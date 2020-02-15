Пользователи сети рассказали, какое поведение способно моментально отбить у них желание встречаться

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Знакомства, свидания, попытки выстроить отношения — это всегда увлекательный, но и очень ответственный процесс. Ведь при всей нашей склонности обманываться и идеализировать предмет своего воздыхания, никому впоследствии не нравится сталкиваться с проблемами, связанными с несовпадающими темпераментами, и переживать болезненные разрывы.

Так, героев нашей подборки спросили, что способно вызвать у них отторжение и погасить интерес в романтических отношениях. И неожиданно это стало не только ценным сборником признаков, на которые стоит обращать внимание при общении с человеком, но и инструкцией, как не нужно вести себя самому. Все эти сведения показались нам в AdMe.ru довольно занятными. Интересно, что в итоге скажете вы на этот счет.