Пользователи сети рассказали о моментах из своей жизни, когда они не на шутку перепугались
«Я плыл один в море в кромешной тьме в 800 м от берега, когда почувствовал, что кто-то коснулся моей ноги» — так начинается история пользователя Reddit о самом сильном испуге, который он когда-либо пережил. Этот комментарий появился под постом, в котором людей попросили поделиться моментами из их жизни, ставшими причиной стопроцентного ужаса. И там можно найти немало действительно пугающих случаев.
От некоторых комментариев у редакции AdMe.ru по коже пробежали мурашки. К счастью, все те истории закончились хорошо.
- Однажды меня разбудили мои собаки, которые буквально сходили с ума и заливались лаем. Я обнаружил, что мой дом горит. К тому моменту, как я встал с кровати, пламя уже охватило лестницу и я не знал, как выбраться из этой западни. В итоге я бросил своих собак в окно, а после выпрыгнул сам. Мы остались невредимы, но я никому не пожелал бы испытать такое. © Chicagospawn6 / Reddit
- Я была одна дома со своими дочерьми полутора и трех лет. Они принимали ванну, а я стояла рядом на коленях, как вдруг почувствовала какой-то хлопок в своем сердце. Я помню, как думала только о том, чтобы вытащить девочек из воды. Все остальное не имело значения. Я справилась и вызвала себе скорую. В больнице выяснили, что у меня сгустки крови в обоих легких и в одном колене. Врачи предположили, что один из сгустков оторвался и прошел через сердце. В общем, большая удача, что я осталась жива. Сейчас принимаю препараты для разжижения крови. © mkrzemin / Reddit
- Жена и сын уехали за город, а я остался один дома и решил принять душ, не закрыв при этом дверь ванной комнаты. И вдруг я увидел голову человека, который медленно прошел мимо дверного проема. Было в его неспешной походке что-то ужасное и угрожающее: словно он отлично знает, что я здесь, но ему плевать. Я собрал остатки мужества, чтобы выйти из душа и посмотреть, кто вломился в мой дом. В общем, «голова» оказалась всего лишь слегка сдувшимся гелевым шаром моего сына. Да-да, меня до смерти перепугала детская игрушка. © Malthus1 / Reddit
- Я была в токсичных отношениях с человеком, страдающим несколькими психическими заболеваниями. Однажды мы ехали домой, и в дороге он начал говорить о том, что я падший ангел, а он избран богом для того, чтобы доставить меня обратно на небеса. Он разогнался на машине и собирался врезаться в бетонную стену. А я в этот момент думала, стоит ли мне выпрыгивать на ходу, или молиться, чтобы меня спасла подушка безопасности. Он нажал на тормоз в последний момент, когда я уже была готова открывать дверь и прыгать. © heros_soup / Reddit
- Я проснулся от ощущения, что кто-то сел на мою кровать. Затем я увидел, как шевелится моя сумка, стоявшая на стуле, и снова почувствовал движение на кровати. Едва набравшись смелости, чтобы включить свет, я увидел, что в моей постели сидит огромная крыса. © akewang1 / Reddit
- Мы ехали на Аляску и вдруг увидели, как на дорогу вышла медведица с двумя медвежатами. Мы были в пикапе, толщина кузова которого не больше, чем у консервной банки. Медведица повернулась в нашу сторону и приняла защитную позу. Я побоялся, что моя попытка сдать назад еще больше ее разозлит, поэтому решил посто не двигаться с места. Нам показалось, что мы сидели так целую вечность, пока медведи не скрылись в лесу. © es330td / Reddit
- Я выполнял рейс на пассажирском самолете. Мы находились примерно в 1,5 км над землей и вскоре должны были сесть в небольшом аэропорту. В том районе была гроза, из-за которой на какое-то время мы оказались в зоне нулевой видимости. Направление ветра относительно траектории полета изменилось, и в итоге, как было, с задранным носом, судно начало падать. Мы со вторым пилотом старались делать все так, как нас учили, но в голове у меня была только одна мысль: где-то здесь есть холм, на котором я погибну. Нам удалось выправиться, когда до земли оставалось чуть больше 100 м; мы начали подниматься. Но так страшно, как в тот момент, мне еще никогда не было. © 121guy / Reddit
- Я ехал домой на велосипеде по довольно оживленной дороге. Я добрался до спуска и начал набирать скорость, когда увидел коричневую змею (она считается крайне опасной), лежащую поперек велосипедной дорожки. Менять траекторию было поздно, рядом со мной проносились машины. Но я все-таки сумел как-то увернуться и не наехать на змею. Спустя 50 м, когда я уже думал, что был в безопасности, вдруг услышал громкое шипение в области велосипедных колес и почувствовал, как что-то коснулось ноги. Я был уверен, что змея каким-то образом догнала меня, но оказалось, что лопнула шина. © danpra / Reddit
- Как-то я пыталась заправиться в полной глуши. Я нашла заправочную станцию, но насосы на ней не работали. Тогда рядом со мной остановился незнакомый парень, который сказал, что колонки не работают после 8 вечера, но предложил мне закачать пару галлонов топлива из своих запасов. Я согласилась, он был милым и вежливым до тех пор, пока не начал качать топливо. Его манера речи быстро переменилась. Он сказал, что я хорошо выгляжу, и начал нести всякие непристойности. От такой смены его поведения у меня по спине пробежал холодок, я была уверена, что этот человек опасен. Все усложнялось тем, что вокруг нас были только пастбища с густой травой, так что в случае опасности мне бы даже некуда было бежать. В итоге он все-таки закончил качать топливо, спросил, где я живу и работаю, и наконец уехал. © Gutinstinct999 / Reddit
- Я уже собирался лечь спать в постель к своей девушке, как вдруг закашлялся и понял, что отхаркиваю кровь. Я добежал до ванной, облокотился на раковину и пытался дышать, но каждый вдох заканчивался тем, что я отхаркивал еще больше крови. Я уже смирился с тем, что умираю, но спустя примерно 40 минут это прекратилось. В больнице у меня обнаружили лимфому Ходжкина. Мне помогла химиотерапия, и я излечился с минимальными последствиями для организма. Но это было самое страшное время в моей жизни. © emf3rd31495 / Reddit
- Я катался на американских горках, и наш вагончик застрял на вершине мертвой петли. На устранение неполадок потребовалось около 5 минут, и все это время мы висели на большой высоте вниз головой. Я был ребенком, и мне было очень страшно. © Bulletbill7597 / Reddit
- Однажды мне позвонила мама и предупредила, что из вестибюля пропала копия ключей от нашей квартиры. Она подозревала, что кто-то может быть в нашем доме. Дело в том, что ее звонок раздался именно тогда, когда я открыла дверь и собиралась зайти домой. К счастью, там никого не было. Но мне было очень страшно. © the_soup_whisperer / Reddit
Я плыл в море примерно в 800 м от берега в кромешной тьме и вдруг почувствовал, что моей ноги кто-то коснулся. Это была ушастая аурелия — довольно безобидная медуза. И напугала меня не она, а то, что в местах скопления этих существ обычно обитают дримонемы — медузы крайне опасные. Однажды я видел своими глазами, как ужаленная этим морским обитателем девушка едва не умерла. И тут меня захлестнула паника. Я понял, что, если меня коснутся щупальца дримонемы, я утону.
Спустя 15 минут меня подобрали знакомые на лодке. К тому моменту паника настолько охватила меня, что мышцы буквально превратились в желе. Парням пришлось затаскивать меня в лодку, потому что я не мог подняться. © JustAFluffyTail / Reddit
А у вас есть истории о том, как вы испытали ни с чем не сравнимый ужас, но в итоге все обошлось?
Фото на превью It / New Line Cinema