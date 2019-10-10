Пользователи сети рассказали о самых неловких собеседованиях в своей жизни

Меня спросили, кем я вижу себя через 5 лет. Я решил пошутить и сказал, что вижу, как задуваю свечи на праздничном торте по случаю 5-летия работы в их компании. Я начал смеяться, прежде чем смог закончить шутку. А вот они совсем не смеялись. На несколько минут повисло неловкое молчание, прежде чем мы перешли к следующему вопросу. Но я все же получил работу. © derger808 / reddit