Пользователи сети рассказали о худшем, что слышали в ответ на «Я тебя люблю»
Опыт безответной любви должен быть у каждого человека. А иначе как еще понять, о чем поется в миллионе с лишним песен? Ну а если серьезно, то у каждого из нас есть своя история неразделенной любви и все мы ее благополучно пережили, не так ли? Так что мама была права, говоря, что время лечит. Теперь об этом моменте в жизни можно вспоминать с улыбкой, особенно если немного постараться.
Недавно на Reddit появился тред, автор которого решил узнать, какой вариант ответа на фразу «Я люблю тебя» претендует на звание худшего. Пользователи сети ринулись вспоминать истории о том, что им доводилось слышать или говорить в ответ на эти три слова. А мы в AdMe.ru решили пересказать их вам.
- Когда мой муж впервые признался мне в любви, я ответила: «Фу! Почему?» В этом месяце исполнилось 9 лет как мы женаты. © _weALLfloat
- «...а я люблю проводить время с тобой». © NDrewRndll
- В школе был парень, который после моего признания встал, пересел на пять парт дальше от меня и накинул капюшон на голову. Это считается? Кстати, вскоре после этого он начал встречаться с моей лучшей подругой. © redacted_and_lost
- «Не надо». © eint88
- «Это все усложняет», — ответила я своему парню в колледже после того, как выпила слишком много «Маргариты» в День всех влюбленных. © Orange_Prius
- Сказал: «Увидимся на химии», а потом хлопнул дверью перед моим лицом. © Klaudiapotter
- «Я голоден, пойдем что-нибудь съедим». © Kir0v
- «Это мило», — сказала она, а на следующий день рассталась со мной. © FlayBae
- «А я люблю твою сестру». © Cakecakesoda
- Сказала парню, по которому сохла, что люблю его, а он мне такой: «Да, я в курсе». Мне пришлось уточнить у него, любит ли он меня тоже или бросает меня. Короче, это был неловкий момент. Теперь мы встречаемся. © IreneRguez
- «Я не думаю, что мы можем стать больше чем просто друзьями», — сказала она. «Странно, да, что ты не можешь ответить взаимностью человеку, который тебе, казалось бы, подходит?» — сказала она. «Это все так запутанно», — сказала она. «Но ты хороший парень, ты обязательно найдешь себе подходящую девушку», — сказала она. «И она будет гораздо лучше меня», — сказала она. И чем дальше она продолжала, тем сильнее у меня разбивалось сердце. © Mr_Demtia
- У меня был друг, который однажды ни с того ни с сего заглянул мне в глаза и заявил, что любит меня. В ответ на это я неловко улыбнулась, а потом наградила его тишиной. © takho__
- «Спасибо». © BigRedoco
- Мне как-то одна женщина на мое признание тоже ответила «спасибо». Теперь, когда мы женаты, я частенько припоминаю ей это. © DeuceSevin
- «Я люблю тебя и всех вас, ребята, тоже!» © PerfectPhoenix
- «Это твои личные проблемы». © muwtu
- «Ты произносишь это как-то неискренне». Моя бывшая повторяла эту фразу не один раз, разбивая тем самым мне сердце. Думаю, она хотела, чтобы мое признание было более романтичным. © ryosei
- «Я тоже тебя люблю. [Пауза]. Но как друга. [Пауза]. Как лучшего друга». © ericaasj
- «У меня новый телефон, это кто?» © Edymnion
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Моя 8-летняя дочь как-то ответила жене на это: «Хотела бы я сказать то же самое». © iamnotfuckingsorr
- А моя 7-летняя дочь однажды сказала: «Я люблю тебя, мама», а потом повернулась ко мне и добавила: «Тебя, пап, я не люблю, но ты мне нравишься». © nutral7
- Моя жена сказала своему 4-летнему племяннику, которого она не видела 2 года, что любит его, и он ответил: «Почему? Мы не друзья». © PTech_J
А что вам доводилось слышать в ответ на эти три сокровенных слова?
Фото на превью iamnotfuckingsorr / Reddit