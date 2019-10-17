Пользователи сети рассказали о моментах, которые разделили их жизнь на «до» и «после». А у вас есть такие истории?

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«У человека всего две жизни, причем вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна», — сказал Конфуций. Один из пользователей Reddit вспомнил эти слова и решил узнать у остальных, после каких моментов к ним пришло осознание данного факта.

На редакцию AdMe.ru многие из этих рассказов произвели неизгладимое впечатление, и мы решили показать их своим читателям. Пусть эта статья, а не какие-то неприятные события, позволит вам взглянуть на свою жизнь под другим углом и поможет получать больше удовольствия от каждого ее момента.

Моя вторая жизнь началась после того, как я поняла, что веду себя как стандартная отвратительная «бывшая», и немедленно прекратила это. © im_carrot / Reddit

На прошлой неделе у моего коллеги случился сердечный приступ и он умер в нашей столовой. Я не был знаком с ним лично, но все равно наблюдать это было ужасно. Ему было всего 20 лет — чуть моложе меня и немного более тучного телосложения. Это заставило меня следить за здоровьем и своим весом, наконец обратить внимание на периодически возникающие боли в груди и пройти обследование у врача. © Auesis / Reddit

Я обратилась за помощью к психологу. Раньше я думала, что жизнь — отстой, а все окружающие только притворяются, что счастливы, потому что счастья не существует. С момента полового созревания и до 40 лет я жила в депрессии и с полным отсутствием самоуважения. Но при этом понимала, что мои проблемы слишком ничтожны по сравнению с проблемами окружающих, поэтому не искала помощи. Это было ошибкой. Ведь когда я начала работать с психиатром, мы подобрали эффективные лекарства, и теперь каждое утро я просыпаюсь с ощущением легкого счастья. © DBAinBama / Reddit

В 9 лет, когда со мной впервые случилась мигрень. Постепенно я понял, что вся моя последующая жизнь будет наполнена этой болью. Но это заставило меня ценить моменты, когда я нахожусь в нормальном физическом состоянии. © Elike09 / Reddit

Я работал на совершенно ужасной работе с постоянными стрессовыми ситуациями и низкой зарплатой. Но 5 лет назад я понял, что не должен быть таким несчастным. Я уволился, купил велосипед и 2 месяца колесил по континентальной части США. Это было лучшее решение из всех, когда-либо принятых мною. Когда я вернулся, я начал смотреть на жизнь совершенно иначе. © readycent / Reddit

Несколько месяцев назад моя мама упала с лестницы. Я звала ее, но она не отвечала, и я позвонила в неотложку. Сейчас с мамой все в порядке, но мысль о том, что я могла ее потерять, потрясла меня так сильно, что я начала больше ценить свою жизнь. Ведь живем мы только один раз, и надо успеть как можно больше. Я начала правильно питаться и больше времени уделять школе. И жизнь с тех пор начала налаживаться. © Iopdev / Reddit

Я неожиданно потерял маму 2 месяца назад. Я работаю в сфере здравоохранения и часто сталкиваюсь со смертью. Но когда из жизни уходит кто-то близкий, это другое. Она должна была еще столько всего успеть. Не хочу, чтобы однажды со мной произошло то же. И не хочу прожить свою единственную жизнь несчастным. Начал тренироваться и делать то, чего раньше не пробовал. © Alec_Guinness / Reddit

Со мной произошел несчастный случай во время деревообработки чуть больше 2 лет назад. В результате я потерял левый указательный палец. Это заставило меня осознать, что не такой уж я неуязвимый. © Kurchok / Reddit

2 месяца назад один из моих лучших друзей во время нашей совместной поездки в Токио узнал, что у него диабет 1-го типа. Он просто упал в нашей квартире, и мы вызвали скорую. Один приятель из нашей компании поехал в больницу вместе с ним. Он позвонил нам оттуда и попросил срочно приехать, потому что наш товарищ умирал. К счастью, его все-таки спасли, и сейчас он лежит в больнице в Нидерландах. Но эта ситуация заставила меня понять, как драгоценна жизнь, и научила ценить каждое мгновение. © Baelysium / Reddit

После перенесенного инсульта я стал гораздо решительнее действовать здесь и сейчас. © 4737CarlinSir / Reddit

Я играл на гитаре в течение последних 5 лет, и это было моей огромной страстью. А 2 недели назад я потерял равновесие, когда поднимался на платформу, упал и повредил сухожилия на левой руке. До меня долго не доходило, что произошло, и опомнился я только тогда, когда вышел от врача. Я понял, что остаток своей жизни проведу с неслушающейся левой рукой, а моя главная страсть в жизни потеряна. © inuit7 / Reddit

Закончив среднюю школу, я понял, что ничего из себя не представляю: никаких интересов, полезных навыков или хобби. Неудивительно, что все мои свидания заканчивались провалами. Провел последние несколько лет, стараясь изменить ситуацию. © NotABurner2000 / Reddit

Были ли в вашей жизни моменты, которые разделили ее на две части?