах, которые могут понять лишь те, кто вырос в бедности
Хемингуэй говорил, что бедность делает человека зорким. Его мысль успешно подтвердилась в недавно появившемся треде на Reddit, в котором пользователи рассказали о наблюдениях из своего сложного детства.
Мы в AdMe.ru перечитали множество историй и заметили, что многие из них, несмотря на негативный окрас, оставляют на удивление приятные воспоминания. А в качестве бонуса добавили воспоминания автора статьи.
- Каждый раз, когда ко мне с ночевкой приходил друг, моя мама не ужинала, чтобы хватило ему. Конечно, когда я повзрослел, то узнал правду и это поразило меня. Также никогда не забуду фантастические дни рождения и праздники, ради которых родители долгое время экономили. © duddy33
- Я помню, что поиски рождественской елки стали для нас приятной семейной традицией. Вечером мы искали места, где еще стояли деревья. В 9 из 10 случаев, когда мы интересовались елью, нам отвечали: «Просто заберите», с радостью избавляясь от нее. © ijustwanttobehonest
- Вечерами я сидел на крыльце и наслаждался кваканьем лягушек и стрекотанием сверчков. У нас не было телевизора и игр, чтобы играть. Природа была нашим развлечением. © MarkusRight
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Я думал, что бесплатные компьютеры в библиотеке и поход в парк — лучшие вещи в жизни. © boob__punch
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Никогда не чувствовал, что мне нужно что-то, кроме крыши над головой и еды. У меня до сих пор нет желания тратиться на вещи и развлечения. © blahwoop
- Бульонные кубики выручали. Можно было просто овощи отварить с кубиком — и казалось, что ешь суп. А «Сникерс» вкуснее, когда на Новый год ты его делишь на 4 части: себе, брату и родителям. © NinetyNine
- Лет в 14 спросила маму, почему мы теперь суп без кубика для бульона варим, а раньше добавляли и было вкусно. Она сказала, что сейчас деньги на мясо есть. © UtanMening
- Раньше удивлялся, что мама и папа не любят сладости, колбасу, мясо. Что они взрослые, а наедаются третью наших детских порций, что они часто не хотели ужинать потому, что не голодны. © Kavkazets
- Пицца — лучший подарок на день рождения. Целая пицца с вашей любимой начинкой только для вас. © SuddenTerrible_Haiku
- Чувствовал себя очень виноватым, когда приходилось просить вещи для школы у родителей, поэтому я боялся художественных проектов в классе. Да, это всего лишь $ 20, но эти деньги нам нужны для жизни. © Monteze
- Я ходила в гимназию для девочек, перед тем как поступить в колледж. Родители многих девушек запрещали им приходить ко мне домой, отчего я чувствовала себя одинокой и бесполезной. Сейчас же у меня докторская степень. © Cookiesforshorts
- Жить в палатке — это весело, только когда у вас есть собственное жилье. © heyitsvonage
- Уверен, что все блестящее на земле может оказаться монетой. © Obi-Anunoby
- Я не знаю, как в других штатах, но в Миннесоте не могут отключить отопление зимой за неуплату потому, что кто-то может замерзнуть в доме. Так что это хорошее время, чтобы не платить и собрать денег на другие счета. © Sharcbait
- Моя мама брала нас с братом добровольцами в столовую, чтобы помогать бедным. «Мы всегда должны быть добры к тем, кому повезло меньше», — говорила она. А после окончания работы мы оставались есть с остальными, якобы дома уже готовить поздно. Так мама уберегала нас от мысли, что мы тоже бедные. © Wheel_redbarrow
- Мы не могли позволить себе поехать в отпуск, поэтому пошли в гостиницу рядом с нашим домом и остались там на ночь. Лучшие воспоминания — бассейн и бесплатный завтрак. © uchizuna
- Помню, прабабушка ухаживала за совсем небольшим огородом. Там был скромный урожай клубники и картошки. Долгое время ягоды были единственным доступным десертом. А еще прабабушка ходила продавать старые вещи на рынок, чтобы в семье было хоть немного денег. © LampaKota
- До 10 лет мы с сестрой росли в бедности, хотя и не знали об этом. Пару раз в неделю папа говорил нам, что много людей мусорят на дороге, а мы должны сделать все, чтобы вокруг было чище. Поэтому мы ходили собирать бутылки и банки, которые затем сдавали на утилизацию. Лишь позже я понял, что нам просто не хватает денег на еду. © apalacrypto
- Когда появляется что-то лишнее, мы должны делиться. Это лучший способ для того, чтобы остаться на плаву. © thatnomadsucks
Бонус от автора
- Искать потерянные монетки у входа в магазин, чтобы проехаться на автобусе, — это даже весело.
- Самодельное йо-йо из веревки и двух бутылочных крышек, водяной пистолет из дырявой бутылки и птичье перо, воткнутое в яблоко, — лучшие детские игрушки.
А вам есть чем с нами поделиться?
Фото на превью UtanMening / Pikabu