Пользователи сети рассказали о странных событиях из своей жизни, от которых в жилах стынет кровь

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Одна часть жителей нашей планеты верит в сверхъестественное, призраков и потустороннюю мир в целом. Другая часть сомневается, а третья считает все это откровенной чушью. До тех пор, пока что-то необъяснимое не произойдет лично с ними. Так было и с автором этой статьи, который весьма скептически относился ко всему мистическому.

Недавно на Reddit появился тред, в котором пользователи рассказали, какие паранормальные или необъяснимые истории случались с ними. Мы в AdMe.ru поняли, что настала пора поделиться странными случаями, которые произошли с разными людьми, в том числе и с нашими читателями. Верить в них или нет, конечно, решать только вам.

***

Примерно 5 лет назад мы с мужем поехали навестить его бабушку. Большой красивый двухэтажный дом. Я собиралась подняться наверх, чтобы надеть пижаму, и увидела женщину, которая шла сверху по лестнице. В доме были только я, мой муж, наша маленькая дочь и сама бабушка. Вернувшись в гостиную, я рассказала, что только что увидела. А его бабушка спокойно заявила: «Да это Лори. Она часто приходит». Лори — мать моего мужа, которая скончалась, когда ему было всего 11 лет. Я безумно испугалась и не могла спать, пока находилась в том доме. © AvsMama

***

Я особенно не верю во все это, но со мной было кое-что, и в тот момент мне было страшно до жути. Когда скончался мой муж, ребенку я не сразу рассказала об этом. Время было позднее, часов 23:00 (не помню, почему трехлетка в это время не спал). Вдруг ребенок заходит в комнату и как будто за руку кого-то держит. Говорит мне: «Мама, смотри! Папа пришел!» И уходит на кухню с «папой», попутно рассказывая ему что-то. Я сидела еще минут 15 и не могла пошевелиться. Короче, я это все на свой стресс списываю. Но так страшно мне ни до этого, ни после никогда не было. © Matilda

***

Недавно не стало моего отца. Вечером, за день до похорон, у меня зазвонил телефон. Вызов был с папиного номера. Его телефон лежал прямо передо мной. © Денис Фирсов

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Я этого момента не помню, но моя мама часто рассказывает мне эту историю. Еще до того, как я родился, моему дедушке приснилось, что он играет со мной в футбол. Через две недели после моего рождения он скончался от рака мозга. Меня он успел увидеть лишь один раз. В тот момент он снова рассказал маме о своем сне и поделился, что безумно хотел бы поиграть со мной в футбол. Когда мне было 2 года, я с родителями находился в загородном клубе. Наступило время обеда, и моя мама попросила няню привести меня, чтобы покормить. Няня вернулась и говорит: «Он [то бишь я] сказал, что не придет, так как занят. Говорит, что играет в футбол со своим дедушкой». Мама тут же вышла на балкон (футбольное поле и одни из ворот были прямо под ним) и увидела, как я бью мяч по воротам и кричу: «Лови его, дедушка, лови!» Она тогда очень сильно плакала (и до сих пор плачет каждый раз, когда рассказывает мне эту историю). © brMerak

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После смерти моей матери я посещала ее могилу несколько раз в неделю. Обычно со мной были мои дети. И вот в один из дней, когда мы проезжали мимо старой части кладбища, старший сын, которому тогда было 6 лет, спросил: «Мама, чего ждут все эти люди? Почему они просто стоят там?» Я посмотрела туда: кладбище было пустым, то есть там не было ни души. А когда мы дошли до могилы моей мамы, сын взял меня за руку и сказал: «Не волнуйся: бабушка с мамой, и они счастливы!» «Мамой» мы называли сестру моей матери, которая умерла еще до того, как мы с мужем поженились. Соответственно, мой сын ничего не знал о ней и тем более о том, как мы ее называли. © anon33312

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Однажды я сидел в гостиной со своей бабушкой. В доме больше никого не было. Бабуля решала кроссворд, а я бездельничал со своим iPad. Телевизор был выключен, а окна закрыты. Вдруг я услышал, как кто-то прошептал мое имя. Так как в комнате было тихо, то слышно было очень отчетливо. Я посмотрел на бабушку, подумал, что она меня зовет, и спросил: «Ты что-то сказала?» Она ответила: «Нет, но я слышала твое имя». © Totesmcgotes702

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Не мистическая, но тем не менее необъяснимая история. Мои бабушка и дедушка (светлая память обоим) жили в однокомнатной квартире без балкона. На подоконнике стояли два цветка каланхоэ, которые сильно выросли и закрывали собой много солнечного света. Бабулю это сердило, и однажды она решила их выбросить, о чем и заявила дедушке. Растения были большие и тяжелые, и бабушка решила, что в ближайший же наш приезд она попросит моего отца вынести их. На следующее утро оба растения зацвели, причем буквально покрылись шапками мелких цветочков... Бабуля, конечно же, оставила их. © Ирина

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Со мной произошла одна история. Наверное, у меня все-таки была какая-то галлюцинация, но этот случай на самом деле жутко напугал меня. Я сидел в своей постели и смотрел YouTube несколько часов. Затем я приподнялся и потянулся, чтобы поставить что-то на тумбочку. И тут у меня появилось какое-то странное ощущение, будто я вообще не двигался. Я быстро обернулся и увидел то место, где сидел несколько секунд назад! И я все еще сидел ТАМ! Я будто оказался вне своего тела! Я видел потрясенное, испуганное выражение, появившееся на моем лице в ту секунду. Я быстро вернулся в то же место и больше никогда ничего странного не испытывал. © ju5tjame5

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Однажды мой отчим нашел на обочине дороги щенка. Кто-то, видимо, выбросил его из движущейся машины, так как у него было много переломов. Отчим отвез его к ветеринару и оплатил лечение. Затем мы забрали щенка к себе и дали кличку Эдди. Впоследствии он стал лучшим другом моего отчима: где бы тот ни был, Эдди всегда был рядом. Спустя много лет собака скончалась. Я тогда учился в колледже и находился далеко, то есть попрощаться с Эдди мне не удалось. Через несколько месяцев мне приснился сон, будто Эдди нашел меня. Он подходит ко мне, виляет хвостом и, кажется, очень рад меня снова видеть. Тут он начинает вести меня по туманной тропинке, и чем дальше мы идем, тем сильнее он виляет хвостом. Наконец мы доходим до какой-то гигантской стены из тумана, которая простирается по всему горизонту и поднимается высоко в небо. Эдди очень близко подходит к этой стене, но потом разворачивается и бежит ко мне. Он облизывает мою руку, пару раз утыкается в меня своим носом и немного скулит. Затем он снова бежит к стене и как бы прыгает сквозь нее. Тут я вижу, как силуэт Эдди радостно прыгает рядом с фигурой какого-то человека. Я иду за собакой и только протягиваю руку, чтобы коснуться стены в надежде пройти сквозь нее... как я просыпаюсь от звонка своего мобильного телефона. Звонила моя мама, чтобы сообщить: отчим только что умер от сердечного приступа. © UnhappyTwist

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Почти 2 года назад скончалась моя подруга. Спустя пару месяцев после ее смерти снится мне, что я пришла к ней в гости, точнее в дом ее родителей. Я при ее жизни бывала там много раз. Смотрю, а у них на кухне перестановка, и подруга говорит: «Мне вообще не нравится все это! Не знаю, как маме сказать: тут и так мало места было, а теперь вообще не развернуться! Зачем они эту перестановку сделали?» После того как проснулась, утром звоню ее маме, рассказываю сон и спрашиваю, не делали ли они перестановку на кухне? А та отвечает, что вчера на кладбище у могилы дочери столик и скамейку вкопали. © RuddyPanda

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Этот случай произошел со мной 7 лет назад, и я до сих пор никак не могу его объяснить. Тогда я работал из дома и обычно начинал свой рабочий день в 8 часов. Однажды утром ровно в 8:00 я находился на своей кухне, расположенной на первом этаже дома. Я сварил чашку кофе, а затем поднялся в свой кабинет. Нажал на кнопку включения компьютера и понял, что забыл кофе на кухне. Я тут же спустился вниз и взял кофе, сделал глоток и почувствовал, что тот остыл. Нет, он был не теплый, а прямо холодный. Я подумал, что моя кофеварка сломалась, но тут я посмотрел на часы — те показывали 9:14. Хотя я ожидал увидеть максимум 8:05. Получается, 1 час и 10 минут моей жизни пролетели мгновенно и совершенно незаметно для меня. И я не могу найти этому объяснения. У меня было очень неприятное ощущение. Я не понимаю, как прошел этот час. У меня никогда не отключали электричество, у меня не было каких-то приступов, я не употреблял лекарства. И я не думаю, что мог уснуть, так как отчетливо помню, как набрал свой пароль в Windows и вслух произнес: «Блин, кофе забыл» и пошел за ним. Ничего подобного со мной больше никогда не происходило. © scott60561

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После того как скончался мой отец, мачеха часто спрашивала меня, не находил ли я книгу, которую тот читал последние месяцы. Название она не помнила. Мы обыскали весь дом и в конце концов нашли ее в пачке журналов. Как книга там оказалась, мы не знаем: отец там точно не был. Моя мачеха сразу узнала книгу по обложке, называлась она «Привет с небес». А еще через два дня после его смерти у меня зазвонил телефон и высветился номер отца. Я сильно перепугался и не ответил. Я спросил мачеху, не звонила ли она с папиного телефона, и она ответила, что нет, так как оставила его в гараже. В том месте, где папа всегда работал. Это было 14 лет назад. И я до сих пор жалею, что не ответил на тот звонок. © might-be-drunk

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У меня есть две короткие истории, которыми я хотел бы поделиться. Они обе очень печальны для меня. 1. В конце 2008 года, сразу после того, как мои родители развелись, у меня был очень ясный сон, а может быть, и видение о смерти моей мамы. Я видел ее в постели в больнице, и все казалось чертовски реальным. А в апреле 2011 года мама скончалась от рака кишечника, лежа в той же комнате, в какой я видел ее тогда. 2. Прошлым летом, когда я узнал, что моя жена беременна, у меня был еще одно видение: я видел себя перед надгробной плитой без имени, но я каким-то образом понимал, что она для моего еще нерожденного сына. В конце ноября мой сын скончался от агрессивной инфекции. Он родился на 3,5 месяца раньше срока и прожил всего 13 дней. © AtACarnivorus

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Мой отец очень любил красных кардиналов [вид птиц — прим. AdMe.ru]. Когда его не стало, я стал замечать, что эти птицы буквально преследуют меня всюду, где бы я ни находился. © Rushian47

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Этими двумя историями делится автор статьи. 1. Дедушка моего мужа как-то рассказывал своей дочери, у которой жил последние годы, что ему уже несколько ночей снится давно почивший сосед. Еще во сне здоровается с ним за руку. Через пару дней дедушке внезапно стало плохо, его увезли в больницу, на следующей день он скончался. 2. Когда мы с мужем только начали жить вместе, мы проживали в одном частном доме, в котором за год до этого не стало одной простодушной старушки. Однажды летним днем я находилась в доме, как вдруг отчетливо услышала в нашем дворе шаркающие шаги (такие медленные, какие обычно издают пожилые, когда ходят в домашних тапочках). Я подумала, что муж пришел с работы раньше... Но он пришел лишь через 3 часа. Кто был источником звука, я не знаю. Дворовая территория у нас на замке...