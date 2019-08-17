Пользователи сети рассказали о методах засыпания, которые помогают им лучше снотворного

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Примерно каждый третий человек имеет проблемы со сном, а многие из этих людей испытывают их регулярно. Похоже, наш мозг просто перестал ассоциировать кровать со сном: лежа на ней, мы смотрим фильмы, читаем, залипаем в гаджеты, даже кушаем иногда. Пользователь Reddit создал ветку, где попросил людей поделиться их способами быстро уснуть. Судя по ответам, это совсем не сложно.