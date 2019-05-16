Пользователи сети рассказали о том, какими могут быть настоящие мужчины в обычной жизни
Порой мужчины, вопреки своему внешнему виду, ведут себя непредсказуемо и при этом выглядят очень мило. К примеру, когда отец семейства защищает кота от кастрации или когда парень пытается втереться в доверие к совершенно незнакомому щенку и ложится перед ним на грязную землю.
AdMe.ru подтвердил опасения женщин: мужчины — те же дети, только постарше. Но это даже к лучшему. Ведь именно они привносят в жизнь прекрасной половины человечества изюминку.
- Котик у родителей подрос, и надо было отправить его на кастрацию. Собрались, осталось только упаковать кота в переноску. Зовем-зовем — нет кота. Пошли по дому искать. А папа с котиком спрятался за диваном, гладит его и причитает: «Ты ж мне как брат был, Тимоша. А теперь что? Будешь мне как сестра?»
- Мне вчера мужчина привез плов в контейнере, мы ели его пластиковыми вилками в машине возле дома. И когда я хотела сказать, что не стоило ехать через весь город с этим пловом ко мне, он достал помидорки черри и сказал, что они мытые.
- Незадолго до свадьбы мои родители подарили мужу планшет. Несчастный настолько не привык получать мало-мальски дорогие подарки просто так, что даже не смог отреагировать нормально. «Это чтобы я точно женился? Так я и так женюсь, без планшета», — сказал он тогда.
- Мой муж пытался уговорить беспризорного щенка, которого мы увидели на обочине дороги, пойти с нами. И чтобы тот начал нам доверять, он решил лечь на спину и показать ему свой животик.
- Вот я и дома после операции (перелом лодыжки). Лежу, как царица восточная, в подушках мягких и на шелковых простынях. Заботы о детях, кошке и прочем, совместно нажитом, — на муже. Закончился ужин, забегает в комнату дочь: «Папа, что „это“ делает в посудомойке?» Муж отвечает, что «этим» он мешал капусту, когда жарил. На что дочь выдает: «Но ведь „это“ деталь от кошки?!» Поворачиваю голову, а «этим» оказалась лопатка для кошачьего лотка. Благо новая.
- Романтика семейной жизни. Муж звонит, радуясь, говорит, что приготовил тебе сюрприз. И ты такая вся счастливая, предвкушая сюрприз, начинаешь перебирать его варианты: купил цветы, нет, решил сводить в кино или наконец-то взял с улицы животное, о котором всегда мечтала. Но его ответ убил все ожидания: «Я купил 3 кг клубники, можно немного поесть и компот на зиму поставить».
- Муж, как и многие мужчины, утверждает, что женской логики не существует, а мужская — идеальна. Прихожу как-то с работы, а его скрючило от пищевого отравления. На вопрос, что он ел, отвечает: грибы сушеные. Вкусно, говорит, было, как чипсы с грибами. И додумался до этого после цепочки размышлений: грибы съедобные — их едят белочки — белочки, как и люди, — млекопитающие — значит, и мне ничего не будет. И только потом, уже наевшись от души, он вычитал, что белочки никогда грибы не едят и нет никакого сходства в системе пищеварения белки и человека, но уже было поздно. Теперь в компании близкие друзья его ласково называют белочкой.
- В эту субботу остался дома один с детьми. Пора укладывать их спать после обеда, а они бесятся, хохочут и спать совсем не хотят. Обычно жена читает им сказки или рассказывает истории, которые сочиняет на ходу. Но мне было лень, и я сказал им, что если они успокоятся и быстро уснут, то придет фея сна, поцелует их в лобик и им приснятся красивые сны. Сработало. Пришла жена, поболтала с малышами, подходит ко мне и серьезно так спрашивает: «И как зовут эту фею, что целовала наших детей, пока меня не было?»
- Когда у попугая очередная линька, муж — заядлый рыбак — с нетерпением ждет, когда выпадут большие перья, и бережно складывает их в коробочку: копит себе на поплавки. И периодически подходит пересчитывает, злобненько ухмыляясь. Ждет рыбалку и перьев с хвоста.
- «Я собираюсь в магазин. Если хочешь, можешь пойти со мной» — так моя жена сообщает мне, что я иду вместе с ней за покупками.
Какие спонтанные и необычные поступки совершают ваши мужчины?