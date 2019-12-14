Пользователи сети рассказали о том моменте, когда они поняли: их браку конец

Кот вытащил какую-то бумажку из мусорного ведра и стал играть с ней. Я развернул бумажку и понял, что это было письмо мне, которое жена никогда не собиралась отправлять. Это такой терапевтический прием — излить на бумаге все свои чувства и проблемы, а затем выбросить. Оказалось, что о некоторых проблемах я и не подозревал. Плюс в том, что как только мы поговорили об этом и поняли, что никто из нас больше не хочет быть в браке, то оба почувствовали огромное облегчение. Развод прошел спокойно. И через 4 года после развода мы так хорошо ладим, что снова живем вместе, но просто как соседи. Так что наша дочь снова воспитывается обоими родителями в одном доме. И еще у нас есть 3 кошки и собака. © plastichero / Reddit