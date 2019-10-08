Пользователи сети рассказали о стыдных моментах из своей жизни, которые они будут помнить еще очень долго

Решил схалтурить, делая курсовую. Вместо того чтобы перепечатывать текст из книги, скачал приложение для диктовки. Мой младший брат в это время забежал в комнату, отвесил щелбан и убежал. Я закричал: «Ах ты мелкий засранец!», забыв, что каждое слово пишется. Не удалил все это и сдал преподавателю... © Подслушано / vk

В 18 лет была влюблена в одного парня, но он даже не смотрел на меня. Созрел в моей голове план: встретиться «случайно» с ним на улице и поскользнуться ему в объятья. Сижу в кафе недалеко от него, а рядом с ним его одногруппница. Но тут они уходят, нужно действовать! Иду, каблук вовремя и правдоподобно подворачивается. Я падаю ему в руки. А он поставил меня, повернулся к девушке, как оказалось позже, не просто одногруппнице, и сказал ей: «Поехали в ЗАГС, опаздываем!» © Подслушано / vk