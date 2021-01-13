Пользователи сети рассказали, каким модным трендам они не будут следовать, даже если в мире кончится вся одежда

Кто бы мог подумать, что такая прическа будет популярна у мужчин. Я заметила, что каждый уважающий себя хипстер или бариста создавал такой образ. На мой взгляд, в этом есть что-то очень раздражающее. Но большинство парней с такой прической ведут себя так, будто они очень круты. М-м-м, то, что ты хипстер, не значит, что ты лучше всех. Кстати, пучок искусственных волос для мужчин уже можно купить в интернете. На этой ноте завершаю и считаю, что тенденции обязательно нужно положить конец. И поскорее! © Caroline Yorke / quora