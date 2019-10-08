Пользователи сети рассказали о стыдных моментах из своей жизни, которые они будут помнить еще очень долго
Наверняка каждый человек вспомнит ситуации, за поведение в которых ему стыдно или неловко даже спустя долгие годы. Мы прокручиваем их в голове вновь и вновь, хотя давно пора забыть, но они все никак не отпускают. Так вот мы решили обратиться к пользователям интернета и сделать пост, посвященный всяческим неловкостям и фейлам.
Мы в AdMe.ru посочувствовали героям и даже вспомнили что-то свое, но только никому об этом не расскажем.
- Был у меня в детстве друг, пухлый армянин. Звали его Овал. Поехали мы как-то с друзьями на дачу к однокласснику. Там жила его бабушка. И так ей понравился пухлый армянский мальчик, что она не отходила от него и говорила: «Проходи, Овал, не стесняйся! Съешь пирожок, Овал, очень вкусный. Выпей еще компотик, Овал». А он так смущался, краснел. И вот Овал вышел из-за стола и куда-то отлучился. А друг и говорит: «Бабуль, не называй его Овал. Его зовут Артур, а Овалом мы его называем между собой, потому что он толстый». © MelvinFrohike / Pikabu
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Лет 10 назад заработал неполный перелом большеберцовой кости левой ноги. 7 недель ходил в гипсе, и вот я уже могу почти свободно разгуливать по улице. А чтобы разгуливалось вольготней, купил себе простенькую складную регулируемую трость. Солнечный июнь. Еду в автобусе, заходит девушка. Садится на место напротив, лицом ко мне. И через пару минут я замечаю, что она смотрится в отражение моих солнцезащитных очков и поправляет прическу. Потом она немного подалась вперед и, все так же ловя отражение в очках, пытается пальцем подправить помаду на губах. Я уже не выдержал, заулыбался и говорю: «Девушка, хотите я вам зеркальце подарю?» Она аж отшатнулась и ответила: «Ой, извините. Я подумала, вы слепой». © Buhalsbomjami / Pikabu
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У подруги на 1 сентября не получилось отпроситься с работы, чтобы проводить дочку на линейку. Она погладила одежду и приготовила букет. Все объяснила мужу. Звонит дочке после линейки, чтобы узнать, как дела, а та ей говорит:
— Да все нормально, только ваза тяжелая.
— Какая ваза?
— Ну хрустальная. Папа мне цветы в вазе с водой дал, и я всю линейку с ней стояла. © Подслушано / vk
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Увидела в соцсетях видео тренировок на лестнице: быстро бегать боком, сначала правым, потом левым, вперед на носочках вверх по ступенькам. На работе очень часто хожу по лестнице и решила так бегать по ступенькам, чтобы к лету исчез целлюлит. Неделю гордилась собой, какая я молодец, пока дедок-охранник мне не сделал комплимент, мол, какая резвая бабенка, в 40 лет, родив двоих детей, еще и по лестницам бегаешь «чудно». Я не учла видеокамер, которыми утыкали все здание. © Подслушано / vk
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Гуляла по пустынной набережной и заметила, что кто-то усиленно машет мне рукой, как будто очень рад видеть. То ли ребенок, то ли карлик. Но я не знаю ни одного карлика, дети не настолько рады меня видеть, а знакомых в городе мало. Неуверенно помахала в ответ и решила подойти, поздороваться. Ко мне стоял попой и махал хвостом очаровательный бежевый пес! Ну хоть погладила и очки начала не только за рулем носить. © Подслушано / vk
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После учебы пошел служить в тогда еще милицию. Стажер ППС. Выдали форму. Возвращаюсь домой через парк. Слышу шум. Женский вопль. Бегу! Сердце колотится. Вижу мужика с пистолетом. Направил ствол куда-то за часовенку, что-то доказывает. Приблизился. Валю его на землю, вырубаю с кулака. Лезу за наручниками. Поворачиваю голову, а за часовней прожекторы, камеры, съемочная группа... © Подслушано / vk
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Мама моего парня — фармацевт. Рассказала, как давным-давно пришла к ней в аптеку женщина с усами и в разговоре жаловалась на эту растительность. Ну мама решила ее успокоить. Говорит: «Разве у вас усы? У вас небольшие усики. Вот в соседнем поселке директор школы, Марь Иванна ее звать. Вот у нее усищи, а у вас — ничего». На что женщина багровеет и сквозь зубы цедит: «Она моя сестра». © Подслушано / vk
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В 7 классе милая девочка предложила подсесть к ней за парту. Я сказал, что мама запретила мне садиться с девочками. Мама никогда такого не говорила. © Risklotrman / Reddit
- Мои родственники очень громко чихают, чересчур громко. Возможно, это объясняется тем, что все мы аллергики. Однажды моя мама так чихнула, что мужчина, несший несколько упаковок яиц к кассе, от неожиданности все их уронил. © Подслушано / vk
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Переходила дорогу, торопилась, оказалась на двойной сплошной, ждала момента. На мне была длинная юбка с запахом, держалась на одной пуговице. Проезжающая мимо машина сорвала с меня юбку торчащей антенной. Автомобиль уехал, я осталась в нижнем белье. На другой стороне остановка, на которой все смотрели и смеялись. Один мужчина подбежал и отдал свой пиджак. © Подслушано / vk
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Как-то пошла у меня кровь из носа в аквапарке. Для меня дело привычное, голову закинула и решила вылезти из воды, но не тут-то было. Спасатель заметил и бегом бросился ко мне, почти у цели поскользнулся, упал голенью на кафельную ступеньку и рассек ногу. По сравнению с моим кровотечением там был просто потоп. Давно мне не было так неловко. Пришлось спасать спасателя, утирая нос, пока другой спасатель аккуратненько шел к нам вдоль стеночки. © Подслушано / vk
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Я один раз ошиблась годом, купив билет на самолет в спешке. Подхожу к стойке регистрации, протягиваю документы, а мне говорят: «Девушка, ваш рейс через год». © Подслушано / vk
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Лет в 18 решила набить себе тату. Не придумала ничего умнее, чем штрихкод. Пришла к мастеру, сделала татушку. Позже оказалось, что мой «шедевр» он срисовал с пачки пельменей из собственного холодильника. Его это очень позабавило, и он растрындел это всему нашему маленькому городку, надо мной прикалывались все. А больше всех веселились мои отец и дядя, называя меня «пельменницей». © Подслушано / vk
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Подъехала к пит-стопу купить кофе и пирожок. Спрашиваю сына (он сзади сидел): «Тебе с капустой?» Тишина. Я громче: «Сына, тебе с капустой?!» Молчит. Я как заору: «С ЧЕМ ПИРОЖОК ТЕБЕ?!» Оборачиваюсь — нет никого. Забыла, что завезла ребенка домой. © Подслушано / vk
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Как-то в магазине забыл слово «майонез» и упорно втирал продавщице, что мне нужен исключительно «йеменез» и ничего больше. На середине спора я понял, что несу чушь, и убежал из магазина весь красный. «Йеменез», блин. © Подслушано / vk
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Решил схалтурить, делая курсовую. Вместо того чтобы перепечатывать текст из книги, скачал приложение для диктовки. Мой младший брат в это время забежал в комнату, отвесил щелбан и убежал. Я закричал: «Ах ты мелкий засранец!», забыв, что каждое слово пишется. Не удалил все это и сдал преподавателю... © Подслушано / vk
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В 18 лет была влюблена в одного парня, но он даже не смотрел на меня. Созрел в моей голове план: встретиться «случайно» с ним на улице и поскользнуться ему в объятья. Сижу в кафе недалеко от него, а рядом с ним его одногруппница. Но тут они уходят, нужно действовать! Иду, каблук вовремя и правдоподобно подворачивается. Я падаю ему в руки. А он поставил меня, повернулся к девушке, как оказалось позже, не просто одногруппнице, и сказал ей: «Поехали в ЗАГС, опаздываем!» © Подслушано / vk
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Последний курс, последняя сессия. Преподаватель говорит, что если все лекции и посещения есть, на экзамене только один вопрос. Я все эти условия выполнила. Перед последней лекцией у моего парня день рождения. Я захотела поздравить его первой. Отправила ему СМС с поздравлением в час ночи: «Любимый, с днем рождения!» Утром лекция, препод подходит ко мне и говорит: «Дорогая, ты уж любимого-то поздравь, а то твоя СМС мне пришла!» Получила автоматом пять. Говорит, его жена чуть сковородкой не огрела. © Подслушано / vk
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Когда у всех все нормально и травмы происходят при авариях или неудачных падениях, я умудрилась свернуть себе шею во сне (случайно, при повороте на другой бок). Итог: травматолог, 3 укола, таблетки и бесполезные попытки вправить ее обратно. © Подслушано / vk
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В 1-м классе учительница спросила у меня, чем занимаются родители. Недолго думая я ответил, что мама моет посуду. Учительница сделала вывод, что мама — домохозяйка. Однако она учитель химии. Все дело в том, что я даже не задумывался о том, куда мама уезжает каждый день, и просто продолжал играть со своими машинками. © LoveCatPics / Reddit
Попадали ли вы в ситуации, в которых вам было стыдно?
Фото на превью MelvinFrohike / Pikabu