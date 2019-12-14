Пользователи сети рассказали о том моменте, когда они поняли: их браку конец
Россия, Украина, Беларусь, а также США занимают одни из первых мест в статистике за 2019 год по количеству разводов в мире. Увы, больше 50 % браков в этих странах распадаются. Этот факт немного пугает, но в то же время заставляет избавиться от иллюзий. Да, при вступлении в брак всегда стоит помнить, что он, возможно, не продлится всю жизнь. С другой стороны, благодаря помощи психологов и в целом спокойному отношению общества к разводам, сейчас расторжение брака пережить гораздо легче, чем еще полвека назад.
Редакция AdMe.ru прочитала откровения людей, которые в своей паре стали инициаторами разрыва. В какой-то момент они поняли, что никакая работа над отношениями уже не поможет и что развод — лучшее решение. На просторах интернета эти люди поделились своим болезненным опытом и получили большую поддержку других пользователей.
- Пришла я в первый раз на прием к участковому терапевту. Врач осматривает меня, медсестра заполняет карту и вдруг вскрикивает: «Ой, а по этому адресу мой Илюша живет! Вы его сестра?» Так я узнала, что у моего мужа роман с медсестрой. © Влада / Twitter
- Помимо нарциссизма и всплесков жестокости, она любила устраивать мне странные наказания. Последнее из них обрекло наш брак на гибель. Мое преступление: я забыл молоко по дороге домой с работы, и она не разговаривала со мной в течение недели. Чистое блаженство целую неделю. Когда она спросила, готов ли я извиниться, я протянул ей бумаги о разводе. Она поинтересовалась, почему я принял это решение. Да вот просто потому, что я вроде бы и не одинок, но при этом лишен всякого общения. © henrysmyagent / Reddit
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Поставил как-то регистратор в свою машину, в выходные поехали с женой за продуктами. Спрашивает: это что за хрень? Я говорю, что это регистратор — видео записывает. «Звук тоже пишет?» — спрашивает любимая. «Да», — говорю. «Убери его, он меня смущает» (она тоже берет мою машину, когда к маме в область ездит). Я: «Дуреха, а вдруг ДТП, он и докажет, кто виноват». Дураком оказался я, понял после развода с ней. © Jermontaz / Pikabu
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Жили-были муж и жена. Жили дружно. Ничто, как говорится, не предвещало... И вот как-то приснилось мужу, что его благоверная идет по улице в обнимку с незнакомцем, очень веселая, смеется. Проснулся он утром и в шутку, нахмурившись, спрашивает:
— И с кем это ты по парку в обнимку ходишь да весело смеешься?
Жена смутилась и ответила вопросом на вопрос:
— Сам увидел или настучал кто?
Сны, что вы делаете? Прекратите! © Akatcia / Pikabu
- Муж уехал из города в командировку. У меня была запланирована операция в это время. После операции возникли осложнения, в итоге я пролежала в реанимации два дня, а затем еще четыре дня в обычной палате. Мой друг позвонил моему теперь уже бывшему мужу и сказал ему, что я в критическом состоянии в реанимации и ему нужно вернуться домой. Тот ответил: «Ну, она же не умерла, так что я вернусь тогда, когда закончится моя командировка». Когда он вернулся домой, а я вернулась из больницы, то увидела на нашем комоде его счет за гостиницу. Счет был за проживание двоих человек. © komakozic / Reddit
Первый раз он показал свой истинный характер, когда я неправильно сложила полотенца. Положила вместе голубые и белые. «Я так стараюсь дарить тебе хорошие вещи! А ты не можешь нормально ими пользоваться!» Он был против моей учебы в колледже. Лишил меня доступа к нашему банковскому счету, уверяя, что сам позаботится о наших сбережениях. Все это чередовалось широкими жестами и признаниями в любви. Переломный момент настал, когда он толкнул меня обратно в комнату после того, как я собралась пойти на встречу с друзьями. «Ты должна проводить все время со мной!» Я решилась сбежать от него только после трех лет совместной жизни, когда его отправили в командировку. После развода он сделал так, что многие друзья отвернулись от меня: он распространил обо мне слухи, что я ужасно себя вела и изменяла ему. Даже моя семья не до конца поверила моим словам. «Он такой милый, не может быть, чтобы он кричал на тебя из-за такой ерунды. Ты могла бы постараться сохранить брак». Пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Если кто-то осыпает вас признаниями в любви, а потом кричит на вас или унижает по мелочам, то это не любовь. © anxietytakingover / Reddit
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Мы уже почти не разговаривали. Был праздник — День благодарения. Я знал, что она не будет ничего делать, но я сам приготовил индейку и все остальное к ужину для моей 8-летней дочери. Индейка остывала на столе, когда вошла моя благоверная, спокойно бросила индейку в мусорное ведро и вышла. Вот и все. Тогда я понял, что с меня хватит. © stupidlyugly / Reddit
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Я захотел сходить на выставку в центр современных технологий. Жена поехала со мной, но осталась ждать меня в машине. В центре я увидел молодую пару: они подошли к новейшему процессору, а затем парень начал с энтузиазмом рассказывать о нем. Было видно, что девушка ничего не понимает, но внимательно слушает и смотрит на него с такой любовью. Это была самая милая вещь, которую я когда-либо видел. Именно в этот момент я понял, что у меня никогда не будет такого с моей женой. И я уже даже и не хочу этого. В течение нескольких лет я находил отговорки, чтобы не разводиться. Как ни странно, но именно милая сцена между незнакомыми мне людьми подтолкнула меня к этому шагу. © gli_liphone / Reddit
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Было много всего, но два его поступка стали последними гвоздями в крышке гроба нашего брака. Поступок первый. Праздничный ужин для моего свекра. За 5 минут до того, как мы должны были вместе поехать туда, мой бывший говорит мне: «О, ужин только для ближайших членов семьи». Я думала, что я и есть ближайший член семьи. Это было душераздирающе. Поступок второй. Я месяц ухаживала за своей умирающей бабушкой. Она была одним из самых дорогих мне людей. Когда она покинула нас, я была измотана и опустошена. Я даже не помню весь разговор с бывшим, помню лишь его ответ: «Мне очень нужна твоя поддержка прямо сейчас, смерть твоей бабушки испортила мне настроение». Я поняла, что я сама по себе в своем браке и что он никогда не изменится. © harboringgrace / Reddit
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Мы не жили вместе до брака, и это было большой ошибкой. Он сумел скрыть от меня свой алкоголизм. Уже после свадьбы я вытирала пыль с книжного шкафа и нашла бутылку ликера за книгами, а после дальнейшего поиска нашла еще 5 разных бутылок, спрятанных в квартире. У нас был полный мини-бар ликера, но он хотел скрыть свою привычку. Однажды вечером он приехал домой пьяный, я сказала, что это безрассудно, тогда он толкнул меня. Я сразу позвонила в полицию, его задержали на ночь, а я собрала его вещи и подала на развод. Он спросил: «Почему ты так бурно реагируешь? Я же тебя не ударил, а просто толкнул». Ты думаешь, я настолько глупа, чтобы ждать, пока ты ударишь? Ну вот и вся история. © CTRickycallsmeJamie / Reddit
- Она позвонила в полицию с ложными обвинениями в жестоком обращении. А уже на следующий день спросила меня, собираюсь ли я купить ей новый iPhone. © PickleInDaButt / Reddit
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Мой сосед однажды спросил меня, нормально ли мне живется «со всем этим».
— С чем?
— Ну, с тем, чтобы жить в открытом браке.
— Что, прости?!
— Твоя жена сказала нам, что у вас открытый брак, когда мы увидели, как она приводила парней к вам домой, пока ты работал.
Ну, спасибо, что дал мне знать, иначе я бы все еще был в неведении насчет этого «открытого брака». © TheNotSoFunPolice / Reddit
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Бывший коллега рассказал забавную историю. Его двоюродный брат счастливо прожил в браке пять лет, их дочке столько же. Однажды, глядя на фото дочери, муж сказал:
— Носик у нее мой!
Жена не согласилась:
— Да не, ничего подобного!
— Да точно мой, ты глаза-то разуй!
— Я тебе говорю, даже близко не похож на твой шнобель!
— Посмотри: и форма, и кончик - все как у меня!
Тут жена вошла в азарт спора и как выдаст:
— Да с чего у нее твой нос-то будет, если вы даже не родственники!
Настала неловкая пауза, жена поняла, что ляпнула лишнего, муж понял, что вообще ничего не понял. Короче говоря, был тест ДНК, жена оказалась права, муж не приходится отцом ее дочери. Развод и девичья фамилия, но зато она в споре выиграла. © Lokinson / Pikabu
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Кот вытащил какую-то бумажку из мусорного ведра и стал играть с ней. Я развернул бумажку и понял, что это было письмо мне, которое жена никогда не собиралась отправлять. Это такой терапевтический прием — излить на бумаге все свои чувства и проблемы, а затем выбросить. Оказалось, что о некоторых проблемах я и не подозревал. Плюс в том, что как только мы поговорили об этом и поняли, что никто из нас больше не хочет быть в браке, то оба почувствовали огромное облегчение. Развод прошел спокойно. И через 4 года после развода мы так хорошо ладим, что снова живем вместе, но просто как соседи. Так что наша дочь снова воспитывается обоими родителями в одном доме. И еще у нас есть 3 кошки и собака. © plastichero / Reddit
- На работе зашел разговор о семье и браке. Знаю, что первый брак коллеги закончился разводом. Далее диалог:
— Из-за чего развелся?
— Вот тебе жена на день рождения что-нибудь дарит? Делает приятное? Ну, там, на стол, к примеру, накрывает?
— Ну, в целом да, с подарком не заморачивается, но стол делает или вкусняху приготовит.
— А моя бывшая в мой день рождения ни фига не сделала. Я прихожу с работы, а она спит, в 7 вечера. Даже не поздравляла. В итоге я стоял и сам себе готовил кушать, в свой день рождения. Это была последняя капля. Развелся.
— А, ну ясно. А что значит последняя капля? Значит, до этого что-то уже было не так?
— Ай, до этого я изменил ей пару раз — и она узнала.
Ну, так-то да. Развелся из-за того, что в день рождения стол не накрыла. © sametsanton / Pikabu
Подбадривающая история из жизни о том, как можно расстаться цивилизованно
— Милый, ты вообще торопился домой?
— Честно? Не очень.
— Можно я тоже честно?
— Давай.
— Я тоже не сильно ждала.
Пять минут помолчали. Два дня подумали. Пожали руки, обнялись, чмокнули друг друга в щеку, поблагодарили за 3 года вместе и разошлись по своим жизням. Никто никого не обманул, ни разу не изменил, не врал и не давал повода. Просто люди меняются, растут и иногда и не должны быть вместе всю жизнь. Так бывает. Адекватных вам отношений! И живите долго и счастливо! © poligon1218 / Pikabu
Как вы считаете, нужно ли бороться за сохранение отношений до конца, особенно если в паре есть дети? Или же лучше разойтись мирно и сразу на том этапе, когда еще некогда двое влюбленных не возненавидели друг друга?