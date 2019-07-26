Пользователи сети рассказали о худшем, что слышали в ответ на «Я тебя люблю»

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Опыт безответной любви должен быть у каждого человека. А иначе как еще понять, о чем поется в миллионе с лишним песен? Ну а если серьезно, то у каждого из нас есть своя история неразделенной любви и все мы ее благополучно пережили, не так ли? Так что мама была права, говоря, что время лечит. Теперь об этом моменте в жизни можно вспоминать с улыбкой, особенно если немного постараться.