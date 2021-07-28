Пользователи сети рассказали о нелепых причинах, по которым их невзлюбили учителя

У каждого в школе были моменты, о которых не очень хочется вспоминать даже спустя годы. Обиднее всего, что они связаны с учителями, от которых зависели не только оценки, но и наше эмоциональное состояние. Пользователи Twitter поделились в треде своими искренними историями о том, как однажды учителя повели себя странно, выразив необоснованную неприязнь.

AdMe.ru верит, что авторы этих историй смогут быстрее забыть чувство несправедливости из детства благодаря тому, что рассказали обо всем в сети и получили поддержку.

Любимой книгой моей школьной учительницы литературы были «Алые паруса». Она настолько оскорбилась, когда я написала в сочинении, что мне не понравилось и главный герой там подозрительный, что решила испортить мне все дальнейшие годы. © dramagarbage / Twitter *** Мать никогда не сдавала денег на школьные «шторы» и «шкафы», потому что банально не было денег. За это классная руководительница возненавидела меня на всю жизнь. А еще как-то при всем классе на почве отсутствия денег в моей семье она предложила меня удочерить. © Lilith_Fonteyn / Twitter *** После того как я приехала с отдыха, одна учительница буквально сказала, что тоже хочет по заграницам ездить, а я достала ее. А еще, когда я вернулась из лагеря, она минут 10 перед всем классом распиналась, что то, что мои родители это оплатили, не дает мне права пропускать географию. © chkbao / Twitter *** Не сделала подарок на Новый год учительнице географии, и она мне две двойки стрелочкой в журнале перенесла от другой ученицы, которая ей подарок принесла. Так у меня образовалась тройка в аттестате. © Pikachushik / Twitter



Учительница географии исправила в контрольной «орангутана» на «орангутанга» и снизила оценку. Принес на следующий урок орфографический словарь, раскрытый на нужной странице, и положил ей на стол. (Глупый был и не понимал, что школа не про знания.) © mertvayasoba4ka / Twitter *** В 9-м классе сказала, что не буду проходить ГИА по истории. С тех пор у моего соседа по парте было за самостоятельные 4 и 5, а у меня — дай бог 3 и 4, притом что оба варианта решала я. © dr_zhopius / Twitter *** Голубые глаза... Она буквально сказала, что мне не нужны оценки, потому что таким голубоглазым и светловолосым везет в жизни. И из-за этого она не ставила мне нормальные оценки. Я была в 3-м классе. © PansyPierrot / Twitter *** Я до сих пор не знаю почему, но учительница истории меня недолюбливала. Вам когда-нибудь занижали оценку за то, что у вас слишком подробный конспект? © Dawn_Wine_ / Twitter

Она не разрешала никому выходить в туалет на уроке, все сидели молча в итоге. А я вставала и выходила, когда мне было нужно, даже без ее согласия. Видимо, после этого я стала самой плохой. © *****asus / Twitter *** Одежда. 5 лет меня ненавидели из-за того, что я носила не форму, а джинсы и футболку (как было разрешено директором). Из-за этого мне занижали оценки. © lilitswife / Twitter *** Учительница рисования намеренно валила моего одноклассника, потому что он был очень похож на ее сына-отличника. А ей было интересно, что она будет чувствовать, если ее сын будет двоечником. © blavanderbb / Twitter

Одна моя учительница не любила меня за то, что я слегла в больницу с тяжелым гайморитом и не смогла подготовиться к ее уроку, который был как раз на следующий день после моей выписки. Видите ли, то, что я лежала в больнице, — недостаточно веская причина и я ее не уважаю. © tvorezh / Twitter *** Возненавидела директриса, когда я сдала все ЕГЭ на пятерки и получила золотую медаль, а ее дочь — нет. На выпускном поздравляла сквозь зубы, с траурным выражением лица и глядя в другую сторону. © morgon_god / Twitter *** У нас была учительница химии, которая работала еще с открытия школы. Она на каждом уроке вызывала меня и спрашивала даже то, что мы не проходили. Причина: «слишком умная для блондинки». © casssingv / Twitter *** Учительница родного языка возненавидела меня и еще нескольких одноклассниц из-за того, что мы не стали терпеть истеричные оры о том, какие мы ужасные, и написали несколько докладных. © lillmisfortunee / Twitter