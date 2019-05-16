Пользователи сети рассказали о том, какими могут быть настоящие мужчины в обычной жизни

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Порой мужчины, вопреки своему внешнему виду, ведут себя непредсказуемо и при этом выглядят очень мило. К примеру, когда отец семейства защищает кота от кастрации или когда парень пытается втереться в доверие к совершенно незнакомому щенку и ложится перед ним на грязную землю.