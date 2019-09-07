20+ человек честно рассказали о вещах, которые могут понять лишь те, кто вырос в бедности

Я думал, что бесплатные компьютеры в библиотеке и поход в парк — лучшие вещи в жизни. © boob__punch

Никогда не чувствовал, что мне нужно что-то, кроме крыши над головой и еды. У меня до сих пор нет желания тратиться на вещи и развлечения. © blahwoop