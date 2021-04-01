Пользователи сети рассказали о 15+ семейных тайнах, которые они предпочли бы не знать
У каждого из нас есть какой-то секрет. Кто-то скрывает рецепт пирога, на самом деле купленного в магазине, а кто-то — свою тайную семью и детей. Для других лишь ближе к 40 годам становится открытием, что их родители не женаты или что любимый кузен на самом деле приходится им дядей. Все эти люди живут рядом с нами, и похожий список можно продолжать до бесконечности.
Мы в AdMe.ru нарвались на тред, в котором пользователи Reddit раскрывают подобные семейные секреты. Трудно даже представить, что у людей бывают такие скелеты в шкафу.
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Как-то в Facebook мне написал парень и удивил своим вопросом. Ему было интересно, связан ли я как-то со своим отцом. Просто у нас фамилия одинаковая, а она очень редкая. Так я узнал, что у меня есть сводный брат. До этого момента я буквально восхищался папой, поэтому спросил, правда ли это. На что получил неутешительный ответ «Вполне может быть» и просьбу не рассказывать маме. Естественно, я не сдержал язык за зубами, но мама ответила, что знала обо всем. © Apatches / Reddit
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Мои родители расстались, когда мама была беременна мной. Это она бросила отца, тем не менее каждый год на протяжении 14 лет я получала открытку с поздравлениями и деньгами от папы. И как же я расстроилась, когда узнала, что эти письма мне отправляли мама с дедом. © Kikistiel / Reddit
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Моя бабушка годами скрывала от своих невесток рецепт вкуснейшего пирога. Как оказалось, этот пирог она постоянно покупала в местном магазине. © girllock / Reddit
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Когда-то давно бабушке не понравился муж моей мамы. Так они перестали общаться, а бабуля еще и вычеркнула маму из завещания: ей должен был достаться дом. Из-за этого дома, к слову, вся семья переругалась. Печально, что позже родители развелись, а маме пришлось одной ухаживать за больной бабулей и после самостоятельно организовывать похороны. И это не было услугой за услугу: она так и не получила тот дом, который мог бы стоить миллионы. © food***reddit / Reddit
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Мой папа служил во флоте на Филиппинах и так встретил маму. Она забеременела и переехала к нему — ждать любимого из армии. И тут папа выдал: «Дай развод, я встретил другую». Мать в слезы, семья в шоке, а дядя не растерялся. Он полетел к своему брату и каким-то образом уговорил того вернуться. Я узнал это в 11 лет, когда родители разводились. © MontegoBarbados / Reddit
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Лишь в 20 лет узнал, что мой кузен на самом деле был мне дядей, а моему отцу сводным братом. Как оказалось, дедушка однажды закрутил роман с женой своего старшего сына. И мне даже думать об этом безумно. © Sweet-Cardiologist / Reddit
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У меня есть очень странная семейная история. Сестра моей мамы вышла замуж за одного парня. Примерно в то же время женился и ее брат. Конфуз в том, что супругой стала сестра его свояка. Так они все стали кузенами, а у их детей теперь общие бабушки и дедушки. © sgarfio / Reddit
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Всегда было интересно, почему у родителей нет свадебных фото. Думал, мы обычная семья, фамилия у нас одна. Лишь когда стукнуло 40, я узнал, что у них даже не было свадьбы. Мама просто взяла другую фамилию и продолжила жить прежней жизнью. Родители так и вовсе думали, что я знал об этом всегда. © L1A1 / Reddit
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Каждый год бабушка со своими сестрами устраивает так называемый день сестры. Они всемером собираются, гуляют и празднуют. Эта традиция у них из детства. Но странно то, что одну сестру ни разу не звали на праздник, она даже не знает о его существовании. Это глупо и незаслуженно, а началось все с того, что эта сестра что-то взяла у другой и попросту забыла вернуть. © Whooptidooh / Reddit
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Однажды я поняла, что не похожа ни на родителей, ни на братьев с сестрами. Спросила об этом у мамы, та отмахнулась, папа тоже, и я начала копать самостоятельно. Лишь спустя время мне все честно рассказали. Мама мне родная, а вот настоящий папа у меня другой, и, как оказалось, он все еще хочет меня вернуть. © RayVen001 / Reddit
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Мой дед был по уши влюблен в свою первую девушку. Но неожиданно бросил ее и женился на другой — на моей бабуле. Вместе они воспитали 3 детей и внезапно развелись: дед ушел к бывшей. Как оказалось, это моя бабушка распустила слух о том, что первая любовь дедушки была неверной. Вероятно, он тоже узнал об этом. © 568A / Reddit
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У моей тети аж 6 детей, и не всегда им хватает денег на жизнь. Но наша бабушка почему-то решила жить именно у нее, а не у других своих детей. Оказалось, все неспроста. Когда-то давно тетя с мужем уговорили бабулю переписать на них дом и ее имущество, а затем неудачно вложились, потеряв абсолютно все. А теперь она попросту расплачивается за свою ошибку, и никто из родственников ей не помогает деньгами. © Alex9Andy / Reddit
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Когда мне было 10 лет, мама включила шоу Опры Уинфри, эпизод про усыновление. И сказала: «Посмотри внимательно, а потом поговорим». Я была в ужасе, подумав, что меня удочерили. Но оказалось, что у мамы до меня было 2 детей. Она была слишком молода и отдала их своей сестре. Также мама разорвала все связи с семьей, поэтому я никогда не видела своих «кузенов». © _KingMoonracer / Reddit
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Когда я была маленькой, бабушка приехала жить к нам. Конечно, она любила внуков и хотела проводить с нами больше времени. Но главная причина ее переезда в другом. Ее сын, наш дядя Рой, — ужасный человек, он вынудил бабушку переписать на него дом, отобрал все деньги якобы на ремонт, в результате чего она стала бездомной. © susmantha / Reddit
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В детстве к нам приехали жить мои двоюродные братья. Было весело, будто каждый день у меня с ночевкой остаются друзья. Намного позже я узнал, что их забрала служба опеки, так как их мать некоторое время была не в себе. И жили они у нас потому, что моя мама их пустила, ожидая момента, пока сестра поправится. К слову, сейчас и у тети, и у кузенов все хорошо. © lllSnowmanlll / Reddit
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В молодости моя бабушка завела роман на стороне и сбежала от деда. А как забеременела, вернулась, и они вместе вырастили девочку. Ни мой отец, ни его братья с сестрами не знали об этом, пока не стали старше. И я даже не уверен, что моя тетя знала правду. © icecreamburgers / Reddit
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Я узнал, что мои родители женились по расчету. Они никогда по-настоящему не любили друг друга, но вместе им было удобнее воспитывать детей. Как же я им благодарен за то, что они не расстались и подарили нам с братом отличное детство. © ***hase24 / Reddit
А у вас есть подобные скелеты в шкафу? Смогли бы вы столь же смело о них рассказать?