Пользователи сети рассказали, какое поведение способно моментально отбить у них желание встречаться
Знакомства, свидания, попытки выстроить отношения — это всегда увлекательный, но и очень ответственный процесс. Ведь при всей нашей склонности обманываться и идеализировать предмет своего воздыхания, никому впоследствии не нравится сталкиваться с проблемами, связанными с несовпадающими темпераментами, и переживать болезненные разрывы.
Так, героев нашей подборки спросили, что способно вызвать у них отторжение и погасить интерес в романтических отношениях. И неожиданно это стало не только ценным сборником признаков, на которые стоит обращать внимание при общении с человеком, но и инструкцией, как не нужно вести себя самому. Все эти сведения показались нам в AdMe.ru довольно занятными. Интересно, что в итоге скажете вы на этот счет.
- Около 5 лет назад после разрыва отношений я провела 3 месяца на сайтах знакомств, соглашаясь встретиться почти с каждым парнем. В конечном счете я побывала почти на 20 свиданиях и буквально каждый раз оставалась разочарована тем, что они просто выговаривались, но не говорили со мной. То есть я задавала вопросы о жизни, интересах, увлечениях, они заводили монолог минут на 10 и замолкали. Я пыталась поддержать диалог и спрашивала еще больше о том, что они рассказали, чтобы наладить связь. Они игнорировали это и просто снова говорили о себе на отвлеченную тему. И при этом не задавали мне ни единого вопроса в ответ. © Grasshopperontheroad / Reddit
- Когда мне говорят «Я тебя люблю» на первом свидании. Это жутковато. © MegaTitusRex / Reddit
- Не выношу людей, которые постоянно пытаются вызвать жалость. Одно дело, когда тебе иногда требуется объективная поддержка, но совсем другое, когда из себя вечно делают жертву — это своего рода манипуляция, призванная привязать тебя. Я долгое время переживала так за одного парня, но, когда мне потребовалась ответная эмоция, ее не последовало. © avalrose / Reddit
- Если обращаешься к человеку с проблемой, а он переводит тему на себя. © Wikrin / Reddit
- Когда совершают тупые поступки. К нашей компании как-то раз присоединился новый парень. Очень приятный. Привлекательный. Но в баре он вынул жвачку изо рта и приклеил под столешницу. Серьезно? Мерзость. © MoonieNine / Reddit
- Я пригласил коллегу, с которой мы хорошо общались, на ужин. Все было довольно мило, пока речь не зашла о стоматологии. Она спросила о том, есть ли у меня пломбы, а потом и вовсе потянулась ко мне, сказав: «Открой рот, я хочу посмотреть». У меня было полное ощущение, будто я конь на выставке. А в целом я подозреваю, что она прикидывала, насколько финансово выгодно брать меня в качестве своего парня. С тех пор между нами не могло быть ничего большего, чем дружба. © NiceGuy29 / Reddit
- Не люблю, когда на свидании говорят фразы вроде «Я знаю, что я придурок / стерва». Ну... окей, поверю на слово. © fashionablypunctual / Reddit
- Не люблю, когда осуждают других и вообще делают выводы, не разобравшись в ситуации. Еще хуже может быть, только если оба этих качества сочетаются в одном человеке. Когда-то я уже обжегся на этом. Если человек склонен думать о людях плохо, я не хочу ни мириться, ни бороться с этим. © adrianmonk / Reddit
- Отталкивает, когда у человека будто нет своего мнения, голоса. Когда на все вопросы сыплются ответы вроде «Мне все равно» или «Я не знаю». Господи боже, я же пытаюсь узнать тебя лучше, чтобы общаться. Скажи хоть что-то! © SendRamenNudies / Reddit
- Когда не осознают разницу между тем, что значит быть веселым и быть несносным. © Avid_Vacuous / Reddit
- Не люблю, когда человек зациклен на прошлых отношениях. Причем чаще всего люди не осознают, насколько много и беспочвенно упоминают своих бывших, а когда пытаешься на это намекнуть, тебя сразу обвиняют в том, что ты не уверен в себе. Но, серьезно, мне неинтересно, что заказывал твой бывший в кафе, в котором мы сидим, или какой его любимый фильм и вообще что бы то ни было еще, если это напрямую не связано с тобой. Грустно, что при этом зацикленность человека на бывшей любви видят все вокруг, кроме него самого. © the_frisky_dodo / Reddit
- Не люблю людей, которые не умеют вести себя в обществе и которых не волнуют ничьи чувства, кроме своих. © Fucky0uthatswhy / Reddit
- Ходила на свидание с парнем, который не замолкал 90 % времени, причем 85 % разговоров было о том, как много он зарабатывает, как много он потратил на свою бывшую жену, про его классные тачки... Интересно, что забрала его именно я, потому что у него не было возможности подъехать. А в конце он еще искренне удивился, когда я отказалась проводить с ним ночь и просто высадила у его дома. Больше мы никогда не виделись. © karona93 / Reddit
- Когда получают удовольствие от унижения других людей и их увлечений. © Boiger_Dog / Reddit
- Меня настораживает, когда человек отзывается обо всех своих бывших как о «токсичных» или «сумасшедших». Всем нам раз-другой в жизни попадаются придурки, но не может быть, чтобы ВСЕ были такими. © HalfDrowBard / Reddit
- Мы сидели в баре, и она предложила сыграть в игру, когда придумываешь истории о незнакомцах вокруг. Отличная идея, чтобы узнать друг друга лучше и расслабиться. Но она быстро выбила из меня все веселье, когда начала говорить ужасно жестокие вещи без особых на то причин. Было ощущение, что она проецирует какие-то собственные проблемы на этих людей. Например, в баре сидел одинокий парень, и, скорее всего, он ждал кого-то, но она сразу же предположила, что он лузер, у которого нет друзей и который ненавидит свою жизнь. После этого вечера я моментально потерял к ней интерес. © -eDgAR- / Reddit
- Неприятный запах изо рта. © malibu-gold / Reddit
- Когда у человека нет романтической заинтересованности во мне. © AelixD / Reddit
- Как-то раз наблюдал сцену, когда девушка делилась чупа-чупсом со своей собакой. То есть ей не просто надоело и она отдала собаке доесть — нет, она именно обсасывала его, потом давала псу, потом снова облизывала сама, и так пока он не закончился. Отвратительно. Я люблю животных, обожаю своего, но определенно должна быть какая-то грань, которую не стоит пересекать. © Gonzostewie / Reddit
- Я считаю, что нельзя иметь отношений с человеком, который ставит перед тобой ультиматум: либо давний друг, либо он. © NeighburhoodNigglet / Reddit
- Когда выясняется, что у человека есть ребенок. Я знаю, что об этом не принято говорить открыто, но это правда. Я абсолютно не готов к детям на данный момент. Поэтому неважно, насколько мне нравится девушка, я не смогу это принять. © [deleted] / Reddit
Расскажите, какие из перечисленных причин вызвали в вас резонанс и почему? В частности, что вы думаете о людях из последнего пункта, которые отказываются от отношений, если узнают, что у их пассии есть ребенок?