Пользователи сети рассказали о навыках, которыми на самом деле легко овладеть, но все считают по-другому

Создание костра без использования разжигателя или тонны бумаги. Также можно научиться разбираться в ботанике. Просто возьмите справочник по растениям с собой на прогулку, и вскоре вы сможете различать виды деревьев и трав. © CateB9

Программирование. Это выглядит чертовски сложно, но на самом деле это не так. Мне нравится описывать исходный код программного обеспечения как «очень длинный рецепт приготовления». Это просто последовательность шагов, инструкций — одна за другой. Если вы можете написать рецепт приготовления для своего блюда, то вы сможете заниматься программированием. Для ознакомления с синтаксисом языка программирования может потребоваться несколько недель, но, как только вы получите общее представление о нем, на самом деле, все будет просто. © grady_vuckovic

Азбука Морзе. У меня ушел час на изучение. Я читал и записывал, слушая сигналы. © AldwinBaldwin