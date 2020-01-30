Пользователи сети рассказали о случаях, когда интуиция непостижимым образом спасла жизнь им и их близким
Все мы не раз слышали о людях, которые остались в живых только благодаря тому, что в последний момент отменили свою поездку или изменили маршрут и таким образом избежали последующей катастрофы. Шестое чувство, внутренний голос, чутье или помощь ангела-хранителя — люди называют это по-разному, но даже ученые не сомневаются в существовании такого феномена, как интуиция.
Редакцию AdMe.ru до мурашек пробрали истории о том, как интуитивно принятое решение спасло жизнь человека или его близких.
- У меня было предчувствие, что я должна вытащить бумажник и телефон из сумочки. Не прошло и 20 секунд, как меня ограбили. Мужчина протащил меня через тротуар и украл мою сумочку, но все, что он в итоге получил, — это коробка сока и противозачаточное средство.
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Мама отвела моего 3-летнего брата в сад, но у нее было ужасное чувство, будто что-то не так. Она ушла с работы, вернулась туда и обнаружила, что, пока дети резвились в бассейне, воспитательница спала. Мой брат больше не возвращался в это место. @TennisBabel / Reddit
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Я собирался встретиться с женщиной, чтобы купить у нее телефон. У меня возникло странное чувство, пока ехал на встречу. Позвонил ей, но ответил почему-то мужчина, притворявшийся женщиной, и на заднем фоне были слышны какие-то голоса. Я не остановил машину и проехал мимо назначенного места. Уверен, что спас себя как минимум от ограбления и еще получил хороший урок: с незнакомцами стоит встречаться только в людных местах. @number1earner / Reddit
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Лет 10 назад я работал охранником. После ночной смены решил не переодеваться и прямо в форме поехал домой, но по пути надо было заправиться. Ночью работали только 2 заправки, первую я случайно проехал и заехал на вторую. Но что-то мне не понравилось, хотя там было тихо и я не увидел там никого, кроме их сотрудника. Почему-то я решил вернуться на заправку, которую проехал. Когда я снова проезжал мимо той второй тихой заправки, то увидел, что дорога перекрыта 3 полицейскими машинами. Оказалось, там произошло ограбление. Грабитель выстрелил в полицейского, но попал в бронежилет. А владелец заправки вырубил его битой. На месте полицейского мог быть я в своей красивой форме с блестящими пуговками, но без бронежилета. @kd5nrh / Reddit
- В самом конце 90-х возвращался после учебы около 11–12 вечера, автобусы уже не ходили. Иду по аллее вдоль общаги, и вдруг мне захотелось пробежаться, да так, чтобы свист в ушах. Сопротивляться желанию не стал ну и рванул с места, будто на дистанцию. А спустя пару секунд крики сзади: «Стой, гад!» — и топот. Но так как стартанул я существенно раньше, оторвался без труда. И с тех пор стараюсь прислушиваться к своим желаниям, иногда выручает. @kk0s0y / Pikabu
- У каждого, кто много ездит за рулем, есть своя история о том, как интуиция спасла жизнь. Пару лет назад ночью еду на Corolla в Москву, везу пассажирку. Льет как из ведра, по асфальту текут настоящие реки, и скорость максимум 60. Передо мной идет Nissan X-Trail, тоже никуда не торопится, — так и катим с интервалом метров 150. Солнечногорск, светофоры. На первом встаю за Nissan. Тронулись, следующий светофор. Опять стою за ним. Следующий — и ни с того ни с сего я вдруг решаю перестроиться в левый ряд, хотя гнать не собираюсь. Машины замирают перед стоп-линией... Визг тормозов, удар — и справа от меня проносится контейнеровоз Scania, складывая X-Trail по передние двери. Дальнобойщик задремал за рулем. Если бы там стоял я на своей пусторезке, от нас бы мокрого места не осталось. В Nissan никто не пострадал — отец и сын сидели на передних сиденьях. @Misantroppy / Pikabu
- В 2004 году мы c семьей находились на Шри-Ланке и решили съездить на юг острова. В последний момент мама не захотела туда ехать — без всяких причин. Поэтому мы выбрали другое направление. Вскоре вся наша семья сидела в шоке перед телевизором, наблюдая, как тот самый отель, который мы забронировали на юге острова, в прямом эфире был смыт цунами. @MissingInAction21 / Reddit
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Без каких-либо объяснений мама отменила наш первый отпуск. Решение было принято в последнюю минуту, когда чемоданы уже были упакованы. И именно поэтому я не погиб на борту парома «Скандинавская звезда» в 1990 году. Спасибо, мам. @Blinkskij / Reddit
- Я возвращался домой с большой компанией друзей. Уже наступила ночь, на улицах почти никого не было. Одна девушка из нашей компании отвлеклась на телефон и отстала, и только я это заметил. Мы шли по тротуару вдоль высоких заборов, и когда свернули за угол, то ее не было видно. Я обратил внимание на машину, которая проехала мимо нас и свернула за тот угол, откуда мы вышли. У меня появилось плохое предчувствие, и я вернулся. Машина резко развернулась и начала приближаться к девушке сзади. Та все еще зависала в телефоне и ничего не замечала. Я быстро пошел к ней. Водитель меня заметил и умчал. Мне до сих пор не по себе от того, что ее могли схватить, а мы бы никогда не узнали. Было бы как в кино, когда ты поворачиваешься, а сзади уже никого. @littlehappyfeets / Reddit
- Я ехала из Сиднея в Канберру с подругой. Она спала на пассажирском сиденье. Была ночь, темно. Мы поднимались вверх по холму, и когда добрались до вершины, очень громкий голос вдруг крикнул: «СТОП!!!» Я тут же нажала на тормоза. Прямо посреди дороги стояла корова. Моя подруга проснулась в испуге, осмотрелась и сонно спросила: «Как ты узнала, что нужно остановиться?» — «Разве ты не крикнула „стоп“?» — «Нет. Я крепко спала!» Если бы я не остановилась, мы бы точно погибли в ту ночь. @Lee J. Collier / Quora
- Однажды днем я, будучи дома с моим 2-летним ребенком, поднялась наверх, чтобы быстро принять душ. Я была в ванной всего несколько минут, когда вдруг ни с того ни с сего меня пронзила мысль: «Где твой ребенок?» Я вышла из ванной, с меня текла вода. Я позвала его, но ответа не было. «НАЙДИ ЕГО СЕЙЧАС ЖЕ!» — твердил внутренний голос. По причине, которую я все еще не могу объяснить, я надела халат, сбежала вниз и вылетела на улицу, едва прикрытая и мокрая. Оказавшись снаружи, я увидела своего малыша в конце квартала: он пытался пересечь нашу оживленную улицу. @Dani Rob / Quora
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В молодости я почему-то стала очень опасаться эскалаторов. Это продолжалось около полугода. Однажды мы с мужем оказались в час пик на вокзале, и я увидела, что кто-то собирается зайти на эскалатор с человеком в инвалидном кресле. Тогда я выбрала обычную лестницу, а муж посмеялся надо мной и поехал. Конечно же, когда инвалидная коляска доехала до конца, она застряла, и выход с эскалатора, полного людей, оказался заблокирован. Началась давка. Муж, к счастью, догадался перепрыгнуть через поручни на лестницу. Тем временем я сбежала вниз, подошла к подножию эскалатора и выключила его. Я знала, как это сделать, так как работала в большом магазине. Эскалатор остановился, и давка прекратилась. Думаю, что полгода настороженного отношения к эскалаторам подготовили меня к этому случаю. @Betty DeSapio / Quora
- У меня был учитель, который преподавал в классе рядом с помещением, где изучали деревообработку. Стены между классами были очень тонкими. Во время урока у учителя вдруг возникло чувство, что что-то не так, поэтому он отошел от того места, где стоял. Не прошло и секунды, как несколько осколков пролетели там, где только что была его голова. Оказалось, что какой-то ученик не справился с циркулярной пилой и ее кончик отлетел, пробив стену. @NovaEclipse250 / Reddit
- Меня спасла интуиция моего старшего коллеги. Это был обычный рабочий день, я очень устал и решил зайти в магазин, чтобы купить баночку Red Bull. Я спросил коллегу, не хочет ли он тоже, так как там была акция. Он отказался, но как только я пошел на выход, он сказал: «Подожди». Я спросил, что случилось, но он только велел, чтобы я немного подождал, не объясняя почему. Я огрызнулся, но как только толкнул дверь наружу, то услышал звук, который даже не могу описать, — это был жуткий удар. Оказывается, внедорожник въехал прямо в дверь этого магазина и в холодильник с Red Bull. Тот коллега вечно бесил меня, но я никогда не забуду тот раз, когда он спас мою жизнь. @Perijil / Reddit
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Я ждала на вокзале поезд, чтобы уехать домой. У меня было время до посадки, поэтому я решила пойти в кафе. Туда вошел мужчина. В нем не было ничего подозрительного: он не был агрессивен и даже не посмотрел на меня, но что-то подсказало мне, что нужно держаться подальше от него. Я предположила, что он, вероятно, собирался сесть на тот же поезд, что и я. Это предчувствие было настолько сильным, что я села на другой поезд, который уходил на 15 минут позже и следовал по более длинному маршруту. В середине пути мы остановились почти на час. Наконец нам объяснили, что полиция перекрыла нашу ветку, так как в поезде прямо перед нами (том, на котором я должна была ехать) человек достал пистолет и угрожал пассажирам. К счастью, в итоге никто не пострадал, но он попытался взять женщину в заложники. На следующий день в газете появилась фотография человека с пистолетом — человека, которого я видела в кафе. @Anonimous / Quora
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Мы с женой обедали в ресторане, когда туда вошла большая семья с детьми и бабушкой. Им дали столик слева от меня. Он находился на небольшой возвышенной площадке. У меня вдруг появилось очень четкое видение того, как бабушка оступается и падает. Боковым зрением заметил, что ее левая пятка не достает до пола. В мгновение ока я вскочил со стула и крепко обнял ее, удерживая в вертикальном положении. Семья услышала ее визг, когда она начала падать, и, обернувшись, они увидели, что я держу ее. Они не сразу поняли, что происходит. Бабушка воскликнула: «Я падала, а он поймал меня! Спасибо, молодой человек, с тех пор как умер мой муж, меня никто так крепко не обнимал». @Bill Lipe / Quora
А у вас бывали случаи, когда вы прислушались к своей интуиции и не прогадали?