Пользователи сети рассказали о методах засыпания, которые помогают им лучше снотворного
Примерно каждый третий человек имеет проблемы со сном, а многие из этих людей испытывают их регулярно. Похоже, наш мозг просто перестал ассоциировать кровать со сном: лежа на ней, мы смотрим фильмы, читаем, залипаем в гаджеты, даже кушаем иногда. Пользователь Reddit создал ветку, где попросил людей поделиться их способами быстро уснуть. Судя по ответам, это совсем не сложно.
AdMe.ru собрал самые популярные методы, эффективность которых подтвердили многие пользователи.
- Я считаю от 99 в обратном порядке. Ключевой момент — считать очень медленно. Назвали 99, выдержите долгую паузу, затем следующее число. Самое маленькое число, до которого я досчитывал, — 50–60, но обычно я засыпаю где-то на 80. Пока не придумал этот способ, ворочался в кровати часами. © Neapola
- Сочиняю разные истории в своей голове. Ставлю себя на место любимых персонажей разных произведений и все такое. Правда, иногда это заходит так далеко, что я не могу уснуть, если сюжет получается слишком увлекательным. Я уже даже начала писать две книги. © JessicaLewerin
- Я опробовал метод, который, по словам отца, используют солдаты армии США. Теперь я засыпаю почти сразу, хотя раньше мне требовалось около 20 минут. Начиная с ног, они постепенно фокусируются на разных частях тела и думают об их расслаблении. Так проходят одну за другой — до головы, а после стараются больше ни о чем не думать. Спустя 10 секунд они засыпают. © Jakeeee_15
Надпись на книге: «Как хорошо спать».
- Попробуйте поиграть в «слова» с самим собой. Придумываете тему и слово на нее, а затем еще одно, но уже начинающееся на первую букву первого и так далее. Например, тема «растения». Первое слово — «одуванчик» (на «к»), второе — «кориандр». Или можно брать по очереди каждую букву алфавита. © MrVisible
- Проиграйте в памяти прошедший день. Начиная с того, как вы утром проснулись, попробуйте детально вспомнить все его основные события. Обычно люди засыпают еще до того, как дойдут до вечера. © SplitFireify
- Создайте вечерний ритуал. Придумайте какие-то привычные действия, после которых вы закроете глаза и будете пытаться уснуть. Да, основная проблема метода в том, что сначала действительно придется «пытаться», но потом ваш организм сам будет реагировать на привычный сигнал ко сну. Например, даже если ничего не делать (особенно не брать в руки гаджеты) после вечерней чистки зубов, то спустя 1–2 недели ваше тело будет воспринимать ее как сигнал ко сну. © LtnSkyRockets
- Техника, которую я называю «478». Сначала 4 секунды вдыхаешь воздух, затем 7 секунд держишь его в легких и, наконец, выдыхаешь в течение 8 секунд. Также пытайтесь максимально расслабиться, делая это. © nosananas
- Выберите фильм или сериал, который вы хорошо помните. Вспомните последнюю сцену, затем предыдущую — и так до самых вступительных титров. Правда, до них дело, скорее всего, не дойдет.
- Включаю белый шум. Мало того, что помогает уснуть, так еще это золотая середина между музыкой и тишиной на работе: вас не отвлекают слова и мелодии, но при этом вокруг не настолько тихо, чтобы был слышен звук часов или стук собственного сердца. © Kingra007
- Попробуйте лежать с закрытыми глазами и открывать их на полсекунды раз в 10–15 секунд. Будто вы моргаете, но наоборот. Странно, но это работает.
- Сконцентрируйтесь на своем дыхании, на каждом вдохе и выдохе. Да, ваш мозг то и дело будет подкидывать какие-то странные идеи и отвлекаться, но с практикой придет умение быстро его останавливать. © oorioles09
- Попробуйте последовательно увидеть все цвета радуги и убедить себя в том, что вы уснете после того, как увидите ее целиком. Проще всего представить какой-то предмет, ассоциирующийся с цветом. Например, красная футболка, оранжевый апельсин и так далее по всем цветам. В конце представьте радугу и держите этот образ в голове, пока не уснете.
- После этой техники меня уже не согнать с кровати. В течение минуты моргайте так быстро, как только можете. Глаза сильно устанут, и вы легко сможете заснуть. © MrsNacho8000
А вы испытываете трудности со сном? Поделитесь своими методами быстрого засыпания.
Фото на превью aymbrbr / reddit, nosananas / reddit