Пользователи сети рассказали о 15+ семейных тайнах, которые они предпочли бы не знать

У моей тети аж 6 детей, и не всегда им хватает денег на жизнь. Но наша бабушка почему-то решила жить именно у нее, а не у других своих детей. Оказалось, все неспроста. Когда-то давно тетя с мужем уговорили бабулю переписать на них дом и ее имущество, а затем неудачно вложились, потеряв абсолютно все. А теперь она попросту расплачивается за свою ошибку, и никто из родственников ей не помогает деньгами. © Alex9Andy / Reddit

Когда мне было 10 лет, мама включила шоу Опры Уинфри, эпизод про усыновление. И сказала: «Посмотри внимательно, а потом поговорим». Я была в ужасе, подумав, что меня удочерили. Но оказалось, что у мамы до меня было 2 детей. Она была слишком молода и отдала их своей сестре. Также мама разорвала все связи с семьей, поэтому я никогда не видела своих «кузенов». © _KingMoonracer / Reddit