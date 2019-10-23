Пользователи сети рассказали о травмах, которые они получили самым нелепым способом

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По статистике, чаще всего люди получают травмы дома, когда занимаются обычными делами: готовят еду или убираются. Но иногда они набивают себе шишки при таком абсурдном стечении обстоятельств, что это заслуживает отдельного упоминания.

AdMe.ru наткнулся в твиттере на тред, в котором пользователи рассказывают о самых глупых травмах, которые они когда-либо получали. Вот несколько историй, которые стали для их участников лишним поводом для шуток.

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А с вами или вашими знакомыми происходило что-нибудь подобное?