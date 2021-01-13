Пользователи сети рассказали, каким модным трендам они не будут следовать, даже если в мире кончится вся одежда
Для многих людей трендовые вещи — важный способ самовыражения. Однако одним современные тенденции кажутся действительно крутыми, а у других вызывают протест и недоумение. Нельзя не признать и тот факт, что остромодная одежда хорошо смотрится только на моделях и рекламных плакатах. И не выдерживает проверки реальной жизнью, оказываясь неудобной и даже непригодной для носки.
Мы в AdMe.ru наткнулись в сети на форум с горячими обсуждениями трендов, где люди, не стесняясь в выражениях, высказались о модных вещах, которые разочаровали их после покупки. А в конце вас ждет бонусное видео — ситуация, в которую может попасть каждая, надев обувь на каблуках в неподходящее место.
Кроксы
- Кроксы не подходят ни к какой одежде. Не надевайте их на пляж, в супермаркет или на прогулку с собакой. Неважно, яркие они или нет. Это дырчатая обувь, в которой вам, предположительно, должно быть удобно. Но мне они кажутся ужасными. © Joanne Wong / quora
- Кто вообще это придумал? Для меня это самая отвратительная обувь на свете. Вы когда-нибудь видели людей, которые ходили в кроксах в тропиках? В результате они получают солнечный ожог в горошек. © Derick Chen / quora
Легинсы в качестве штанов
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Я ненавижу носить легинсы, потому что я чувствую себя незащищенной. Кажется, что все смотрят на меня, потому что эти штаны слишком обтягивающие, а многие из них еще и полупрозрачные. К тому же у меня в них почему-то чешутся ноги. Я чувствую себя в них комфортно, только когда я длинной рубашке. © Rayne Bastian / quora
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Меня возмущает, когда легинсы носят как штаны. Да еще и с коротким верхом. Для меня это как ходить полуголым. Эта тенденция — одна из самых отвратительных, которые я когда-либо видела. Я считаю, что легинсы нужно носить с удлиненными топами, рубашками, платьями, которые закрывают ягодицы. © Megh Konna / quora
Боди
- В чем смысл? Вы должны носить его с брюками, но вы можете просто заправить кофту и получить тот же эффект. Зато у вас не будет никаких хлопот, когда вы идете в туалет, — не придется мучиться с застежкой между ног. Боди кажется совершенно ненужным изобретением. © Gabrielle Koetsier / quora
Одежда с дырками
- Я нашел эту удивительную вещь в одном из торговых центров Индии. И решил показать фото маме, чтобы проверить ее реакцию. Мама, с придыханием: «Это какая-то новая ткань для мытья полов?» Поверьте, это было сказано без сарказма. Я смеясь ответил, что это модная футболка. Думаю, люди забывают, зачем мы носим одежду. Она прикрывает тело? Комфортно ли в ней? Создает ли она приличный вид? Рваная одежда наверняка обеспечит только одним — всеобщим вниманием. Так что для всех ищущих внимания — возможно, футболка все еще в наличии. © Avinash Prabhakar / quora
- Вы думаете, что выглядите круто в этом? Но поверьте мне, это не так. Должен быть предел, до которого изделие может быть повреждено. Некоторые из них напоминают труху. Раньше, если в вашей рубашке была дыра, вы либо выбрасывали ее, либо пытались зашить. Но сейчас? Просто сделай дыру больше, чувак! Чем больше отверстие, тем лучше. Причем такие вещи не только стоят дороже обычной одежды, но и бесполезны. От одного взгляда на них у меня начинается стресс. © RC / quora·
- Выглядит так, будто у вас дома завелись мыши и съели вашу одежду. © Ava Gray / quora
Пластиковая обувь
- При одном взгляде на эти туфли мои ноги начинают потеть. Представляю, как приходится нелегко тем, кто ощущает пот между пальцами ног и пытается при этом выглядеть мило. Люди, вероятно, чувствуют себя крокодилами в середине лета. Липкие, скользкие и вонючие. Кроме того, этим материалом легко натереть ноги. © Ariel Dreyfus / quora
- Терпеть не могу прозрачную обувь. © desertqueen2000 / reddit
- Почему они до сих пор существуют? © DessertRay97 / reddit
Вязаные майки
- Когда на улице жарко, вы оголяете руки, чтобы вам было комфортно. Но на вас вязаная вещь? Это не имеет никакого смысла. Майки должны быть легкими и тонкими, а вязаные вещи должны закрывать руки. © Gabrielle Koetsier / quora
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Вязаные топы — парадокс. Достаточно короткие, чтобы было прохладно, но слишком теплые, и вы потеете. Они в тренде, но они бросают вызов логике и разуму. © Anastasia Clinton / quora
Сильно рваные джинсы
- Если я приобретаю одежду, я хочу быть уверенной, что она прослужит как можно дольше, прежде чем мне придется покупать новую. Почему я должна платить полную сумму за вещи, которые выглядят поношенными, но стоят как новенькие? © Naomi Green / quora
- Действительно, зачем платить полную стоимость за поврежденный предмет? В качестве альтернативы можно просто долго носить обычные джинсы и с течением времени получить тот же самый результат. Черт возьми, либо люди не очень умные, либо я вышел из моды. Наверное и то и другое. Определенно и то и другое. © Joseph Yu / quora
«Буквально висит на волоске».
- Так вы можете ходить в туалет в общественных местах, заставляя людей думать, что у вас просто сильно порванные джинсы. © Ramrod312 / reddit
Обувь с разделенным носком
- Идеально, когда лень наклоняться, чтобы поднять то, что ты уронила на землю. © modestfail123 / Reddit
Современные техники окрашивания волос
- Сейчас модно не прокрашивать корни, но мне кажется, такие волосы выглядят запущенными. Как будто вы однажды покрасили волосы, а затем решили отращивать их снова, и поэтому вынуждены ходить с темными корнями. © Casey McAlister / quora
«Парикмахер пыталась убедить меня, что это то же самое. Нет. Нет. Нет».
Нарисованные брови
- Сбрить брови, а затем их нарисовать — до недавнего времени я даже не знала, что люди так поступают. И тут я поняла, что так сделала одна из моих коллег. Я услышала, как она говорила с кем-то с нашей работы о том, что она удалила свои совершенно нормальные брови, чтобы нарисовать их заново. © Naomi Green / quora
Специально состаренные и грязные кроссовки
- Дорогая спортивная обувь, которая выглядит так, будто ее носили не менее 5 лет. Они настолько некрасивы, что я сомневаюсь, что кто-то решил бы их купить, если бы не знал, что они произведены знаменитым брендом Gucci. © Maja Burazin / quora
Брюки-кюлоты
- Они кажутся очень удобными и... отвратительными! Вы можете запихнуть в них еще 3 человек. Абсолютно неверное соотношение длины и ширины. © Liz George / quora
«Друзья, я только что купила на распродаже кюлоты. Я еще не определилась, очаровательны они или смешны. Или до смешного очаровательны. Но вот что я вам скажу: они очень удобные».
Джинсы с дырками на коленях
- Почему из всех частей тела нужно оголять колени? Я слышала, что людям нравятся лодыжки, икры, бедра и ступни, но про колени не было ни слова. На самом деле не понимаю этот тренд. © Rina Shetty / quora
«Неудержимые коленки».
Прическа «пучок» у мужчин
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Кто бы мог подумать, что такая прическа будет популярна у мужчин. Я заметила, что каждый уважающий себя хипстер или бариста создавал такой образ. На мой взгляд, в этом есть что-то очень раздражающее. Но большинство парней с такой прической ведут себя так, будто они очень круты. М-м-м, то, что ты хипстер, не значит, что ты лучше всех. Кстати, пучок искусственных волос для мужчин уже можно купить в интернете. На этой ноте завершаю и считаю, что тенденции обязательно нужно положить конец. И поскорее! © Caroline Yorke / quora
- Мой друг сидел перед женщиной с такими же волосами. Похоже, у него появился пучок. © electricmooses / reddit
Небрежно заправленная рубашка
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Это выглядит чертовски глупо! Больше всего это мне не нравится это потому, что человек только делает вид, что ему все равно, как он выглядит. «Ох, не смог сегодня утром полностью заправить футболку. Я такой небрежный, но очень милый, не так ли?» Нет! Я точно знаю, что в то утро он провел перед зеркалом не менее 15 минут, пытаясь создать образ. Почему вы так боитесь ответственности? Заправьте рубашку или выпустите ее. Просто примите решение. © Victoria S Williams / quora
Голые лодыжки у парней
- Короткие штаны, отсутствие носков и яркая обувь не лучший образ для мужчины. Я никогда не видела, чтобы мужчина в таком виде выглядел привлекательно. © Adela Zaruba / quora
Рваные колготки
- Колготки предназначены либо для защиты от холода, либо для того, чтобы прилично выглядеть в платье. Люди всегда подбирали чулки под цвет кожи или наряда. Для меня колготки являются дополнением к образу, а не акцентом. Рваные экземпляры разрушают весь вид, и их нельзя даже отнести к модным вещам. © Anastasia Clinton / quora
Кроссовки на каблуке
- Я надеваю кроссовки на пробежку, прогулку, тренировку. Или просто когда мои ноги хотят отдохнуть. А каблуки я ношу в клуб, на вечеринку или в ресторан. А куда мне надеть это? Не вижу смысла сочетать старые добрые кроссовки с туфлями. © Akshaya SN / quora
Бордовая помада
- Этот цвет может сделать лицо даже молодой женщины похожим на лик зловещего вампира. У некоторых женщин довольно суровые лица, которые они делают еще более устрашающими с помощью этого оттенка помады. Кстати, с бордовой помадой зубы кажутся желтее. Чем старше я становлюсь, тем светлее моя помада. Зрелым дамам я рекомендую пользоваться серой подводкой для глаз и нежно-розовой помадой или блеском. В любом случае лучше подбирать оттенок, близкий к собственному цвету губ. © Sara Russell / quora
Кепка задом наперед
- Козырек предназначен для защиты глаз от солнца, чего, как я полагаю, многие не понимают. Раньше единственными людьми, которые носили кепки задом наперед, были бейсболисты, которые делали так, потому что им мешала маска. К сожалению, сейчас ситуация стала еще хуже и люди носят кепки набок. © Francis Tranfaglia / quora
Слишком объемные ресницы
- Некоторые выбирают такой размер ресниц, что весь их вид так и кричит: «Наращённые, наращённые!» Я согласна, всем нам хочется иметь большие глаза с красивыми завитыми ресницами, но слишком длинные и густые выглядят нелепо. © Kriti Sharma / quora
Сандалии с носками
- Ужасное сочетание. Нет, пожалуйста, это не может быть модным трендом. Это могут делать только немцы, а ведь не все мы живем в Германии. Летом можно носить сандалии, зимой — носки. Но нельзя носить их вместе. Прошу, купите несколько пар закрытой обуви на зиму и ходите в носках тогда, когда на улице холодно. © Aurora Pradal / quora
- Я понимаю, что это новый тренд, но лично для меня это настоящее модное преступление. © Katherine Mesh / quora
Очки без диоптрий
- Что происходит? Почему, когда людям не нужны очки, они все равно их носят, причем выбирают гигантские оправы? Им кажется, что они выглядят круто. Я так не считаю. Плохое зрение не может быть трендом. Это болезнь. © Diya Gem / quora
Микросумки
- Какой смысл носить сумку, если в нее не помещаются даже наушники? Я понимаю, что этот аксессуар просто показывает, что вы в тренде. Но в этом нет никакого смысла. © Singular Sakshi / quora
Топы с большими вырезами по бокам
- Эти топы больше показывают, чем прикрывают. Причем многие женщины любят сделать на этом акцент и надевают под такие топы бюстгальтеры ярких цветов. Пытаются сделать вид, что выглядят круто, и они даже не в курсе, что всем видно их нижнее белье. © Nguyen Kinh Luan / quora
Штаны со штрипками
- Такие штаны были популярны в 80-х, и я не знаю, кому сейчас придет в голову носить брюки, которые пригодны только для занятий верховой ездой и катания на лыжах. В подавляющем большинстве случаев такой наряд выглядит глупо. © Elise Garnsburg / quora
Неестественная форма губ
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Некоторые придают верхней губе слишком изогнутую форму, и получается странный зазор посередине. Это выглядит гротескно и неестественно. Если специалист сделал все правильно, то результат процедуры должен быть едва заметен. © Trini Cariaga / quora
Бонус: когда решила надеть высокие каблуки на пляжную вечеринку
А какие современные тренды раздражают вас?