Пользователи сети рассказали о моментах из своей жизни, когда они не на шутку перепугались

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Я плыл один в море в кромешной тьме в 800 м от берега, когда почувствовал, что кто-то коснулся моей ноги» — так начинается история пользователя Reddit о самом сильном испуге, который он когда-либо пережил. Этот комментарий появился под постом, в котором людей попросили поделиться моментами из их жизни, ставшими причиной стопроцентного ужаса. И там можно найти немало действительно пугающих случаев.

Я плыл в море примерно в 800 м от берега в кромешной тьме и вдруг почувствовал, что моей ноги кто-то коснулся. Это была ушастая аурелия — довольно безобидная медуза. И напугала меня не она, а то, что в местах скопления этих существ обычно обитают дримонемы — медузы крайне опасные. Однажды я видел своими глазами, как ужаленная этим морским обитателем девушка едва не умерла. И тут меня захлестнула паника. Я понял, что, если меня коснутся щупальца дримонемы, я утону.

Спустя 15 минут меня подобрали знакомые на лодке. К тому моменту паника настолько охватила меня, что мышцы буквально превратились в желе. Парням пришлось затаскивать меня в лодку, потому что я не мог подняться. © JustAFluffyTail / Reddit