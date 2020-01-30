Пользователи сети рассказали о случаях, когда интуиция непостижимым образом спасла жизнь им и их близким

Я ждала на вокзале поезд, чтобы уехать домой. У меня было время до посадки, поэтому я решила пойти в кафе. Туда вошел мужчина. В нем не было ничего подозрительного: он не был агрессивен и даже не посмотрел на меня, но что-то подсказало мне, что нужно держаться подальше от него. Я предположила, что он, вероятно, собирался сесть на тот же поезд, что и я. Это предчувствие было настолько сильным, что я села на другой поезд, который уходил на 15 минут позже и следовал по более длинному маршруту. В середине пути мы остановились почти на час. Наконец нам объяснили, что полиция перекрыла нашу ветку, так как в поезде прямо перед нами (том, на котором я должна была ехать) человек достал пистолет и угрожал пассажирам. К счастью, в итоге никто не пострадал, но он попытался взять женщину в заложники. На следующий день в газете появилась фотография человека с пистолетом — человека, которого я видела в кафе. @Anonimous / Quora