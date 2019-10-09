Пользователи сети рассказали о навыках, которыми на самом деле легко овладеть, но все считают по-другому
Для достижения мастерства в любом деле требуется много сил, времени и нервов — так мы привыкли думать. Но оказывается, далеко не всегда нужно тратить уйму ресурсов для овладения определенным навыком. Иногда достаточно лишь знания основ, нужной стратегии действий, маленьких хитростей, и — вуаля — вы гений.
Мы в AdMe.ru за разностороннее развитие, поэтому с интересом читали откровения людей, рассказавших о своих умениях, которым они обучились быстро и легко. Хотя принято считать, что это, наоборот, долго и трудно.
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Ремонт бытовой техники. Если проблема всего лишь в поломанной детали (в большинстве случаев именно так), вы можете заказать ее в интернете и посмотреть видео о починке или замене детали на YouTube. Так вы сэкономите приличную сумму денег. Мы несколько раз так ремонтировали наш холодильник, посудомоечную машину и стиральную машину. © hercarmstrong
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Делать домашнее вино. Все, что вам нужно, — это немного виноградного сока, сахара, дрожжей, бутыль и небольшая крышечка для пропуска воздуха. Просто смешайте ингредиенты, накройте крышкой и дайте побродить в течение примерно месяца. © DeathSpiral321
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Играть простые мелодии на гитаре. Вам нужно только научиться использовать некоторые базовые аккорды (например Am, C, G, D, E, Em). И вы легко сможете произвести впечатление на людей, которые ничего не знают об игре на гитаре. © TheBassMeister
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Запоминание целой колоды карт в определенной последовательности. Просто ассоциативно соединяйте определенный образ с каждой картой и стройте историю на основе порядка карт. И после недолгих тренировок вы сможете делать это в течение нескольких минут. © elzell
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Создание костра без использования разжигателя или тонны бумаги. Также можно научиться разбираться в ботанике. Просто возьмите справочник по растениям с собой на прогулку, и вскоре вы сможете различать виды деревьев и трав. © CateB9
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Программирование. Это выглядит чертовски сложно, но на самом деле это не так. Мне нравится описывать исходный код программного обеспечения как «очень длинный рецепт приготовления». Это просто последовательность шагов, инструкций — одна за другой. Если вы можете написать рецепт приготовления для своего блюда, то вы сможете заниматься программированием. Для ознакомления с синтаксисом языка программирования может потребоваться несколько недель, но, как только вы получите общее представление о нем, на самом деле, все будет просто. © grady_vuckovic
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Азбука Морзе. У меня ушел час на изучение. Я читал и записывал, слушая сигналы. © AldwinBaldwin
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Жонглирование. Конечно, делать зрелищные трюки довольно сложно, но просто взять 3 предмета и жонглировать ими нетрудно и не требует много практики. Просто начните с 2 шаров, по одному в каждой руке. Бросьте один в воздух и поймайте его другой рукой. Затем сделайте это снова с другой рукой и другим мячом. Делайте это, пока не почувствуете себя уверенно, затем медленно работайте уже с 3 шарами. И у вас все получится через полдня тренировки. © Gatekeeper-Andy
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Решение головоломки кубика Рубика. Просто найдите в интернете схему сбора и попрактикуйтесь. Это займет всего день, и вы всегда будете знать, как решить эту задачку менее чем за 2 минуты. © ketchupisasmoothie
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Подбрасывать монеты с точностью и скоростью. Хитрость заключается в том, чтобы настроить свою руку так, как будто вы собираетесь щелкнуть, а затем просто вставить монету между большим и средним пальцами. Прицел выполняется локтем, поэтому не делайте бросок, когда щелкнете, или монета упадет прямо на землю. Щелкайте пальцами так сильно, как только можете, сильнее нажимая на монету. Она должна следовать по линии предплечья к локтю и позади него. Это довольно забавный трюк на вечеринке или в офисе. © ashok36
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Пайка. Это кажется безумно сложным, пока вы не поймете некоторые принципы работы: первое — припой обладает магнитным свойством, и поэтому он сам по себе присоединяется к тому месту, куда вы пытаетесь его поместить. И второе: изучите основные свойства некоторых металлов и того, как с ними работать. Это несложно и недолго, так что пайка будет даваться вам легко. © chicagogamecollector
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Массаж. Просто зная, где какие мышцы находятся, как они связаны между собой и что они делают, вы будете уметь снимать боль в конкретном месте. © Bourbone
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Свистеть двумя пальцами. Соедините вместе кончики большого и указательного пальцев в кольцо. Откройте рот и натяните губы на зубы. Отодвиньте язык глубже в рот. Сначала загните кончик языка вверх, чтобы он смотрел по направлению к нёбу. Заведите в рот сомкнутые большой и указательный пальцы, сделайте глубокий вдох и сомкните рот на пальцах. Свистите. © faithful49ers
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Езда на велосипеде без использования рук. Если умеете уверенно сидеть в «седле», то нужно всего пару тренировок, и тело само привыкнет держать равновесие, не задействуя руки. © m0m0-cyr
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Основы работы с фотошопом. Люди платят столько денег за работу над фото в фотошопе и не понимают, насколько это по-настоящему легко. Однажды я заработал $ 300 за проект, который буквально занял у меня меньше 15 минут. Все что я сделал — изучил основы. Просто познакомьтесь с программой, инструментами и немного попрактикуйтесь. © _scythian
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Умножение больших чисел в уме. Хитрость в том, чтобы разбить большое число на 10, 100, 1 000 и так далее. А затем сложить вместе. Например, «15×22»: разбиваем на «10×22» и «5×22» и складываем. Так намного легче и быстрее умножать. © angeldevilbrea
А какими навыками вам было легко овладеть, хотя многие считают, что это сложно и долго?
Фото на превью _scythian / reddit