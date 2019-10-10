Пользователи сети рассказали о самых неловких собеседованиях в своей жизни
Собеседование может стать серьезной проверкой нервов и психики на прочность. Неадекватное поведение работодателя, неловкие ответы на вопросы и собственное волнение — все это о ситуациях, над которыми хочется плакать и истерически хохотать даже много лет спустя.
Мы в AdMe.ru прочитали истории людей, попавших в нелепое положение во время поиска работы, и вспомнили свои провальные и сумасшедшие собеседования.
- Я сидела в комнате ожидания, пока работодатель собеседовал кого-то другого. Там было огромное зеркало во всю стену. Пока я ждала, решила освежить макияж: замазала прыщик и поправила лифчик. Оказалось, что зеркало было односторонним окном и все это время работодатель видел меня. © Thornberry155 / reddit
- На собеседовании задали такой вопрос: «Если бы можно было стать любым животным, в кого бы вы превратились?» Для чего им это было нужно?! Мой ответ был «паук», кстати. Я просто люблю пауков. © defaultrunescapelad / reddit
- Собеседование прошло отлично. Я уже собиралась уходить, когда работодатель спросил, есть ли у меня вредные привычки. Я сказала, что не пью и не курю. Он разочарованно спросил: «Что, совсем? Даже по пятницам?» В итоге мне не перезвонили.
- У меня был лишний вес, и, когда я пришла устраиваться в магазин йогуртов, мне сказали, что я получу место, если обещаю похудеть за 30 дней. Иначе мой внешний вид будет портить имидж их компании. © 80srockinman / reddit
- Перед собеседованием у меня спросили время рождения. Когда я пришла на встречу, владелец фирмы показал мне распечатки астрологических карт и принялся рассуждать о нашей совместимости в работе. Я даже не могла понять, шутка это или нет. В итоге оказалось, что он серьезно, и меня взяли.
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Это было собеседование на вакансию автора биографических статей. Оказалось, что работодатель — браток из 90-х, который хотел книгу о себе, написанную в стиле великих писателей. В качестве теста попросил сделать главу о его детстве «как у Джека Лондона».
- Я откликнулась на вакансию в отдел продаж. Прихожу на собеседование — там полупустой офис и 20 таких же соискателей, как я. Внезапно заиграла музыка, завопили сирены, все мигает. И вдруг начинает звучать песня о том, какие чудесные пылесосы у этой фирмы и как здорово их продавать. Сюр какой-то. © NuclearFlyinSquirrel / reddit
- Собеседование проводила женщина, с которой пару дней до этого мы обменялись эротическими фото на сайте знакомств. Она мне не понравилась, и я ее заблокировал. Работу, конечно, не получил. © damnwhiskeyrichard / reddit
- Однажды у меня было собеседование с владельцем компании и все шло очень хорошо. В конце, однако, он сказал: «Послушай, эта работа не для тебя. Просто поверь мне». А 6 месяцев спустя я узнаю, что этот мужик был финансовым аферистом. Его объявили в розыск, и он ударился в бега. Сотрудникам компании месяцами не платили зарплату. Так что он действительно сделал мне одолжение, не взяв на работу, черт возьми! © FearlessLingonberry / reddit
- На собеседовании меня спросили о моих сильных сторонах. Я назвала чувство юмора. Потом я пошутила. Никто не засмеялся. Меня, тем не менее, взяли. © NotMyCabbagesAgain / reddit
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Однажды мне посреди собеседования показалось, что я перепутала адрес и пришла не туда. Я извинилась, вышла, перечитала бумажку с адресом, спросила секретаря в приемной... и поняла, что все же попала, куда нужно. Прошло более 15 лет, но я все еще съеживаюсь от чувства стыда. Хотя и горжусь, что нашла все-таки в себе силы вернуться. © WeddingElly / reddit
- Во время парковки я случайно заехала на бордюр, врезалась в гигантский декоративный камень, после чего моя машина застряла... Мне удалось вылезти и попасть на собеседование. И все было хорошо, пока меня не спросили, не я ли въехала в камень возле офиса. Я почувствовала, что мое лицо становится ярко-красным, и сказала: «Это я... Пожалуйста, дайте мне эту работу, чтобы я могла починить бампер». © anabananas27 / reddit
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В описании вакансии говорилось, что это современная, веселая и динамичная компания. Во время встречи выяснилось, что они занимаются уборкой жилья психически больных людей. Костюм с галстуком мне не пригодились на этом собеседовании. © BoogieToSomeMarvin / reddit
- Это было мое первое в жизни собеседование. Меня спросили, хочу ли я что-то о себе рассказать, имея в виду мой опыт, навыки и качества. Но я ответила «нет», и на этом собеседование закончилось. Даже спустя 30 лет мне неприятно это вспоминать. © DookieRebelGirl1039 / reddit
- В вакансии было написано, что им требуется внимательный к деталям человек. Я решила продемонстрировать это качество и указала на небольшую грамматическую ошибку в опроснике, который мне выдали перед встречей. Оказалось, что это написал один из присутствующих руководителей. Упс. © bewildered_forks / reddit
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У меня не было достаточно опыта, и собеседование прошло плохо — я и сама это понимала. Однако хуже всего было то, что они разразились смехом, когда я вышла за дверь. Их смех эхом разносился по коридорам. Я плакала всю дорогу домой. © DragonsReverie / reddit
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Меня спросили, кем я вижу себя через 5 лет. Я решил пошутить и сказал, что вижу, как задуваю свечи на праздничном торте по случаю 5-летия работы в их компании. Я начал смеяться, прежде чем смог закончить шутку. А вот они совсем не смеялись. На несколько минут повисло неловкое молчание, прежде чем мы перешли к следующему вопросу. Но я все же получил работу. © derger808 / reddit
А какое собеседование стало самым запоминающимся в вашей жизни?